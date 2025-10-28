Perú

Clínicas privadas ingresan al sistema de trasplantes en Perú: primer paciente de hígado ingresa a lista de espera nacional

La inscripción del primer paciente privado en la lista nacional del MINSA marca un hito en la atención médica, ampliando las opciones para quienes requieren procedimientos complejos y reduciendo la presión sobre hospitales públicos

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La Clínica San Pablo se
La Clínica San Pablo se convierte en el primer centro privado acreditado para trasplantes en Perú.

La medicina peruana acaba de dar un paso angular con la incorporación de clínicas privadas en el sistema nacional de trasplantes. El primer paciente privado inscrito en la lista nacional de espera da inicio a esta etapa, ampliando el acceso a tratamientos de alta complejidad.

La decisión del Ministerio de Salud (MINSA) se materializa en medio de una creciente demanda de órganos y largos tiempos de espera para pacientes que requieren trasplantes, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura médica y diversificar los centros autorizados para estos procedimientos en el país.

Clínica San Pablo obtiene acreditación para trasplantes en Perú

Se trata de la Clínica San Pablo, que en agosto de 2024 logró la acreditación luego de cumplir con los estándares técnicos y médicos, así como con la infraestructura exigida por el Estado peruano. Ahora, el acaba de registrar al primer paciente del sector privado aprobado para formar parte de la lista nacional de espera de trasplante de hígado, marcando así un nuevo hito para el sector.

Como se recuerda, la creciente demanda de órganos en Perú llevó a cambios normativos en 2024, con la aprobación del reglamento de la Ley n.° 31756. Esta ley promueve la donación de órganos y tejidos, estableciendo la presunción legal de que todos los mayores de edad son donantes, salvo que hayan manifestado lo contrario en su DNI. El acto de donar sigue siendo voluntario y altruista.

Ley de donación de órganos impulsa integración de sector privado en Perú

El país enfrenta aún retos importantes en materia de donación. La actualidad muestra una tasa de 1,5 donantes por millón de habitantes y listas de espera que superan las 7.000 personas. Entre los pacientes en lista, el 91% son adultos y el 9% son niños. El riñón es el órgano más demandado y las córneas lideran en tejidos.

El doctor José Chaman, referente en trasplantes y protagonista del primer procedimiento hepático en Perú en 2000, encabeza esta iniciativa. Sobre el significado de esta acreditación, expresó: “Esta acreditación representa un paso importante para la medicina privada, al permitir que más pacientes accedan a un tratamiento que antes solo era posible en hospitales públicos”.

Además, el proceso para integrar a los pacientes a la lista nacional se rige por estándares internacionales, que consideran la gravedad de la enfermedad y la compatibilidad sanguínea.

Perú enfrenta baja tasa de donantes y largas listas de espera para trasplantes

Será una labor titánica, en la que el sector privado busca garantizar el acceso a la salud de todos los peruanos. El primer paciente de la Clínica San Pablo en el sistema pertenece al grupo sanguíneo A, menos prevalente en el país, lo que podría prolongar los tiempos de espera para encontrar un donante adecuado.

“El trasplante de hígado no termina con la cirugía. Muchos de los pacientes disfrutan de una buena calidad de vida gracias a un seguimiento riguroso y tratamiento adecuado”, puntualizó el doctor Chaman.

Vale recordar que, para ser donante, la persona debe fallecer en condiciones específicas de muerte cerebral y superar evaluaciones médicas que descarten infecciones, cáncer u otras enfermedades. Los principales órganos y tejidos aptos para trasplante incluyen riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, córneas, huesos, piel, tendones y válvulas cardíacas.

Temas Relacionados

transplantesmedicina humanasaludMinisterio de SaludClinica San Pabloperu-noticias

Más Noticias

Clima en Arequipa: Senamhi da su más reciente pronóstico para hoy 28 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió el pronóstico de clima para la región Arequipa correspondiente a hoy martes

Clima en Arequipa: Senamhi da

Choque de tren con bus y un auto en El Agustino deja varios heridos y genera congestión vehicular en la zona

Un accidente ferroviario provocó lesiones a pasajeros y una intensa paralización del tráfico vehicular hacia Puente Nuevo tras el impacto múltiple ocurrido en el distrito capitalino a primeras horas del día

Choque de tren con bus

Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja

El jugador de fútbol usó sus redes sociales para compartir esta feliz noticia, pese a tener dos menores de dos parejas distintas

Renato Tapia anuncia la llegada

Asaltantes armados irrumpen en local de comida rápida en Independencia durante el estado de emergencia

Las cámaras de seguridad del local Parada 679 captaron los precisos momentos que los asaltantes llegaron en una moto para amedrentar a sus comensales

Asaltantes armados irrumpen en local

“La idea es traer brasileras, pero que no estén fuera de su carrera”: La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley

La gerenta de Alianza Lima dejó inesperado comentario tras el final de la Noche Blanquiazul, donde venció a Fluminense y River Plate

“La idea es traer brasileras,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí pactó con Patricia

José Jerí pactó con Patricia Benavides para que exgobernador de Somos Perú salga libre, según Jaime Villanueva

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Exministro Santiváñez y hoy candidato de APP llena de elogios a Acuña: “es un gran líder” y “va a ganar”

Guillermo Bermejo cumplirá condena de 15 años de prisión por afiliación terrorista en el penal de Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Renato Tapia anuncia la llegada

Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

Víctor Caballero ‘Curwen’ se pronuncia tras recibir mensajes extorsivos: “Fue una falsa alarma”

DEPORTES

Alianza Lima quiere fichar a

Alianza Lima quiere fichar a jugador de Universitario para el 2026: “Le ha hecho saber que le interesa”

“La idea es traer brasileras, pero que no estén fuera de su carrera”: La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley

Miguel Trauco reveló cómo vive Alianza Lima el tricampeonato de Universitario: “En el fútbol se gana, pierde o se empata”

Pedro García marcó próximo reto para Universitario tras el tricampeonato: “Sería mediocre pensar solo en el tetra”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv