Qué se celebra el 27 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza arte, identidad y diplomacia

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de octubre reúne fechas que celebran la creación, el arte y la diplomacia en el Perú. En 1908 nació el poeta Martín Adán, figura central del vanguardismo literario; y en 1922, la artista afroperuana Victoria Santa Cruz, símbolo de identidad cultural.
Ese mismo día, en 1952, se inauguró el Estadio Nacional, epicentro del deporte nacional. En 1959 falleció Ventura García Calderón, escritor y diplomático que difundió la literatura peruana en el mundo.
Finalmente, en 2008, los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, realizaron una visita de Estado al Perú para consolidar los lazos bilaterales entre ambos países.
27 de octubre de 1908 – Nace Martín Adán, poeta vanguardista peruano de profundidad simbólica
Ramón Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, nació el 27 de octubre de 1908 en Lima. Su obra literaria se distingue por un lenguaje hermético y meditativo, que mezcla símbolos metafísicos con la forma clásica del soneto.
Desde su primera obra publicada en 1928, ofreció una mirada renovadora de la realidad peruana a través de la poesía, y recibió varios galardones nacionales a lo largo de su vida.
Falleció en Lima el 29 de enero de 1985, dejando una huella decisiva en la literatura del país y en la vanguardia hispanoamericana.
27 de octubre de 1922 – nacimiento de Victoria Santa Cruz, pionera del arte afroperuano
Victoria Santa Cruz Gamarra, nacida en Lima el 27 de octubre de 1922, fue coreógrafa, compositora, actriz y una de las máximas exponentes de la cultura afroperuana. Hermana del poeta Nicomedes Santa Cruz, dedicó su vida a rescatar y difundir las tradiciones africanas del Perú.
Fundó el Teatro y Danzas Negras del Perú y el Conjunto Nacional de Folklore, promoviendo el arte como instrumento de identidad.
Reconocida internacionalmente, enseñó en Estados Unidos y fue símbolo de orgullo afrodescendiente. Falleció en Lima en 2014, dejando un legado artístico y cultural invaluable.
27 de octubre de 1952 – Inauguración del Estadio Nacional del Perú
El 27 de octubre de 1952 se llevó a cabo la apertura oficial del Estadio Nacional del Perú en Lima, también conocido como “Coloso de José Díaz”. Esta imponente estructura reemplazó al antiguo recinto deportivo y fue construida con el objetivo de convertirse en el escenario principal del deporte nacional.
Desde su inauguración, que contó con la presencia de autoridades y de la selección peruana de fútbol en acción, el estadio ha sido testigo de innumerables eventos deportivos de envergadura, incluyendo partidos internacionales, torneos continentales y finales históricas.
Con los años, la obra incluyó tecnología y capacidad adaptadas a las demandas de la época, afianzando su condición de centro neurálgico del fútbol y de otros espectáculos masivos en el país.
27 de octubre de 1959 – Fallecimiento de Ventura García Calderón, escritor y diplomático peruano de amplio legado
Ventura García Calderón Rey nació en París el 23 de febrero de 1886, aunque su formación se completó en Lima y Europa. Autor bilingüe, cultivó la narrativa, la poesía, el ensayo y la crítica literaria, y desarrolló una carrera diplomática que lo llevó a representar al Perú en organismos como la Sociedad de las Naciones y la Unesco.
Su obra más célebre es la colección de relatos La venganza del cóndor, ambientada en los Andes y la selva y traducida a varios idiomas.
Fue asociado a la Generación del 900, de sensibilidad modernista, y dirigió importantes antologías literarias sobre la narrativa hispanoamericana. Falleció en París el 27 de octubre de 1959, dejando una huella importante en la cultura peruana y latinoamericana.
27 de octubre de 2008 – Llegada de los Reyes de España al Perú en visita de Estado para fortalecer lazos bilaterales
El 27 de octubre de 2008, los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Borbón, arribaron al Perú para una visita oficial de tres días.
El viaje correspondía a la visita de retorno del presidente Alan García a España y tuvo como propósito reforzar las relaciones políticas, culturales y económicas entre ambos países.
Durante su estadía, recorrieron Lima, Cusco y Arequipa, visitaron sitios históricos y participaron en ceremonias simbólicas como la entrega de parte de las cenizas del Inca Garcilaso. Se firmaron acuerdos de cooperación estratégica, cultural, científica y militar.