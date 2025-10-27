Perú

Así fue la caída de alias ‘Pipo’, el criminal con nueve cadenas perpetuas que operaba en Lima Norte

La policía lo capturó en Ancón mientras planeaba nuevas extorsiones a negocios y comerciantes, a pesar de tener un historial judicial que incluía nueve cadenas perpetuas

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Su detención forma parte de un operativo policial que también desarticuló a otras bandas dedicadas al préstamo ilegal y la extorsión.

La lucha contra el crimen organizado en Lima Norte registró un golpe significativo con la detención de alias ‘Pipo’, un peligroso delincuente que permanecía activo a pesar de sumar nueve cadenas perpetuas en su historial judicial. Su captura se produjo en Ancón, frente a su hijo menor, durante un operativo policial que movilizó a varias unidades especializadas. Latina Noticias reportó que las fuerzas del orden continúan con acciones estratégicas para frenar la ola de extorsiones y actos delictivos en la capital.

En paralelo, la policía también desarticuló otra banda que operaba en Villa María del Triunfo, conocida como ‘Los Feroces del Sur’. Este grupo, integrado por ciudadanos venezolanos y colombianos, se dedicaba a préstamos informales con modalidades de extorsión, afectando principalmente a comerciantes del mercado Mujer Peruana. Las incautaciones incluyeron dinero, teléfonos, motos y drogas, mientras los implicados fueron puestos a disposición de la justicia.

La captura de alias ‘Pipo’ en Ancón

Paulo César Heredia Helera, conocido como ‘Pipo’, fue arrestado en su domicilio por la policía mientras planificaba nuevos ataques a negocios de Lima Norte. Según Latina Noticias, su historial incluye nueve cadenas perpetuas por distintos delitos, sin embargo, se encontraba en libertad y continuaba operando con total impunidad. Su detención ocurrió en presencia de su hijo menor.

La policía detuvo a Paulo
La policía detuvo a Paulo César Heredia Helera, alias ‘Pipo’, en su vivienda de Ancón mientras planeaba nuevas extorsiones en Lima Norte. | Latina Noticias

Al momento de ser intervenido, alias ‘Pipo’ contaba con requisitorias vigentes por múltiples delitos graves. La policía lo trasladó inmediatamente a la celda de Dipincri en el Cercado de Lima, donde deberá enfrentar las nuevas investigaciones y asegurar que cumpla sus sentencias anteriores. El operativo forma parte de una estrategia nacional para reforzar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en zonas vulnerables.

Extorsión en Villa María del Triunfo

En paralelo a la captura de ‘Pipo’, las fuerzas del orden intervinieron a ‘Los Feroces del Sur’, un grupo dedicado a préstamos “gota a gota” que generaban cobros violentos a comerciantes locales. Latina Noticias informó que la banda estaba conformada por cuatro venezolanos y diez colombianos. Las víctimas principales eran comerciantes del mercado Mujer Peruana, quienes denunciaron amenazas y cobros ilegales.

Durante la operación, la policía incautó más de mil doscientos soles, diez motos, dieciocho teléfonos y drogas. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y serán procesados por extorsión y otros delitos conexos.

Miembros de Los Feroces del
Miembros de Los Feroces del Sur, capturados en Villa María del Triunfo, operaban préstamos “gota a gota” y amenazaban a comerciantes del mercado Mujer Peruana. | Latina Noticias

Operativos policiales y prevención

Los recientes arrestos forman parte de un plan de intervención estratégica en Lima Norte y otras zonas de alta incidencia criminal. La policía ha incrementado los patrullajes y los operativos de inteligencia, buscando anticipar actos delictivos y proteger a comerciantes y empresarios. Latina Noticias destacó que este enfoque se mantendrá mientras persista el estado de emergencia declarado en la capital.

Las autoridades enfatizan que la colaboración de la ciudadanía es clave para detectar y reportar amenazas de extorsión. Los operativos recientes, que incluyen la captura de alias ‘Pipo’ y la desarticulación de Los Feroces del Sur, envían un mensaje claro a las organizaciones criminales: la policía está decidida a detener la impunidad y garantizar la seguridad en Lima Norte y otras zonas vulnerables.

Temas Relacionados

Lima NortePNPextorsiónPaulo César Heredia Helera'Pipo'peru-noticias

Más Noticias

“Debería preocuparnos lo que dicen los viajeros, no una plataforma que nadie visita”, advierte el gremio turístico del Cusco ante New7Wonders

La organización internacional alertó al Estado peruano sobre el desorden, las irregularidades y la falta de sostenibilidad en el manejo del santuario. En Cusco, gremios turísticos temen que la mala experiencia de los visitantes dañe la reputación del destino más emblemático del país

“Debería preocuparnos lo que dicen

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

El goleador de Universitario envió un firme mensaje a sus críticos tras alcanzar otro éxito con el club. Además, reveló que marcar el gol del título fue un sueño que lo acompañó toda la noche previa al partido en Tarma

Alex Valera recordó a Hernán

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a trabajadores de la legisladora cortándole las uñas de los pies en su despacho y preparándole comida en su casa durante el horario laboral

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Familia de profesora Luz Lindo, desaparecida en el Vraem hace 15 días, pide apoyo aéreo para encontrarla

La docente de educación inicial de 54 años desapareció cuando se dirigía a su vivienda en Matichacra. La mujer caminaba por una trocha de 10 horas, el único camino hacia su centro de trabajo

Familia de profesora Luz Lindo,

Sedapal: corte de agua en Lima y Callao este 28 y 29 de octubre hasta por 16 horas en siete distritos

Numerosos residentes enfrentarán interrupciones en el servicio, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura, según comunicó la empresa

Sedapal: corte de agua en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Congreso aplicaría figura de ‘la silla vacía’ y escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin accesitario, advierte Fernando Rospigliosi

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

DEPORTES

Gregorio Pérez celebró la consecución

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”