Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

El actor británico que encarna a Superman y ha protagonizado X-Men y Mad Max: Fury Road envió un mensaje especial a sus seguidores peruanos, anunciando su participación en la mayor convención de cultura pop del país

Ana Morocho

Por Ana Morocho

El actor británico Nicholas Hoult confirmó oficialmente su participación en la Perú Comic Con 2025, lo que supone su primera visita a Lima como estrella internacional invitada a la mayor convención de cultura pop del país. El anuncio se realizó a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del evento, donde Hoult sorprendió con un mensaje dirigido directamente a sus seguidores peruanos.

“¡Hola, Perú! Estoy muy emocionado de verlos en la Perú Comic Con este noviembre. ¡Nos vemos pronto!”, se le escucha decir al reconocido actor.

La noticia generó una rápida reacción en la comunidad fan local. La presencia del protagonista de Superman y X-Men convierte a la edición 2025 de Perú Comic Con en una de las más esperadas de los últimos años. Será la primera vez que el intérprete de la esperada producción Superman: Legacy pise tierra peruana.

Nicholas Hoult, con una filmografía que abarca desde Mad Max: Fury Road hasta la multipremiada serie The Great, representa una figura de talla mundial en la industria del entretenimiento. El anuncio de su llegada coincide con la expectativa en torno a Superman: Legacy, filme en el que Hoult interpreta al mítico personaje y que ha generado un importante seguimiento a nivel internacional.

Imagen de 'Superman'

¿Cuándo y dónde es Perú Comic Con?

La edición 2025 de la convención se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre en el Parque de la Exposición, un punto de referencia para los eventos multitudinarios en Lima.

La organización de la Perú Comic Con adelantó que las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus, con distintas opciones en preventa y venta regular. El acceso general para la Preventa 1 se encuentra disponible hasta el 28 de noviembre, con precios que van desde S/37 por boleto individual hasta S/120 por el paquete familiar de cuatro entradas.

Para la Preventa 2, hasta el 12 de noviembre, los valores se incrementan a S/45 y S/150 respectivamente, mientras que la venta regular, desde el 13 de noviembre, ofrece la entrada individual a S/55.

Nicholas Hoult viene a Lima.

¿Podrás tomarte foto con Nicholas Hoult?

La respuesta es afirmativa. Las experiencias exclusivas con Hoult incluyen opciones como foto y firma (S/250 en preventa hasta el 28 de octubre) y acceso a Meet & Greet por S/1.250. De acuerdo con lo detallado por la organización, desde el 29 de octubre los precios cambiarán: la foto costará S/350, la firma S/320 y el Meet & Greet S/1.500.

(Captura del tráiler: YouTube - DC)

La organización espera la llegada de miles de visitantes, muchos de los cuales aguardan la oportunidad de compartir un momento con la estrella británica. “

La programación de la Perú Comic Con 2025 va más allá de la presencia de invitados internacionales. El evento contará con zonas interactivas, stands comerciales, un área cerrada para competencias gamer, talleres, concursos de cosplay y paneles con artistas nacionales e internacionales. La organización ha remarcado que se trata de una experiencia orientada a toda la familia, con actividades pensadas para públicos de todas las edades bajo premisas de seguridad e inclusión.

El evento representa una oportunidad para los seguidores de cine, cómics, anime y videojuegos de conectar con actores y creativos de talla mundial. La edición 2025 se posiciona como uno de los hitos más esperados del calendario cultural peruano y prevé una importante afluencia de público, de acuerdo con los reportes de la organización.

Actor Nicholas Hoult viene a Lima en noviembre. REUTERS/Steve Marcus

