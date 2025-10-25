Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a Pedro Araujo. Video: Instagram

El diseño contemporáneo de una casa en Uruguay, ubicada entre el mar y el bosque en Punta del Este, se ha convertido en un motivo de orgullo para Jazmín Pinedo y su pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo. La conductora de televisión peruana compartió en sus redes sociales el resultado de este proyecto, que representa un logro personal y profesional. La vivienda, construida con la técnica de drywall —habitual en Uruguay pero poco común en Perú—, destaca por su integración con el entorno natural y su estilo moderno.

Aunque muchos seguidores especularon sobre una posible mudanza, Pinedo aclaró que la propiedad fue concebida como una inversión inmobiliaria y será puesta a la venta. El proceso de construcción fue documentado por la propia Pinedo, quien mostró desde los cimientos hasta los últimos detalles de pintura, con la pareja involucrada en cada etapa.

“Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque, un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?”, expresó la conductora en sus publicaciones.

La noticia generó numerosas felicitaciones en redes sociales, donde amigos y seguidores celebraron el logro alcanzado en 2025. El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de Maldonado, refleja la apuesta de la pareja por proyectos conjuntos y su interés en el sector inmobiliario. La elección del drywall como material principal marcó una diferencia respecto a las construcciones tradicionales en Perú, lo que llamó la atención de los seguidores de Pinedo.

El resultado final, según las imágenes compartidas, muestra una vivienda luminosa y funcional, pensada para atraer a compradores interesados en la vida cerca del mar y rodeados de naturaleza. De esta manera, este proyecto se suma a los logros personales y empresariales de la conductora, quien ha manifestado su satisfacción por cumplir metas fuera del ámbito televisivo.

Pedro Araujo, padrino de la hija de Jazmín Pinedo

El vínculo entre Jazmín Pinedo y Pedro Araujo se fortaleció recientemente con la participación del empresario uruguayo como padrino en la primera comunión de Khaleesi, hija de la conductora y Gino Assereto. La ceremonia, celebrada el 4 de octubre de 2025 en Lima, reunió a familiares y amigos en un ambiente privado. La decisión de Pinedo de elegir a su pareja como padrino generó comentarios en el ámbito de la farándula, especialmente por parte de la periodista Magaly Medina, quien cuestionó la idoneidad de que un novio asuma un rol tradicionalmente reservado para personas con vínculos más estables.

“Ni siquiera es tu esposo, es solo tu novio y vive a la distancia”, opinó Medina en su programa. Ante estas críticas, Pinedo explicó que, aunque Araujo reside en Uruguay, ambos han compartido numerosos momentos juntos y mantienen una relación sólida. “No es amor a distancia porque nos hemos visto en varias oportunidades”, afirmó la conductora. La ceremonia también contó con la participación de Xiomara Pinedo, hermana de la presentadora, quien asumió el rol de madrina y compartió imágenes del evento en redes sociales, refiriéndose a los padrinos como “los padrinos mágicos”.

En cuanto a la presencia de Gino Assereto, padre de Khaleesi, se pudo saber que, aunque no se difundieron imágenes suyas en la ceremonia religiosa, sí participó activamente en la celebración posterior y dedicó un mensaje emotivo a su hija. La relación cordial entre Pinedo y Assereto ha sido destacada por la propia conductora, quien ha señalado que la prioridad siempre será el bienestar de Khaleesi. Además, la integración de Araujo en la vida familiar ha sido bien recibida, tanto por la menor como por su entorno más cercano.

La relación de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo: historia y planes

La historia de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo comenzó hace cerca de tres años y se ha caracterizado por la distancia geográfica, ya que cada uno reside en su país natal. A pesar de este reto, la pareja ha encontrado formas de mantener el vínculo, viajando con frecuencia para compartir tiempo juntos. La relación se ha consolidado gracias a la comunicación constante y la planificación conjunta de sus agendas, lo que les permite proyectar y organizar su vida en pareja a pesar de los compromisos laborales y personales.

En enero de 2024, la pareja celebró su primer aniversario, ocasión en la que Araujo dedicó un mensaje especial a Pinedo, expresando su deseo de que fuera “el primero de muchos”. La conductora, por su parte, respondió con muestras de cariño en redes sociales, aunque aclaró que la falta de publicaciones conjuntas se debe a la distancia y no a problemas en la relación. “Seguimos más firmes que nunca”, aseguró Pinedo.

La dinámica familiar incluye una relación cordial entre Pinedo y Gino Assereto, padre de Khaleesi, lo que ha facilitado la integración de Araujo en la vida de la menor. Assereto ha valorado el cariño que el empresario uruguayo demuestra hacia su hija, contribuyendo a un ambiente armonioso pese a los cambios en la estructura familiar.

En cuanto a los planes a futuro, Pinedo ha manifestado que, aunque han conversado sobre la posibilidad de agrandar la familia, no existen planes inmediatos de matrimonio ni de tener más hijos. “Cuando uno está en una relación seria, piensa en el futuro, pero todo es poco a poco”, comentó la conductora. Además, Pinedo ha señalado que su hija Khaleesi no le ha pedido un hermano y que prefiere avanzar con cautela en temas de compromiso.