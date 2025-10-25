Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

Cristian Castro llenó Costa 21: fans hacen pedido masivo por el Estadio Nacional. TikTok: Costa 21.

El cantante mexicano Cristian Castro volvió a demostrar por qué es considerado una de las voces más potentes y queridas de la música romántica. La noche del 24 de octubre, el intérprete de “Azul” ofreció un espectáculo inolvidable en el Costa 21 de San Miguel, como parte de su gira internacional 'Hits Tour 2025′, con la que celebra su trayectoria y repasa los temas más emblemáticos de su carrera.

Ante un recinto completamente lleno, el artista brindó una velada llena de emociones, humor y cercanía con su público peruano, que no dejó de corear cada canción desde el primer acorde.

Cristian Castro brilló con todo su talento en Lima

Con un elegante smoking crema y moño negro, Cristian Castro salió al escenario entre ovaciones para interpretar “No podrás”, uno de los temas más icónicos de su repertorio.

La euforia no se detuvo cuando siguieron “Azul”, “Yo quería”, “Mi vida sin tu amor”, “Lloviendo estrellas”, “Lloran las rosas” y “Ángel”, entre muchos otros clásicos que marcaron generaciones.

Durante el concierto, el mexicano demostró su gran sentido del humor y carisma, interactuando constantemente con sus fanáticos. Entre bromas y anécdotas, expresó su gratitud hacia el público peruano, a quienes dedicó unas emotivas palabras:

“Yo le quiero bajar las estrellas a todos ustedes porque son más lindos que todas las estrellas juntas”, dijo conmovido, arrancando aplausos y gritos desde todos los rincones del recinto.

Cristian, fiel a su estilo, también cambió varias veces de vestuario, sorprendiendo con atuendos coloridos y un impecable despliegue vocal que recordó por qué es uno de los artistas más admirados del pop latino.

El intérprete mexicano ofreció un show vibrante en Lima ante miles de seguidores y cantó todos sus clásicos. TikTok.

Fanáticos peruanos desde el puente y el acantilado corearon cada canción

Mientras dentro del recinto no cabía un alma más, el distrito limeño de San Miguel vivió una escena singular. El puente peatonal John Lennon, ubicado frente al mar y con vista directa al escenario de Costa 21, se llenó por completo de seguidores del cantante.

Cientos de fanáticos que no lograron conseguir entradas se apostaron en los barandales y rampas del puente para disfrutar, aunque sea de lejos, del espectáculo del intérprete de “Azul”.

Desde allí, muchos coreaban los temas con la misma pasión que el público del recinto principal, convirtiendo el lugar en una “zona acantilado”, una especie de extensión gratuita del concierto.

Entre luces, celulares encendidos y aplausos, los asistentes improvisados transformaron el puente en una auténtica tribuna popular, desde donde vivieron cada canción con el corazón.

“Era para que sea en el Nacional”: fans piden un concierto más grande

En redes sociales, los comentarios no tardaron en inundar las plataformas. La mayoría coincidía en un mismo deseo: ver a Cristian Castro en el Estadio Nacional en su próxima visita.

“Era para que sea en el Nacional, Cristian Castro se lo merece”,“Debió cantar en un lugar más grande, esa leyenda merece lo mejor”,“Espero vuelva y que sea en el Estadio Nacional, me quedé con las ganas de verlo”, escribieron los fanáticos en diversas publicaciones de TikTok.

El lleno total en Costa 21 y la gran cantidad de seguidores que lo vieron desde el puente reflejan la vigencia y el cariño que el cantante sigue generando en el público peruano.

Una noche mágica que Lima no olvidará

El ambiente en Costa 21 fue una mezcla de nostalgia y alegría. Desde parejas abrazadas hasta grupos de amigos que crecieron escuchando sus baladas, todos se unieron para cantar a viva voz los himnos románticos que marcaron su juventud.

El sonido de “Lloran las rosas” y “Lloviendo estrellas” resonaba no solo dentro del local, sino también entre los acantilados y el circuito de playas, donde el eco de su voz opacaba incluso el ruido del tránsito y las sirenas.

Al finalizar el concierto, Cristian Castro se mostró visiblemente emocionado por el cariño recibido. Saludó, lanzó besos al aire y prometió regresar pronto al Perú, dejando entrever que una presentación en el Estadio Nacional podría ser su próxima parada.

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional. X

Comerciantes y curiosos también vivieron la experiencia

Mientras los fans disfrutaban del show desde el puente, algunos comerciantes aprovecharon la oportunidad para vender snacks, bebidas y recuerdos alusivos al artista. Se ofrecían desde gaseosas y panes con pollo hasta polos con el rostro del cantante, creando una atmósfera festiva alrededor del evento.

La escena, similar a una verbena improvisada, reflejó el entusiasmo de quienes, a pesar de no tener entrada, se negaron a perderse el espectáculo. “Esto parece una fiesta mexicana frente al mar”, comentó uno de los asistentes entre risas.

Cristian Castro reafirma su vínculo con el Perú

El artista, que ya ha visitado el país en múltiples ocasiones, mantiene un fuerte lazo con su público peruano. Cada vez que pisa suelo limeño, demuestra gratitud y cercanía, lo que le ha permitido conservar una base de seguidores sólida y fiel a lo largo de los años.

Su presentación en Lima no solo fue un repaso por sus grandes éxitos, sino también una muestra de humildad y cercanía con su club de fans porque se lució participando una ‘pichanga’ con sus fanáticas, robando muchas risas y carcajadas. Además, no descartó vivir en Perú en algún momento de su vida.

Con 'Hits Tour 2025′, Cristian Castro confirma que su voz sigue intacta, su carisma está más vigente que nunca y su conexión con el público latinoamericano continúa siendo única.

