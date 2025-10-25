Perú

Banda criminal de Trujillo advierte que matará a conductores si no reciben respuesta de empresa de transporte

El temor predomina entre los trabajadores de Esperanza Express, quienes continúan sus labores a pesar de las amenazas, por depender de los ingresos diarios para su subsistencia

Por Alejandro Aguilar

Un caso más de extorsión en el norte del país. La banda criminal Los Compadres Nueva Generación ha intensificado sus amenazas contra la empresa de transporte Esperanza Express en Trujillo en La Libertad. A través de mensajes enviados por WhatsApp, el grupo advierte que llevará a cabo asesinatos selectivos si no recibe una respuesta de la compañía.

El temor se ha instalado entre los trabajadores de Esperanza Express, dedicada a la cobertura de la ruta El Milagro–La Esperanza–Víctor Larco. Uno de los cobradores señaló bajo anonimato que existe un ambiente de preocupación, pero manifestó que quienes laboran en la empresa no pueden suspender sus actividades.

“Nuestro trabajo lo hacemos con miedo, porque cualquier cosa puede ocurrir. Así, debemos salir, ya que vivimos de lo que ganamos cada día para poder llevar alimento a casa”, relató el colaborador a Panamericana Televisión.

El efecto del acoso también impacta a los pasajeros habituales de la línea. “Lo que solicitamos al alcalde es que atienda esa necesidad de seguridad. No solo es por los adultos, también es por los niños. Ahora salir es inseguro. Si uno va a dar una vuelta, toca regresar temprano, porque en la noche ya no se puede estar en la calle”, expresó un usuario al citado medio. La sensación de inseguridad obliga a las familias a modificar sus horarios y rutinas, según recoge el medio.

El acoso criminal no es reciente. Hace dos semanas, una de las unidades de Esperanza Express fue atacada a balazos, aunque no se reportaron heridos. Este antecedente agrava la alerta dentro de la comunidad de transporte local y eleva la presión sobre las autoridades municipales y de seguridad pública para buscar medidas efectivas de protección.

Las agresiones de Los Compadres Nueva Generación forman parte de una ola de extorsiones que afecta a distintos gremios en la región norte del país. El sindicato de transportistas ha solicitado a la municipalidad y a la policía mayor vigilancia en las zonas de operación de la empresa, al tiempo que exige canales de denuncia seguros para preservar la integridad de los choferes y sus familias.

Canales de ayuda ante la extorsión

El Gobierno habilitó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú: servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible todo el día para recibir denuncias de extorsión y ofrecer respuesta inmediata. Esta central se conecta con la Central de Emergencias 105, lo que facilita el envío ágil de pruebas como grabaciones y videos.

También existen otros canales para registrar estos delitos:

  • Línea 1818: atención exclusiva para reportes de extorsión
  • Celular 942 841 978: contacto directo en casos urgentes
  • Comisarías: oficinas para atención presencial en los diferentes distritos
  • Depincri: unidades dedicadas a la investigación de extorsiones

