Amenaza anónima de tiroteo difundida en internet obliga a dos universidades de Lima reforzar sus medidas de seguridad

Universidades se pronuncian ante una supuesta amenaza de tiroteo difundido por redes sociales. (Composición Infobae)

Dos universidades en Lima se han visto obligadas a activar protocolos preventivos luego de la circulación masiva de un mensaje en redes sociales y foros digitales que advertía sobre un presunto ataque armado en alguna institución educativa de la capital.

Aunque aún no han confirmado la autenticidad de la amenaza, la situación ha generado preocupación y respuestas inmediatas por parte de las casas de estudio.

La Ulima rechaza vinculación con estudiante

En un comunicado oficial, la Universidad de Lima negó rotundamente que algunos de sus estudiantes esté vinculado a las amenazas difundidas por plataformas digitales. Esto, luego de que circularan capturas con los supuestos datos personales del presunto perpetrador, incluyendo una fotografía y el código universitario de un alumno real de la institución.

Comunicado de la Universidad de Lima ante la información circulada en redes sociales.

“Rechazamos el uso de los datos personales de uno de nuestros estudiantes. Negamos categóricamente que esté vinculado con amenazas o actos que atenten contra la seguridad del campus”, indicó la universidad, señalando además que los rumores se difunden de forma “temeraria”.

La institución también reforzó el control y la seguridad desde tempranas horas del viernes, activando el protocolo institucional correspondiente. Según reportaron alumnos de la casa de estudios a La República, agentes de seguridad revisaron mochilas de los estudiantes y verificaron sus carnés universitarios al ingreso del campus.

Asimismo, la universidad hizo un llamado a su comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de sus canales oficiales, y a evitar compartir información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.

La UNI implementa medidas pese a que el mensaje no ingresó a sus correos

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) también publicó un pronunciamiento, tras especulaciones en redes que señalaban que el mensaje amenazante habría sido dirigido a su institución. En este caso, la difusión del contenido incluyó una supuesta captura de un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima a oficinas de la UNI y a entidades como la PCM y la Policía Nacional.

Comunicado de la UNI ante la circulación de una supuesta amenaza de tiroteo en su institución.

Sin embargo, la universidad negó que dicho correo haya ingresado a su sistema, aunque anunció medidas preventivas “con el fin de proteger a toda la comunidad universitaria”.

Entre las acciones adoptadas figuran la revisión de mochilas, el uso de detectores de metales en los accesos y la verificación de identidad de las personas que ingresan al campus. La UNI solicitó la comprensión y colaboración de los estudiantes y personal durante la aplicación de estas medidas.

El origen de la amenaza y la plataforma detrás

El mensaje que detonó las alertas habría sido publicado en Hispachan, un foro anónimo de origen hispano inspirado en plataformas como 4chan. En la publicación, un usuario afirmaba tener planeado un atentado armado en una universidad de Lima, mencionando incluso el uso de explosivos y armas de fuego.

El autor del mensaje se identificó con el alias “Stardash” y se comparó con Brenton Tarrant, autor de un tiroteo masivo en Nueva Zelanda. La publicación fue difundida el jueves por la tarde y ha sido replicada en múltiples redes sociales, alimentando temores e incertidumbre.

Mensaje difundido por Hispachan y redes sociales sobre un aparente tiroteo en una universidad en la capital de Perú. (Captura)

Aunque no existe hasta el momento confirmación oficial sobre la identidad del autor ni evidencia de que la amenaza sea real, las universidades han optado por tomar precauciones.