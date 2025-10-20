Xiomy Kanashiro evita confirmar compromiso con Jefferson Farfán: “Mientras menos cuentes, mejor te va”

La empresaria sorprendió al público al mantener en secreto los detalles de su relación con Jefferson Farfán, dejando claro que la privacidad es clave en su historia de amor y generando aún más curiosidad entre sus seguidores (América TV)

En una conversación, ligera pero reveladora, con Jazmín Pinedo, Xiomy Kanashiro habló sobre su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán.

La influencer y empresaria se mostró reservada cuando la conductora le preguntó por un anillo que lucía en una de sus manos, detalle que desató rumores sobre un posible compromiso.

Aunque reconoció que la joya tiene un valor especial, aclaró que no todo lo que se dice es cierto. Prefirió mantener la discreción respecto a los símbolos y gestos que comparte con Farfán, asegurando que hay temas que deben quedarse entre ambos. La entrevista mostró el lado más cauto de Kanashiro frente a la curiosidad mediática.

Xiomy Kanashiro elude confirmar un compromiso con Jefferson Farfán

Entre sonrisas, Xiomy Kanashiro esquivó las preguntas sobre su relación con Jefferson Farfán. Con serenidad afirmó que hay asuntos que deben quedarse entre ellos, evitando confirmar un compromiso. (Instagram)

Durante su paso por el set de América Espectáculos, Xiomy Kanashiro enfrentó una de las preguntas más comentadas del momento: ¿está comprometida con Jefferson Farfán? La joven respondió con una sonrisa y una frase que dejó abierta toda interpretación. “Yo creo que eso se queda entre los dos. Mientras menos cuentes, mejor te va. Siempre he creído mucho en esa frase”, dijo, sin afirmar ni negar lo que todos querían saber.

La entrevista se desarrolló en un tono amistoso, aunque cada gesto y palabra de Kanashiro fue analizado en detalle. Su aparición coincidió con recientes declaraciones del exfutbolista, quien semanas atrás había insinuado que su relación atraviesa un momento importante. Esa coincidencia avivó las especulaciones sobre una posible boda.

Sin embargo, Kanashiro mantuvo el control de la conversación y prefirió refugiarse en el humor. Cuando Jazmín Pinedo insistió sobre el origen del anillo, la invitada aclaró que se trataba de una joya familiar. “A veces se han confundido porque este es el de mi mami. Lo tengo hace años”, explicó, mientras mostraba sus manos a la cámara. Su tono despreocupado contrastó con la expectativa que generaba cada palabra.

La modelo y empresaria señaló además que el accesorio tiene un valor sentimental propio. “Este es un denario, me lo regaló mi mamá cuando me gradué, cuando terminé la universidad. Este es el de ella”, contó con evidente afecto, reafirmando que no se trataba de un símbolo de compromiso con su actual pareja.

Un gesto simbólico y muchas interpretaciones

Aunque aclaró que el anillo era de su madre, Xiomy Kanashiro dejó abierta la posibilidad de un lazo especial con Farfán al definirlo como un “acto simbólico” y una promesa compartida entre ambos. (Instagram)

Pese a su explicación, las especulaciones no se detuvieron. Jazmín Pinedo, fiel a su estilo directo, no pudo evitar comentar la apariencia del anillo. “Desde mi humilde opinión, parece como un anillo de matrimonio”, señaló entre risas, desatando la complicidad del público. Kanashiro solo atinó a reír y a llamar a la conductora por su apodo televisivo: “Ay, china”.

Lejos de negar el vínculo con Farfán, Xiomy añadió un matiz que alimentó la curiosidad. “Es un acto simbólico que tenemos los dos”, dijo, en referencia a un detalle que definió como una promesa de amor. Esa frase bastó para que los seguidores de la pareja retomaran las conjeturas sobre un posible compromiso o, incluso, un futuro matrimonio.

En medio de la conversación, la joven mantuvo un equilibrio entre naturalidad y reserva. Evitó profundizar en temas íntimos, aunque dejó claro que su relación atraviesa un momento estable. Su manera de expresarse reflejó confianza y serenidad, dos rasgos que contrastan con el nivel de exposición mediática que rodea a ambos desde que oficializaron su romance.

La entrevista mostró a una Xiomy segura de su lugar en la vida del exfutbolista, pero también consciente del peso de la atención pública. Su discreción pareció una respuesta estratégica frente a la presión mediática y a las expectativas generadas por el propio Farfán semanas antes, cuando comentó que se encontraba “en una etapa hermosa” de su vida sentimental.

La versión reciente de Jefferson Farfán sobre su relación

Antes de la entrevista de Xiomy, Farfán ya había encendido rumores al hablar de una etapa “hermosa” con su pareja. Su declaración reforzó las sospechas sobre un posible compromiso entre ambos. (Instagram)

El exdelantero de la selección nacional había sorprendido hace poco con declaraciones que encendieron las alarmas entre sus seguidores. En una entrevista previa, habló de su vínculo con Kanashiro con palabras que muchos interpretaron como un anuncio de compromiso. Aunque no utilizó el término “boda”, sus frases fueron leídas como una confirmación tácita de que el romance avanzaba hacia una nueva etapa.

Ese contexto dio un peso especial a la presencia de Xiomy en televisión. Su respuesta, lejos de aclarar los rumores, reforzó la percepción de que ambos prefieren mantener la privacidad de su relación. En una época en que las redes sociales exponen cada detalle de la vida sentimental de las figuras públicas, su decisión de no ofrecer respuestas directas fue interpretada como una forma de cuidar lo que consideran personal.

Kanashiro no negó su vínculo con el exfutbolista, pero sí marcó distancia de los comentarios que circulan en medios y plataformas digitales. “Mientras menos cuentes, mejor te va”, repitió como un mantra, subrayando su preferencia por la discreción. La frase resumió su postura frente al interés constante que genera la pareja.