Giro en el caso de escolar hallada sin vida en su cuarto en VES: no murió por explosión de su celular, sino estrangulada

La investigación sobre la muerte de Laurys, adolescente de 16 años encontrada sin vida en su dormitorio en Villa El Salvador, experimentó un giro determinante tras conocerse el resultado de la necropsia. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento y no una descarga eléctrica producto de la explosión de su celular, como se sospechaba en un inicio.

El hallazgo y las primeras hipótesis

El 14 de octubre, familiares de Laurys la encontraron en su habitación. El cuerpo presentaba quemaduras en la mano y parte del rostro, y junto a ella permanecía su teléfono móvil con signos de daños por fuego. Inicialmente, las circunstancias llevaron a pensar en un accidente doméstico causado por el aparato electrónico. Las autoridades centraron las primeras pesquisas en la tesis de un accidente eléctrico.

Resultados de la necropsia y cambio en la investigación

El certificado de necropsia estableció con claridad “asfixia por estrangulamiento” y constricción cervical como causa del deceso. El documento señala que la lesión mortal provino de la acción de una persona sobre el cuello de la víctima, descartando la hipótesis de una muerte accidental generada por el teléfono móvil. El hallazgo forense marcó el rumbo hacia una investigación por homicidio.

Un sospechoso detenido: detalles del entorno

La Policía Nacional del Perú procedió con la detención preliminar de José Gregorio Plazas, ciudadano venezolano que residía en otro piso del mismo inmueble donde vivía la menor. Plazas, con formación militar de su país de origen, mantuvo en el pasado una relación sentimental con una ahijada de la madre de la víctima.

Testigos ubicaron a Plazas dentro de la vivienda durante el periodo en que falleció Laurys. El propio investigado habría admitido su presencia en el lugar en el mismo lapso. Además, el abogado de la familia, Nilto Becerra, informó que existen mensajes de WhatsApp que conectan al detenido con los hechos, y que evidenciarían su estancia en el inmueble durante el tiempo del deceso de la adolescente.

Coincidencias y contradicciones en lesiones

El sospechoso también presenta quemaduras de primer y segundo grado en sus brazos y rostro. Según su declaración, estas heridas surgieron tras padecer un accidente automovilístico. Sin embargo, la similitud con las lesiones de Laurys y la falta de evidencia de accidente vial próximo al hecho, mantienen bajo reserva las explicaciones del detenido.

Acciones legales y siguientes pasos

La detención preliminar de José Gregorio Plazas vence este viernes. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público formule el pedido de prisión preventiva, sustentando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga por la condición migratoria y la capacitación militar del investigado, factores considerados relevantes para el desarrollo del caso.

El entorno familiar y legal de la menor indicó que las autoridades continúan con el análisis de pruebas físicas y digitales, mientras el caso permanece bajo estricta reserva. El avance de la investigación mantiene pendiente la toma de declaraciones adicionales y la evaluación forense de los dispositivos electrónicos incautados tanto a la víctima como al principal sospechoso.