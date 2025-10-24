Perú

Giro en el caso de escolar hallada sin vida en su cuarto en VES: no murió por explosión de su celular, sino estrangulada

El documento médico reveló que la causa del deceso fue asfixia mecánica, lo que llevó a centrar los esfuerzos policiales en la hipótesis de un homicidio y motivó la detención de un vecino venezolano

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Los resultados de la necropsia revelan que la mejor murió estrangulada. | Arriba mi gente / Latina

La investigación sobre la muerte de Laurys, adolescente de 16 años encontrada sin vida en su dormitorio en Villa El Salvador, experimentó un giro determinante tras conocerse el resultado de la necropsia. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento y no una descarga eléctrica producto de la explosión de su celular, como se sospechaba en un inicio.

El hallazgo y las primeras hipótesis

El 14 de octubre, familiares de Laurys la encontraron en su habitación. El cuerpo presentaba quemaduras en la mano y parte del rostro, y junto a ella permanecía su teléfono móvil con signos de daños por fuego. Inicialmente, las circunstancias llevaron a pensar en un accidente doméstico causado por el aparato electrónico. Las autoridades centraron las primeras pesquisas en la tesis de un accidente eléctrico.

Giro en el caso de
Giro en el caso de escolar hallada sin vida en su cuarto en VES no murió por explosión de su celular, sino estrangulada - Latina Noticias

Resultados de la necropsia y cambio en la investigación

El certificado de necropsia estableció con claridad asfixia por estrangulamiento” y constricción cervical como causa del deceso. El documento señala que la lesión mortal provino de la acción de una persona sobre el cuello de la víctima, descartando la hipótesis de una muerte accidental generada por el teléfono móvil. El hallazgo forense marcó el rumbo hacia una investigación por homicidio.

Un sospechoso detenido: detalles del entorno

La Policía Nacional del Perú procedió con la detención preliminar de José Gregorio Plazas, ciudadano venezolano que residía en otro piso del mismo inmueble donde vivía la menor. Plazas, con formación militar de su país de origen, mantuvo en el pasado una relación sentimental con una ahijada de la madre de la víctima.

El abogado Nilton Becerra indicó que se solicitará la ampliación de la detención preliminar del sospechoso del crimen. | Arriba mi gente / Latina

Testigos ubicaron a Plazas dentro de la vivienda durante el periodo en que falleció Laurys. El propio investigado habría admitido su presencia en el lugar en el mismo lapso. Además, el abogado de la familia, Nilto Becerra, informó que existen mensajes de WhatsApp que conectan al detenido con los hechos, y que evidenciarían su estancia en el inmueble durante el tiempo del deceso de la adolescente.

Coincidencias y contradicciones en lesiones

El sospechoso también presenta quemaduras de primer y segundo grado en sus brazos y rostro. Según su declaración, estas heridas surgieron tras padecer un accidente automovilístico. Sin embargo, la similitud con las lesiones de Laurys y la falta de evidencia de accidente vial próximo al hecho, mantienen bajo reserva las explicaciones del detenido.

Acciones legales y siguientes pasos

La detención preliminar de José Gregorio Plazas vence este viernes. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público formule el pedido de prisión preventiva, sustentando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga por la condición migratoria y la capacitación militar del investigado, factores considerados relevantes para el desarrollo del caso.

El entorno familiar y legal de la menor indicó que las autoridades continúan con el análisis de pruebas físicas y digitales, mientras el caso permanece bajo estricta reserva. El avance de la investigación mantiene pendiente la toma de declaraciones adicionales y la evaluación forense de los dispositivos electrónicos incautados tanto a la víctima como al principal sospechoso.

Temas Relacionados

VESVilla El Salvadorperu-noticias

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

Sucamec cancela más de 10 mil licencias para portar armas en lo que va de 2025

El organismo detalló que este número refleja un crecimiento respecto al año 2024, vinculado a la implementación de un proceso de transformación digital en el Sistema de Armas

Sucamec cancela más de 10

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Los ‘cremas’ le ganaron por 1-0 a Sporting Cristal en el estadio Nacional y quedaron a un paso del título nacional. Podrían salir campeones frente ADT en Tarma este domingo 26 de octubre

El plan de Universitario para

Con TUUA de transferencia ‘a punto de despegar’, Aerolíneas piden suspender su cobro en el Nuevo Jorge Chávez

A solo tres días que la TUUA de transferencia sea obligatoria en el aeropuerto, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional vuelve a pedir postergar su cobro

Con TUUA de transferencia ‘a

Abogado de Luis Magallanes revela que muchos policías no confían en la Defensoría de la PNP y deben pagar un seguro privado

El suboficial es investigado por la muerte de Eduardo Ruíz, el cantante de 32 años que murió a causa de un impacto de bala durante la manifestación del 15 de octubre

Abogado de Luis Magallanes revela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Luis Magallanes revela

Abogado de Luis Magallanes revela que muchos policías no confían en la Defensoría de la PNP y deben pagar un seguro privado

Confirmado: Dina Boluarte se llevará más de 200 mil soles del Reniec tras fallo final del PJ

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

Peruanos podrían postular para ser diputados y senadores desde los 21 y 30 años si se aprueba PL en el Congreso

Revelan nexo entre César Acuña y juez que decidirá el futuro de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla confiesa que desea

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

‘El Valor de la Verdad’ de Nadeska Widausky promete fuertes confesiones: “Todo lo que pedía me lo daba”

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal 1-0:

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

¿Qué resultado necesita Universitario para celebrar el tricampeonato frente ADT en Tarma?

Paulo Autuori tuvo crudo análisis de la derrota de Sporting Cristal ante Universitario: “No soy hombre de justificaciones”