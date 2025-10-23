Perú

Familiares de reos en penales en contra de las nuevas restricciones del Gobierno por el estado de emergencia

Bajo la normativa vigente, quienes se encuentran en el sistema cerrado ordinario tienen autorización para recibir a un familiar por semana, mientras que quienes cumplen condena en el sistema especial acceden al contacto con allegados una vez cada 15 días, restringido a vínculos consanguíneos y de afinidad específicos

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Familiares de reos en penales en contra de las nuevas restricciones del Gobierno por el Estado de Emergencia

La reciente activación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao ha traído consigo medidas más severas en los centros penitenciarios. Los cambios incluyen reducción de horarios de visita, interrupciones eléctricas y nuevas exigencias para el personal penitenciario, lo que ha generado rechazo entre los allegados de los internos.

Desde la entrada en vigor de este régimen, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha establecido que los reclusos clasificados en el sistema cerrado ordinario podrán recibir visitas de familiares únicamente una vez por semana.

Para quienes pertenecen al sistema cerrado especial, es decir, personas consideradas de alta peligrosidad por antecedentes de violencia o intentos de fuga, la visita se ha restringido a una vez cada 15 días. En ambos casos, solo pueden acceder familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.

La decisión de limitar el ingreso ha producido malestar entre los parientes, quienes han expresado su descontento por la nueva frecuencia de visitas y las dificultades que implica para quienes llegan desde zonas lejanas.

La modificación en la frecuencia
La modificación en la frecuencia y condiciones de ingreso ha originado malestar entre familias de reclusos, quienes cuestionan cómo podrán asegurarse del bienestar de sus allegados y advierten de la falta de alimentos dentro de las prisiones - Créditos: Andina.

“Son 15 días. Y ellos a veces no tienen comida”, apuntó una familiar de un reo ante las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana Televisión. “¿Cómo vamos a saber si nuestra familia está viva, está bien, está muerta? Tantas cosas pueden suceder”, declaró una pariente de otro recluso.

Junto a las medidas sobre las visitas, el Ministerio de Justicia, encabezado por Walter Martínez, dispuso cortes de energía eléctrica en los pabellones, permitiendo solo luz básica y prohibiendo el uso de tomas para cargar cualquier clase de dispositivos electrónicos. Martínez subrayó que esta restricción busca controlar el uso de equipos que podrían facilitar delitos desde el interior de las cárceles.

Además, el decreto supremo emitido por el Gobierno comprende la aplicación de pruebas de confiabilidad con polígrafo para los trabajadores del INPE en la jurisdicción afectada.

“No solo el INPE es responsable de lo que está pasando en el país. Acá hay responsabilidades de altos mandos de la policía, las bandas criminales cuentan con operadores y quienes no adeudan nada no tienen por qué temer al control”, manifestó Julio César Burga, secretario del sindicato de la entidad, al citado medio de comunicación.

Las autoridades afirmaron que este paquete de medidas responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y evitar que personas privadas de libertad puedan mantener contacto con organizaciones criminales del exterior.

La declaración del estado de
La declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao ha impuesto restricciones más severas en los penales, entre las que se cuentan la reducción del horario de visitas y cortes de energía - Créditos: Andina.

Estado de emergencia: ¿Qué otras medidas se aplican?

Durante este tiempo, ciertos derechos quedan suspendidos. Por ejemplo, la policía tiene potestad para detener a personas sin contar con orden judicial si hay sospecha de delito, además de ingresar a domicilios o establecimientos sin autorización judicial. Asimismo, cualquier reunión en espacios abiertos requiere permiso y la circulación puede restringirse en áreas o durante lapsos determinados.

La Policía Nacional mantiene la responsabilidad sobre el control del orden, pero trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas, que participan en rondas de vigilancia en calles, estaciones, paraderos y zonas declaradas de riesgo. También pueden intervenir vehículos y solicitar identificación a cualquier ciudadano, así como acceder a viviendas, efectuar capturas y confiscar armas, drogas o explosivos cuando corresponda.

Una disposición específica impide que dos adultos viajen juntos en motocicleta. Además, están previstos operativos dirigidos a extranjeros con permanencia irregular y acciones orientadas a desarticular redes ilegales de venta de celulares, drogas, armas y autopartes.

Temas Relacionados

estado de emergenciagobierno del Perúperu-noticias

Más Noticias

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

El anuncio fue realizado ante el Congreso durante la solicitud de voto de confianza para su gabinete, el cual finalmente fue aprobado por la representación nacional con una amplia mayoría

Gobierno solicitará facultades legislativas por

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

‘Aladino’ fue salvado por su compatriota Alfonso Barco y sus compañeros en la definición desde los doce pasos ante Guayaquil City

Christian Cueva vivió accidentada noche

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Hoy, jueves 23 de octubre, comienza la venta de tickets para los primeros duelos del campeonato nacional. Conoce toda la información para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

Entradas para el inicio de

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

La ‘U’ llega con la motivación al máximo sabiendo que el tricampeonato está a pocos pasos. Los ‘rimenses’ quieren aplicar un fuerte freno al rival jugando en un estadio Nacional con hinchada local

Dónde ver Universitario vs Sporting

Se reveló el delantero que pretende Alianza Lima en 2026 para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “Franco Navarro habló con su agente”

El periodista Renato Luna dio a conocer de un atacante que juega en el fútbol chileno, que interesa a dos clubes más de la Liga 1 y que es prioridad en el club ‘íntimo’

Se reveló el delantero que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno solicitará facultades legislativas por

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco señalado por salidas

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

DEPORTES

Christian Cueva vivió accidentada noche

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Se reveló el delantero que pretende Alianza Lima en 2026 para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “Franco Navarro habló con su agente”

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025