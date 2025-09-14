Andrea San Martín anuncia su retiro de las redes sociales tras constantes amenazas: “Por la seguridad de mi familia”

Acusan a Andrea San Martín de maltrato animal, pero ella responde con acciones legales hacia Juan Víctor Sánchez por recibir amenazas. Video: Xno decirlo

La controversia entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez se intensificó tras una grave acusación contra la influencer por presunto maltrato animal que involucraría la muerte de un gato. Durante el pódcast ‘Por no decirlo’, Sánchez, expareja de San Martín, relató que ella habría arrojado a un gato contra la pared al enterarse de que este se había orinado fuera de lugar.

Aunque Sánchez no aseguró que este acto causara la muerte directa del animal, sostuvo que trajo consecuencias negativas y afectó gravemente al gato, lo que impactó a los conductores del programa y generó repercusiones en redes sociales.

En respuesta, Andrea San Martín inicialmente guardó silencio y publicó imágenes familiares donde se le veía con sus hijas y dos gatos, interpretado como una reacción indirecta.

Juan Víctor responde a Andrea San Martín luego de denuncia por maltrato animal:

Posteriormente, emitió un comunicado oficial donde negó las acusaciones, anunció acciones legales contra Sánchez y explicó que su abogado ya gestionaba denuncias por violencia psicológica, difamación y desobediencia a la autoridad. San Martín argumentó que optó por no responder con una confrontación mediática y expresó que su principal interés era preservar la comunicación por el bienestar de su hija.

Aunque todo parecía ya estar bajo paños fríos, recientemente Andrea usó sus redes sociales para hacer un anuncio que ha llamado la atención. La creadora de contenido explicó que ha decidido dar un paso al costado y tomar una pausa en su contenido digital, además de otros compromisos.

En un escrito compartido en su cuenta de Instagram, Andrea dejó en claro que ha sido víctima de constantes amenazas por las declaraciones de su expareja, las mismas que le ha generado gran alarma por su seguridad y la de su familia.

Andrea San Martín anuncia su retiro de las redes sociales tras constantes amenazas: “Por la seguridad de mi familia”

“Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante, no solo a través de mensajes, sino también mediante otros medios que ponen en riesgo nuestra integridad”, mencionó en un inicio.

Tras ello, explicó que, como medida preventiva y recomendada por sus defensores legales, decidió retirarse de las redes sociales y cancelar sus compromisos personales.

“Por esta razón, y siguiendo la recomendación de las autoridades y de mi abogado, he tomado la decisión de ausentarme temporalmente de mis redes sociales y de mis compromisos personales”, agregó en su escrito.

No volverá a responder públicamente a Juan Víctor

Casi al final de su comunicado, Andrea dejó en claro que sus decisiones son por cuidar de la salud y la integridad de su familia y sus hijas, ya que actualmente se siente insegura ante las amenazas.

“Teniendo como única finalidad priorizar la seguridad y protección de mis hijas y de mi familia, frente al peligro inminente en el que nos encontramos”, relató al respecto.

Además, señaló que no hablará más de lo dicho por su expareja, ya que considera que es una situación familiar que para ella fue dolorosa en su momento. “Respecto a las acusaciones realizadas en mi contra por el señor Juan Víctor Sánchez, no responderé ni aclararé nada por este medio, pues se trata de un tema que en su momento causó dolor, sufrimiento en mi entorno familiar”, mencionó también.

Finalmente, explicó que dejará esta situación en manos de las autoridades y espera que todos los responsables cumplan con las consecuencias correspondientes. “Reiterando que mi abogado ya se está encargando las acciones correspondientes en las instancias legales competentes contra todo aquel que resulte responsable, con el objetivo de garantizar el respeto de mis derechos y los de mi familia”, finalizó.