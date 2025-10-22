PPK pedirá que se archive su proceso legal, luego de fallo del Tribunal Constitucional que benefició a Keiko Fujimori

Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Julio Midolo, anunció que pedirá el archivo inmediato del proceso legal que enfrenta su patrocinado, citando el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que benefició a Keiko Fujimori en el denominado Caso Cócteles.

Según manifestó Midolo, la defensa se apoya en el precedente establecido por el máximo órgano constitucional respecto a los procesos por presuntos aportes irregulares en campañas políticas.

El pasado lunes 20 de octubre, el TC aceptó por mayoría un recurso de habeas corpus para dejar sin efecto el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular. El caso está vinculado a un presunto delito de lavado de activos por financiamiento irregular en las campañas electorales de 2006 y 2011. La decisión ha desencadenado reacciones en el ámbito judicial y político por el alcance de sus implicancias legales.

A raíz de esta resolución, la defensa de Kuczynski anticipó que, además de solicitar el cierre del expediente, pedirá que se levante el impedimento de salida del país que rige actualmente sobre el exmandatario por un periodo de 18 meses. “Lo que vamos a solicitar es que se archive el proceso y, como consecuencia de ello, que se levanten todas las medidas cautelares, que en realidad la única que está vigente es la del impedimento de salida”, declaró Midolo.

Keiko Fujimori, la gran beneficiada con la anulación del ‘Caso cócteles’

El razonamiento legal y el impacto del fallo del TC

Según explicó la defensa de PPK, la decisión del TC resuelve una controversia que durante años ha marcado la agenda judicial: la tipificación de los aportes de campaña como delito. “El Tribunal Constitucional ha zanjado un caso que ya viene discutiéndose hace muchos años: los aportes de campaña, para el momento en el que la Fiscalía viene imputando la supuesta comisión de un delito de lavado de activo, no estaban tipificados como delito”, explicó Midolo.

El abogado detalló que el tipo penal de receptación patrimonial fue incorporado al Código Penal recién en noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 1249, mientras que la figura de financiamiento ilegal de partidos políticos se estableció en 2019. Según la defensa, la campaña presidencial de Kuczynski culminó en junio de 2016, cuando ninguna de estas conductas estaba sancionada penalmente.

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

Acciones legales contra los fiscales

A propósito de la coyuntura, Julio Midolo cuestionó la actuación de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. A su juicio, las investigaciones vulneraron los derechos de Kuczynski, así como de otros expresidentes, y podrían dar lugar a nuevas acciones legales. Señaló directamente que sería posible promover denuncias por error judicial e indemnizaciones previstas en la ley.

“Es una de las posibilidades que está dentro del abanico de las medidas que el señor Kuczynski o su familia puede tomar en su, en su momento. El error judicial, está establecido en la norma, que puede ser indemnizado”, afirmó Midolo. También exhortó al Ministerio Público a reflexionar sobre la dirección y alcance de las investigaciones en curso. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, la expectativa recae ahora en la respuesta de las autoridades judiciales