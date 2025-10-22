Jesse y Joy sorprendieron con mariachis peruanos en su concierto de Lima: El mariachi Tequila. Tiktok

El dúo mexicano Jesse y Joy Huerta ofreció una noche inolvidable en Lima el pasado 16 de octubre, en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, donde sorprendieron a sus fanáticos con un toque muy especial: invitaron al escenario a un grupo de mariachis peruanos, quienes se robaron la atención del público por su impecable interpretación de clásicos de la música mexicana.

Un show lleno de emociones y sorpresas

Como parte de su 'Despecho Tour’, Jesse y Joy regresaron a Perú para celebrar junto a sus seguidores una velada cargada de emociones, energía y mucho romanticismo.

Durante casi dos horas de concierto, los hermanos Huerta repasaron sus mayores éxitos, demostrando por qué son una de las duplas más queridas del pop latino.

Jesse y Joy iniciaron su concierto de su gira 'El Despecho Tour', 'Esta es la que soy' en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. TikTok

El espectáculo inició pasadas las 9:30 p.m. con los temas “Esto es lo que soy”, “Dices lo que digas” y “Tanto”, dando paso a un repertorio variado que incluyó “Me soltaste”, “Dueles”, “Corre”, “3 A.M.”, “Ecos de amor” y “Ya no quiero”.

La potente voz de Joy, sin apoyo de coristas, y la guitarra de Jesse llenaron el escenario de complicidad, conexión y talento puro.

“Es un placer estar siempre aquí en Lima. No sé quién ha venido antes o quién está por primera vez, pero queremos que esta sea la mejor noche de sus vidas”, expresó Joy ante miles de asistentes que no dejaron de corear sus canciones.

La artista también envió un mensaje de libertad y amor: “Este es un espacio donde son libres de ser quienes son. No juzgamos a nadie. Aquí celebramos la vida, la música, el amor y el orgullo de ser quienes somos. ¡Esta noche es para olvidar al tóxico y pasarla bien!”.

Joy Huerta dedica unas palabras a sus fans peruanos en su concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. TikTok.

El momento más mexicano de la noche

Uno de los instantes más inesperados y aplaudidos del show llegó cuando Joy anunció la presencia de ‘El Mariachi Tequila’, un conjunto de siete músicos peruanos que subieron al escenario para acompañar al dúo en un homenaje a la música tradicional mexicana.

Los asistentes no podían creer que los mariachis no eran originarios de México, sino peruanos que llevan años interpretando rancheras con auténtica pasión. La sorpresa se transformó en ovación cuando comenzó el popurrí ranchero compuesto por temas como “México en la piel”, “Te extraño más que nunca”, “Si no te hubieras ido”, “Volver, volver” y un tributo a Juan Gabriel.

“Gracias a ‘El Mariachi Tequila’, que nos acompaña esta noche. Son increíbles”, dijo Joy, visiblemente emocionada, al finalizar el bloque mexicano.

Jesse y Joy sorprendieron con mariachis peruanos. Grupo 'El mariachi Tequila' compartió su experiencia con los cantantes. Tiktok

¿Quiénes son ‘El Mariachi Tequila’?

‘El Mariachi Tequila’ es un grupo integrado por músicos peruanos apasionados por la música ranchera. Con más de una década de trayectoria, se dedican a llevar serenatas y espectáculos en vivo para todo tipo de eventos: matrimonios, aniversarios, cumpleaños y celebraciones tradicionales.

En sus redes sociales, los integrantes compartieron parte de su participación en el concierto de Jesse y Joy con un emotivo mensaje: “Así fue nuestro ingreso al ‘Despecho Tour’. Joy canta: Popurrí Ranchero. Muy emocionados de ser parte de esta hermosa gira #eldespechotour”.

Además de colaborar con artistas internacionales, ‘El Mariachi Tequila’ también ha compartido escenario con figuras peruanas como Daniela Darcourt, con quien interpretaron “De mí enamórate”, demostrando su versatilidad musical y la calidad de su puesta en escena.

Su participación en el show de Jesse y Joy marca un nuevo hito en su carrera, al presentarse ante miles de personas en uno de los conciertos más esperados del año.

‘El Mariachi Tequila’, los peruanos que hicieron vibrar Lima con rancheras en concierto de Jesse y Joy. IG

Una conexión única con el público peruano

El vínculo entre Jesse y Joy con el público peruano es de larga data. En cada visita, el dúo logra una conexión genuina con sus seguidores, que esta vez se hizo aún más fuerte gracias a los momentos emotivos y la cercanía que mantuvieron durante todo el espectáculo.

Joy, siempre espontánea, interactuó con los asistentes entre canción y canción, agradeciendo el cariño que reciben cada vez que llegan a Lima. “Mi hermano y yo lo vamos a entregar todo, porque esta ciudad siempre nos recibe con amor”, dijo entre aplausos y gritos de euforia.

El público respondió coreando cada tema, iluminando el recinto con miles de luces de celulares en las baladas más sentimentales.

Jesse y Joy sorprendieron con un increíble show en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima. X

Un homenaje a su padre

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la interpretación de “Un besito más”, canción dedicada a su padre Eduardo Huerta, quien falleció hace doce años. Mientras Joy entonaba el tema con visible emoción, en las pantallas del escenario se proyectaban fotografías enviadas por los fans, en memoria de sus propios seres queridos.

El ambiente se llenó de lágrimas, aplausos y gratitud, en un instante que unió a todos los presentes a través de la música y el recuerdo.

“Espacio sideral”, el cierre perfecto

Tras casi dos horas de espectáculo, Jesse y Joy se despidieron del público peruano con su icónico tema “Espacio sideral”. La multitud acompañó cada verso en una sola voz, en un cierre lleno de energía y emoción.

“Gracias, Lima, por tanto amor. Siempre es un placer volver”, expresó Joy, antes de que los hermanos Huerta se despidieran entre vítores y aplausos.

El concierto confirmó, una vez más, el talento y la conexión que Jesse y Joy mantienen con sus fans peruanos, quienes celebraron una velada en la que no faltó el romanticismo, la nostalgia y, sobre todo, el espíritu mexicano interpretado con alma peruana.

Jesse y Joy sorprendieron con un increíble show en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima.. X