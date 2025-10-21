Perú

Mafia de tráfico de personas captó a niña de 13 años y se la llevó a Chile: menor fue rescatada en terminal de buses de Santiago

La menor de iniciales S.E.H.C. habría ingresado al país por pasos no autorizados. Padres de la niña la reportaron como desaparecida el pasado 27 de septiembre

Mafia de tráfico de personas
Mafia de tráfico de personas captó a niña de 13 años y se la llevó a Chile: menor fue rescatada en terminal de buses de Santiago. Foto: ATON (referencial)

Una menor peruana de 13 años, identificada por las iniciales S.E.H.C., fue rescatada en el terminal de buses de Estación Central, en Santiago, tras ser captada por una red de explotación sexual y trasladada de forma irregular desde Perú a Chile.

El operativo de rescate, coordinado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Oficina Central Nacional Santiago (OCN) de Interpol y autoridades peruanas, permitió ubicar a la adolescente y reconstruir parte del recorrido utilizado por la red para cruzar la frontera sur.

Según medios locales, la desaparición de S.E.H.C. fue reportada en el Perú el pasado 27 de septiembre, lo que activó una alerta internacional. Según explicó la subcomisaria Loreto Domínguez Torres, de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Santiago, la Brigada Policial de Perú en Chile notificó a Interpol el 9 de octubre sobre la denuncia e indicó que la adolescente habría salido del país por un paso no habilitado y bajo la influencia de una red de explotación sexual.

Ese mismo día, el 9 de octubre, la OCN en Lima emitió una notificación amarilla internacional, una “alerta policial mundial para ayudar a localizar a personas desaparecidas”, lo que permitió iniciar su búsqueda en territorio chileno.

Víctima de trata de personas
Víctima de trata de personas regresó al Perú al ser rescatada en Colombia: Perú registra pocas sentencia en este delito| Foto: Gobierno Regional del Gran Chaco

Menor ingresó a Chile de forma irregular

La investigación estableció que la joven no registraba ingreso por un paso controlado por la Policía de Investigaciones (PDI). Las primeras pistas situaron a la menor en Talcahuano, Región del Biobío. Funcionarios de la OCN Santiago, junto a la agregaduría policial de Perú en Chile y el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Talcahuano, acudieron al lugar identificado, donde realizaron empadronamientos y entrevistas a residentes, informaron desde la OCN Santiago.

La búsqueda se extendió a zonas de alta concurrencia en Talcahuano. En otro momento, se conoció que la adolescente estaría en un bus de EME Buses que viajaba de Concepción a Santiago, según la versión de la subcomisaria Loreto Domínguez. Fue así que, tras consultar a funcionarios de la empresa, establecieron el horario de llegada del vehículo en el que viajaba la menor.

Los funcionarios esperaron en el terminal y lograron identificar a la menor, que bajaba del bus sin compañía. Tras explicarle el procedimiento, la joven peruana accedió a acompañarlos y fue trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones y verificar su estado de salud. Luego, fue llevada a las dependencias de la OCN Santiago, en la comuna de Independencia.

Policía de Investigación (PDI) de
Policía de Investigación (PDI) de Chile.

¿Cómo reportar la desaparición de un menor de edad en Perú?

Cuando desaparece un menor de edad en Perú, la acción inmediata resulta clave: la denuncia debe efectuarse de forma urgente en cualquier dependencia policial del país, ya sea una comisaría local, una Depincri o, en Lima, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú.

Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional es la entidad encargada de activar la Alerta Amber, un mecanismo de búsqueda urgente que se difunde de manera masiva durante 72 horas para maximizar las posibilidades de localización.

El proceso para denunciar la desaparición comienza con la presentación formal ante la Policía Nacional. No existe un periodo de espera. La denuncia puede (y debe hacerse) de inmediato en el momento en el que los padres o cuidadores de un menor adviertan su ausencia.

Los familiares o personas próximas al menor deben acudir a la dependencia policial más cercana, llevando una fotografía reciente del menor, en formato físico o digital. En Lima, también se puede acudir directamente a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

