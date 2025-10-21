Señor de los Milagros 2025: conoce el recorrido oficial y la fecha del retorno del Cristo Moreno al Callao este 26 de octubre

La imagen del Señor de los Milagros vuelve al Callao después de 22 años (última visita: 2003). (Gob)

El sonido de los tambores, los cánticos y el aroma del incienso volverán a recorrer las calles del primer puerto. Este domingo 26 de octubre, después de casi 22 años, la imagen del Señor de los Milagros regresará al Callao en un acto que promete conmover a miles de fieles. La procesión, una de las manifestaciones religiosas más grandes del país, tendrá como escenario principal las avenidas y plazas chalacas, en un despliegue que combina fervor, tradición y una devoción que resiste al paso del tiempo.

La última vez que el Cristo de Pachacamilla llegó al Callao fue el 23 de octubre de 2003. Desde entonces, generaciones enteras aguardaron el momento en que la venerada imagen vuelva a recorrer las calles del puerto. La espera terminó: este año, la procesión se realizará mediante el Nazareno Móvil, un vehículo adaptado especialmente para trasladar el anda por diversas avenidas de Lima y el Callao, garantizando la participación masiva de los devotos.

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, destacó la relevancia del acontecimiento y el impacto espiritual que representa para la comunidad. “Este retorno no es solo un acto religioso; es un reencuentro con nuestras raíces y con aquello que nos une como pueblo chalaco”, señaló. Sus palabras reflejan el sentir colectivo de miles de fieles que preparan altares, flores y cantos para recibir la sagrada imagen en su paso por las principales arterias del puerto.

Recorrido oficial del Nazareno Móvil hacia el Callao

Inicia a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas (Cercado de Lima). (Gob)

La procesión se iniciará a las 6 de la mañana, cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. Desde allí, el Nazareno Móvil avanzará por la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria y avenida La Marina.

Una vez en territorio chalaco, el recorrido continuará por las avenidas Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros. Concluida la ceremonia, el anda emprenderá su retorno hacia Lima siguiendo la misma ruta hasta ingresar nuevamente al Santuario.

Esta ruta, cuidadosamente planificada, busca permitir que los fieles de diversos distritos puedan acompañar el paso del Cristo Moreno. En cada punto, se prevé la presencia de grupos de oración, bandas musicales y hermandades que acompañarán el trayecto con incienso, flores y cánticos tradicionales.

Recorrido del Señor de los Milagros.

Actividades en el Santuario de las Nazarenas

Durante todo el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas mantiene un amplio programa litúrgico. Las misas se celebran todos los días en distintos horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m.

El templo permanece abierto desde las 5:45 a. m. hasta las 10 p. m., con espacios dedicados al rezo del Santo Rosario a las 6:30 p. m. y al sacramento de la confesión, disponible todos los días desde las 8 a. m.. Estos actos de fe acompañan el desarrollo de las procesiones que, cada octubre, convierten a Lima en el centro espiritual de miles de devotos que visten de morado en honor al Cristo de Pachacamilla.

Con la visita al Callao, el Señor de los Milagros renueva su vínculo con los fieles del puerto, en una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva de una comunidad que no perdió la esperanza de volver a verlo cruzar sus calles.