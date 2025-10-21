Perú

¿Cuál es la temperatura promedio en Lima?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Lima este martes 21 de octubre:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se estima que en Lima habrá un 8% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21 centígrados y una mínima de 16°. La nubosidad será del 23% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaLimaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú: las predicciones del tiempo para Huancayo este 21 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo

Perú: las predicciones del tiempo en Piura este 21 de octubre

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Iquitos?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cuál es la temperatura promedio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima: estas son

Clima en Arequipa: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Arequipa: conoce el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga en problemas

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

Ollanta Humala confía que será liberado gracias a fallo a favor de Fuerza Popular: “Será jurídicamente imposible que el PJ mantenga nuestro caso”

Delia Espinoza en contra de fallo a favor de Keiko Fujimori y no descarta avocamiento indebido: “Magistrados del TC se equivocaron”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas sigue firme con

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo al verlo junto a Maju y decir que audios fueron manipulados: “Saco grabación y quedas peor”

‘Prima’ de Josimar confirma embarazo de mellizos y que el cantante pidió prueba de ADN: “Me va a ayudar”

Magaly Medina sobre comunicado borrado de Melissa Klug: “¿Qué pasa en esa relación que no siente paz ni respeto?”

DEPORTES

Golazo de Juan Lucumí dejando

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sport Boys atisba a Christian Cueva pensando en la Liga 1 2026: “¿A qué peruano no le gusta su juego? Eso será una evaluación"

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

José Rivera marcó agónico gol del triunfo en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025