Senamhi: conoce cómo estará el clima en Lima hoy, lunes 20 de octubre

Senamhi reveló cuáles serán las condiciones climáticas que se registrarán durante este lunes 20 de octubre. (Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que Lima experimentará este lunes 20 de octubre cielo cubierto durante la mañana con tendencia a brillo solar al mediodía y presencia de nubes dispersas en horas de la tarde.

El último reporte difundido por Senamhi detalla que las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 14°C en Lima Este, mientras que en Lima Oeste y el Callao la máxima será de 20°C y la mínima de 16°C.

De acuerdo con la información oficial, las condiciones climáticas previstas para hoy favorecen el desarrollo regular de las actividades al aire libre en la capital peruana.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

El Senamhi precisó que la situación atmosférica corresponde al ciclo habitual de nubosidad y variaciones térmicas en esta época del año, y que no se esperan precipitaciones para ninguna de las zonas urbanas de Lima.

Probabilidad de precipitaciones

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 3% durante el día y del 5% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 19% en el transcurso del día y del 70% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 13.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Tipos de clima

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

El descenso de temperaturas en la costa obliga a los peruanos a adaptarse a los nuevos climas, incluso en regiones tradicionalmente cálidas. (Andina)

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.