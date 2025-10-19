Perú

Desde mañana, un fenómeno peligroso afectará Lima y 10 regiones: Senamhi emite alerta naranja

Las autoridades instan a prepararse ante lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas, y recomiendan medidas preventivas

Jordan Arce

Jordan Arce

Lluvias, granizo y vientos afectarán
Lluvias, granizo y vientos afectarán Lima y varias regiones del Perú, advierte Senamhi.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) clasificó como peligroso un fenómeno meteorológico que impactará a Lima (región) y a otros 10 departamentos del país. La alerta de nivel naranja advierte sobre riesgos significativos para estas zonas.

El motivo de la advertencia es la ocurrencia de precipitaciones en la sierra peruana. A partir de mañana, lunes 20 de octubre, según el comunicado oficial emitido por Senamhi, se presentarán lluvias, granizo, aguanieve y nevadas de moderada a fuerte intensidad.

El periodo de vigencia de la alerta se extenderá por 71 horas, desde las 00:00 horas de este lunes hasta las 23:59 horas del miércoles 22 de octubre.

Las imágenes satelitales confirmaron la
Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubes con desarrollo significativo.

El boletín detalla que las precipitaciones se registrarán principalmente en Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

Nevadas y acumulados

Según Senamhi, “el lunes 20 de octubre se esperan lluvias durante la tarde y noche acompañadas de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros, así como nevadas sobre los 4.000 metros”.

Además, se producirán acumulados cerca de los 20 mm/día en la sierra norte, alrededor de 16 mm/día en la sierra central y valores próximos a los 14 mm/día en la sierra sur para el martes 21 de octubre. Para el miércoles 22, se esperan acumulados cercanos a 18 mm/día en la sierra norte, 14 mm/día en la central y 12 mm/día en la sur.

Lluvia, nieve y granizo hoy
Lluvia, nieve y granizo hoy y mañana: en estas zonas del Perú: Indeci recomienda tomar medidas de prevención

El organismo añade que estas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento próximas a los 45 kilómetros por hora.

La entidad precisa que los fenómenos meteorológicos representan un nivel de peligro “naranja”, lo que implica presencia de lluvias localmente intensas y condiciones potencialmente riesgosas para la población, la infraestructura y las actividades económicas de las zonas involucradas.

Recomendaciones de Indeci

Para enfrentar este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió recomendaciones dirigidas tanto a las oficinas de gestión del riesgo de desastres como a autoridades locales y pobladores de los departamentos expuestos.

Lluvias en la sierra afectará
Lluvias en la sierra afectará varias provincias.

El organismo solicita difundir el contenido de la alerta y mantener la comunicación constante con los Centros de Operaciones de Emergencia regional y nacional.

En el ámbito operativo, Indeci exhorta a las autoridades a identificar zonas seguras, verificar el estado de las rutas de evacuación y asegurar la provisión de maquinaria para posibles emergencias. La directiva también contempla la necesidad de revisar la estabilidad de taludes en vías de comunicación y de realizar mantenimiento constante del sistema de drenaje en zonas urbanas y rurales.

Con respecto a la población, la entidad recomienda proteger techos y viviendas, evitar la exposición innecesaria durante las lluvias y no cruzar ríos o puentes en zonas de alto caudal.

Lluvia, nieve y granizo hoy
Lluvia, nieve y granizo hoy y mañana: en estas zonas del Perú: Indeci recomienda tomar medidas de prevención

Entre las sugerencias, se incluye almacenar agua potable, alimentos y medicinas, mantener enceres y documentos importantes en bolsas plásticas, conservar herramientas de emergencia y tener lista una mochila de primeros auxilios.

Además, el texto oficial remarca la importancia de quedarse en lugares seguros ante lluvias intensas, y de no buscar refugio bajo árboles por peligro de descargas eléctricas.

Otra alerta naranja

En paralelo a la alerta de precipitaciones, Senamhi publicó el aviso meteorológico número 370, que advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro.

Senamhi emitió una alerta. (Foto:
Senamhi emitió una alerta.

De acuerdo con la institución, el pronóstico abarca el mismo lunes 20 de octubre, con una duración prevista de 13 horas, y afecta específicamente a los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

La alerta n.º 370 señala que se espera un aumento inusual de la temperatura máxima, que oscilará entre los 23°C y 32°C en la sierra norte, y entre 22°C y 29°C en la sierra centro.

“Se prevé una sensación térmica elevada durante la tarde, propiciando condiciones de calor por exposición solar, mientras que en horas de la noche la temperatura descenderá abruptamente”, indica el boletín del organismo.

Ambos avisos están bajo la categoría de “Fenómenos meteorológicos peligrosos”, por lo que la recomendación para la población y autoridades es mantenerse informados por canales oficiales y cumplir las indicaciones proporcionadas por Senamhi y Indeci.

