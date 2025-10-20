Perú

Otra cooperativa disuelta: SBS interviene nueva COOPAC en el sur en medio de rescate regulatorio al sistema

La exclusión de la cooperativa se debió a la omisión de reportes financieros y la falta de respuesta a requerimientos. Superintendencia batalla para adecuar requisitos

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La SBS disuelve la Cooperativa
La SBS disuelve la Cooperativa Grupo Confía tras cierre no autorizado de su oficina principal en Puno.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Confía y su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC).

La resolución SBS Nº 03762-2025 responde a la constatación del cierre de su oficina principal en Puno, sin aviso ni autorización, durante quince días consecutivos, lo que, bajo la normativa vigente, configura causal de inactividad.

Ante este escenario, la SBS designó a Edwin Esquivias Astete y George Roger Vilcatoma Ollais como administradores temporales responsables de representar legalmente a la cooperativa y conducir el proceso de disolución, con la finalidad de proteger los intereses de socios y acreedores.

SBS disuelve cooperativa Grupo Confía tras cierre en Puno

Desde que la SBS decretó la disolución, rigen restricciones estrictas. Se encuentra prohibido iniciar procedimientos judiciales o administrativos dirigidos al cobro de deudas, ejecutar resoluciones judiciales en contra de la entidad, constituir gravámenes sobre sus activos, así como realizar pagos u obligar a terceros con los fondos de la cooperativa.

Adicionalmente, todas las deudas existentes solo podrán devengar intereses legales. La eliminación definitiva de la entidad del sistema financiero peruano se hará efectiva una vez que concluya el proceso de liquidación, cumpliendo con todos los requisitos regulatorios establecidos por la autoridad supervisora.

Cooperativa Mi Empresa también es excluida del registro oficial

Poco antes, la SBS también ordenó la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Empresa. La entidad fue excluida del registro luego de dos periodos consecutivos sin remitir estados financieros y de no responder los requerimientos formales de la autoridad, además de no atender el cierre de su oficina principal.

En este caso, Ana Claudia Castro Rivas y Johnny José Luis Cortez Misad asumieron como administradores temporales con similares atribuciones y restricciones para conducir la liquidación. Estos casos recientes ponen en evidencia persistentes dificultades de supervisión, operatividad y transparencia entre distintas cooperativas del país.

La intervención de SBS busca
La intervención de SBS busca proteger a socios y acreedores, con restricciones legales y administrativas sobre la cooperativa.

La continuidad de este tipo de medidas refleja un panorama complejo dentro del sistema cooperativo peruano. Numerosas entidades atraviesan procesos de inactividad, falta de documentación y deficiencias operativas, lo que obstaculiza la función primordial del sector como canalizador de ahorro y crédito popular.

El incremento de disoluciones en el sector evidencia que las labores de vigilancia y fiscalización de la SBS se han intensificado y que el sistema enfrenta retos estructurales que afectan la confianza de los ahorristas y la permanencia de las entidades en el mercado.

SBS: nuevas reglas para COOPAC en reorganización o fusión

En respuesta a la situación crítica y como intento de rescate para el sector, la SBS implementó mecanismos de flexibilización extraordinarios dirigidos a cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC) involucradas en procesos de reorganización o fusión.

Mediante nuevas directrices, las COOPAC pueden computar parcialmente los depósitos a plazo fijo dentro de su patrimonio suplementario bajo determinadas condiciones, siempre que se presente un cronograma de actividades sujeto a la revisión y aprobación de la autoridad.

El beneficio tiene un plazo máximo de tres años y exige reportes periódicos que demuestren avances en la adecuación patrimonial, con escalas diferenciadas de acuerdo con el vencimiento de los depósitos y el nivel de la cooperativa. La SBS podrá imponer restricciones adicionales en caso de incumplimientos.

Cooperativas piden integrar oficialías de cumplimiento

Paralelamente, las cooperativas peruanas avanzan en la adopción obligatoria de oficialías de cumplimiento en todas sus estructuras, desde las más básicas hasta las más avanzadas.

Esta exigencia tiene como finalidad fortalecer los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, respondiendo a estándares internacionales y a la presión regulatoria local.

La integración de oficialías de cumplimiento requiere desarrollar procedimientos formales para monitorear, reportar y detectar operaciones inusuales, garantizando la vigilancia interna y el alineamiento con los criterios dispuestos por la SBS.

Temas Relacionados

SBScooperativasGrupo Confíaperu-economia

Más Noticias

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 20 de octubre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Patricia Chirinos ningunea a abogado por criticarla y este le da contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

El enfrentamiento ocurrió durante El valor de la verdad, donde la congresista fue cuestionada por el abogado Diego Pomareda sobre la alta desaprobación del Congreso

Patricia Chirinos ningunea a abogado

¿Habrá adelanto de elecciones? El JNE dio detalles del cronograma electoral luego de reunirse con José Jerí

En la reunión celebrada en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes las cabezas de la ONPE y el RENIEC

¿Habrá adelanto de elecciones? El

Senamhi: conoce cómo estará el clima en Lima hoy, lunes 20 de octubre

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas previstas para hoy favorecen el desarrollo regular de las actividades al aire libre en la capital peruana

Senamhi: conoce cómo estará el

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

La actriz peruana celebra su despedida de soltera a poco de contraer matrimonio. Sin embargo, envió un mensaje a sus seguidores por su cariño

Natalia Salas agradece muestras de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos ningunea a abogado

Patricia Chirinos ningunea a abogado por criticarla y este le da contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

¿Habrá adelanto de elecciones? El JNE dio detalles del cronograma electoral luego de reunirse con José Jerí

José Jerí felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y propone retomar diálogo al más alto nivel

Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está denunciado en el Eficcop como brazo de protección de ‘Los Waykis en la sombra’”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas agradece muestras de

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Samahara Lobatón deja atrás los celos y apuesta por la confianza: “No le he puesto GPS a Bryan”

DEPORTES

Universitario vs Sport Huancayo EN

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025