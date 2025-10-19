La histórica procesión del Señor de los Milagros en Roma y la bendición del papa León XIV: fotos y videos

Bendición del papa León XIV a la imagen del Señor de los Milagros

La Plaza de San Pedro se transformó este 19 de octubre en el epicentro de la fe latinoamericana, reuniendo a cientos fieles en una procesión del Señor de los Milagros durante la canonización de siete nuevos santos, en una jornada que incluyó la bendición de la imagen por parte del papa León XIV.

El saludo del papa León XIV a la Hermandad del Señor de Los Milagros - Vatican News

El Cristo Morado llega a la Plaza de San Pedro

Desde el amanecer, las calles de Roma recibieron a los miembros de 40 hermandades del Señor de los Milagros, llegados de diferentes continentes. Junto a miles de peregrinos, avanzaron portando la imagen del Cristo Morado hasta la emblemática plaza del Vaticano, donde participó en la misa solemne presidida por el papa León XIV. En medio de la multitud, más de cientos de devotos latinoamericanos acompañaron la procesión, que destacó como la más concurrida y emblemática que se recuerda fuera del Perú.

El saludo del papa León XIV a la Hermandad del Señor de Los Milagros

El acto alcanzó su clímax cuando la imagen ingresó a la plaza bajo cánticos, banderas y flores moradas, ante la mirada de fieles y delegaciones de América, Europa y Estados Unidos. Al concluir la misa, León XIV se dirigió a los asistentes: “Extiendo mi saludo a los peregrinos presentes, en particular a la Hermandad del Señor de los Milagros, que ha celebrado la tradicional procesión”, frase que provocó una ovación y aplausos entre los asistentes.

Fotos y videos de la histórica procesión del Señor de los Milagros en Roma y la bendición del papa León XIV

La bendición papal y momentos de emoción

Finalizada la ceremonia de canonización, el papa León XIV llegó en el papamóvil hasta la zona donde cientos de peruanos aguardaban con una réplica del Señor de los Milagros. El Santo Padre, a quien muchos consideran “peruano de corazón”, bendijo la imagen que había recorrido en procesión las calles romanas, marcando un momento de profunda emoción colectiva para los presentes.

Procesión del Señor de los Milagros en Roma

Durante la jornada, el cardenal Pedro Barreto recordó los orígenes de esta devoción, subrayando a RPP Noticias: “El origen de la devoción viene de un esclavo africano. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que ellos son aporte maravilloso para el trabajo, pero de manera especial de la fe”. Invitó a los fieles a dejar que la presencia del Señor de los Milagros inspire acciones cotidianas y búsqueda de justicia y paz.

Niños músicos de París y el homenaje multinacional

La procesión y misa fueron acompañadas por la actuación de más de 80 niños de la Escuela de Música de París, quienes interpretaron piezas como El Cóndor Pasa y el himno del Señor de los Milagros, llevando la emoción a todos los presentes. El cardenal Barreto entregó un banderín morado donado por la Hermandad a los jóvenes músicos, en reconocimiento a su participación.

Sergio García, director de la escuela y limeño residente en París, relató a RPP: “Hemos venido con los alumnos de la Escuela de Música. Hay 97 niños acompañados de sus padres. Somos 300 personas que nos hemos desplazado para este evento cristiano en la Plaza de San Pedro”. La presencia multicultural resaltó el carácter universal de la devoción y el alcance global del Señor de los Milagros.

Canonización de siete nuevos santos y fervor venezolano

El evento coincidió con la canonización de siete beatos por parte de León XIV, entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles, figuras de profundo arraigo y veneración en Venezuela. La Plaza de San Pedro acogió a más de 55.000 peregrinos, con una participación destacada de la comunidad venezolana, que celebró en medio de lágrimas y cantos. El entusiasmo se multiplicó cuando se mencionaron nombres como Bartolo Longo y otros nuevos santos de Italia, Armenia, Ecuador y Papúa Nueva Guinea.

La procesión, los cánticos, la bendición papal y las ovaciones marcaron un día extraordinario que quedará registrado en imágenes y videos como testimonio del fervor con que la fe latinoamericana llegó hasta el corazón del Vaticano, bajo la mirada y las palabras del papa León XIV.