Perú

La histórica procesión del Señor de los Milagros en Roma y la bendición del papa León XIV: fotos y videos

Fieles de América, Europa y Estados Unidos acompañaron la icónica imagen limeña hasta la Plaza de San Pedro, donde el papa León XIV emocionó a miles con su bendición tras la misa

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Bendición del papa León XIV a la imagen del Señor de los Milagros

La Plaza de San Pedro se transformó este 19 de octubre en el epicentro de la fe latinoamericana, reuniendo a cientos fieles en una procesión del Señor de los Milagros durante la canonización de siete nuevos santos, en una jornada que incluyó la bendición de la imagen por parte del papa León XIV.

El saludo del papa León
El saludo del papa León XIV a la Hermandad del Señor de Los Milagros - Vatican News

El Cristo Morado llega a la Plaza de San Pedro

Desde el amanecer, las calles de Roma recibieron a los miembros de 40 hermandades del Señor de los Milagros, llegados de diferentes continentes. Junto a miles de peregrinos, avanzaron portando la imagen del Cristo Morado hasta la emblemática plaza del Vaticano, donde participó en la misa solemne presidida por el papa León XIV. En medio de la multitud, más de cientos de devotos latinoamericanos acompañaron la procesión, que destacó como la más concurrida y emblemática que se recuerda fuera del Perú.

El saludo del papa León XIV a la Hermandad del Señor de Los Milagros

El acto alcanzó su clímax cuando la imagen ingresó a la plaza bajo cánticos, banderas y flores moradas, ante la mirada de fieles y delegaciones de América, Europa y Estados Unidos. Al concluir la misa, León XIV se dirigió a los asistentes: “Extiendo mi saludo a los peregrinos presentes, en particular a la Hermandad del Señor de los Milagros, que ha celebrado la tradicional procesión”, frase que provocó una ovación y aplausos entre los asistentes.

Fotos y videos de la
Fotos y videos de la histórica procesión del Señor de los Milagros en Roma y la bendición del papa León XIV

La bendición papal y momentos de emoción

Finalizada la ceremonia de canonización, el papa León XIV llegó en el papamóvil hasta la zona donde cientos de peruanos aguardaban con una réplica del Señor de los Milagros. El Santo Padre, a quien muchos consideran “peruano de corazón”, bendijo la imagen que había recorrido en procesión las calles romanas, marcando un momento de profunda emoción colectiva para los presentes.

Procesión del Señor de los Milagros en Roma

Durante la jornada, el cardenal Pedro Barreto recordó los orígenes de esta devoción, subrayando a RPP Noticias: “El origen de la devoción viene de un esclavo africano. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que ellos son aporte maravilloso para el trabajo, pero de manera especial de la fe”. Invitó a los fieles a dejar que la presencia del Señor de los Milagros inspire acciones cotidianas y búsqueda de justicia y paz.

Procesión del Señor de los Milagros en Roma

Niños músicos de París y el homenaje multinacional

La procesión y misa fueron acompañadas por la actuación de más de 80 niños de la Escuela de Música de París, quienes interpretaron piezas como El Cóndor Pasa y el himno del Señor de los Milagros, llevando la emoción a todos los presentes. El cardenal Barreto entregó un banderín morado donado por la Hermandad a los jóvenes músicos, en reconocimiento a su participación.

Sergio García, director de la escuela y limeño residente en París, relató a RPP: “Hemos venido con los alumnos de la Escuela de Música. Hay 97 niños acompañados de sus padres. Somos 300 personas que nos hemos desplazado para este evento cristiano en la Plaza de San Pedro”. La presencia multicultural resaltó el carácter universal de la devoción y el alcance global del Señor de los Milagros.

Canonización de siete nuevos santos y fervor venezolano

El evento coincidió con la canonización de siete beatos por parte de León XIV, entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles, figuras de profundo arraigo y veneración en Venezuela. La Plaza de San Pedro acogió a más de 55.000 peregrinos, con una participación destacada de la comunidad venezolana, que celebró en medio de lágrimas y cantos. El entusiasmo se multiplicó cuando se mencionaron nombres como Bartolo Longo y otros nuevos santos de Italia, Armenia, Ecuador y Papúa Nueva Guinea.

La procesión, los cánticos, la bendición papal y las ovaciones marcaron un día extraordinario que quedará registrado en imágenes y videos como testimonio del fervor con que la fe latinoamericana llegó hasta el corazón del Vaticano, bajo la mirada y las palabras del papa León XIV.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosRomapapa León XIVperu-noticias

Más Noticias

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú en 2026? La inesperada revelación de Giancarlo Granda sobre el futuro del ‘Tigre’

El periodista deportivo confesó que el entrenador argentino podría volver a territorio nacional el próximo año en una función sorpresiva

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú

Lluvia primaveral sorprende a Lima y Callao: Senamhi precisa si se volverá a repetir

Algunas zonas amanecieron con calles mojadas tras una precipitación ligera registrada durante la madrugada de hoy 19 de octubre

Lluvia primaveral sorprende a Lima

Retiro AFP 2025: faltando 2 días para iniciar el registro de solicitudes, ¿quiénes serán los primeros y qué necesitan tener listo?

El proceso, completamente digital, permitirá a los afiliados retirar hasta S/21.400 en cuatro armadas mensuales, con desembolsos en cuentas bancarias autorizadas y verificación de datos actualizados. Pero algunos podrían retirar más

Retiro AFP 2025: faltando 2

El 95% de los universitarios peruanos ya usa inteligencia artificial para estudiar

Estudiantes consideran que esta herramienta los ayuda a entender temas que consideran que sus profesores no explican correctamente

El 95% de los universitarios

Senamhi: así estará el clima hoy en Lima durante este domingo 19 de octubre

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente detalla que la tendencia continuará hacia la tarde, cuando el cielo volverá a presentar nubes dispersas

Senamhi: así estará el clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

7 de cada 10 peruanos

7 de cada 10 peruanos desconoce el día y el horario de las próximas Elecciones 2026: 71 % reconoce que no está informado

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina condena a Tatiana

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

¿’Habla Chino’ seguirá al aire?: Aldo Miyashiro revela detalles de su reunión con la gerencia de Willax

DEPORTES

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú en 2026? La inesperada revelación de Giancarlo Granda sobre el futuro del ‘Tigre’

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025