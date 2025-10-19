Ética verá denuncia contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista que investigaba contratación de la novia de su hijo

Kira Alcarraz en problemas: amenaza a periodista y contrató a la novia de su hijo. Foto: captura Willax

La Comisión de Ética del Congreso tiene en agenda evaluar una nueva denuncia contra la parlamentaria de Podemos Perú, Kira Alcarraz, por la agresión verbal que dirigió a la periodista de Willax, Marycielo del Castillo. La sesión está programada para las 4:00 de la tarde y será presidida por Elvis Vergara (Acción Popular), titular de dicho grupo de trabajo.

El proceso contra Alcarraz se inició luego de que fuera grabada amenazando a la reportera, quien le preguntó por presuntas contrataciones irregulares en su despacho parlamentario. “Téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, respondió la congresista ante las preguntas. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó rechazo entre periodistas y distintas figuras públicas.

Lejos de ofrecer disculpas, Alcarraz justificó su comportamiento y aseguró que solo reaccionó ante lo que consideró una provocación. “¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? (...) No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo”, declaró en PBO.

Además, publicó un video en redes sociales junto a un grupo de mujeres que coreaban “Si tocan a una, tocan a todas”, que ella concluye con la frase: “Y si no... lo estampamos”.

Kira Alcarraz culpa a periodista por haberla provocado: "No me retracto"

El incidente motivó que Podemos Perú emita un comunicado expresando su “total rechazo al comportamiento de la congresista” y reafirmando su compromiso con la libertad de prensa. El partido también informó que su Secretaría Nacional de Ética y Disciplina abrió una investigación interna sobre su conducta.

Contrataciones bajo la lupa

Al pedir sus descargos a la congresista, la Comisión de Ética omitió el motivo inicial del enfrentamiento: las preguntas de la periodista sobre la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, como coordinadora de su despacho, pese a no acreditar experiencia previa.

No se trata del único cuestionamiento. La propia Alcarraz admitió haber contratado también a un excompañero de promoción de su hijo, lo que avivó las críticas por presunto nepotismo. Sin embargo, la legisladora defendió sus decisiones: “Es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”.

La parlamentaria reveló haber contratado a más personas cercanas a su hijo. Foto: captura Willax

De acuerdo con la especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, los hechos podrían configurar delitos tipificados en el Código Penal. Explicó que Alcarraz podría ser investigada por tráfico de influencias y negociación incompatible, infracciones que contemplan penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, advirtió que las responsabilidades no recaerían solo en la congresista, sino también en los funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso que permitieron las contrataciones pese a los evidentes vínculos familiares.

Otros casos en agenda

Después del caso de Alcarraz, la Comisión de Ética evaluará otros expedientes. El informe de calificación de la denuncia contra la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular), presentada por su colega Luis Kamiche, quien la acusa de expresiones discriminatorias durante una sesión del Pleno.

Kira Alcarraz es miembro titular de la Comisión de Ética

Finalmente, se verá la audiencia preliminar del caso de la congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), investigada por presunta contratación de familiares como personal de confianza en su despacho congresal.