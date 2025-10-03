Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Kira Alcarraz amenaza a periodista y podría enfrentar delitos por contratar a la novia de su hijo

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, está envuelta en una nueva polémica tras conocerse que habría favorecido con puestos laborales en el Congreso a personas cercanas a su hijo. No solo reconoció haber contratado a la pareja sentimental del joven, Diana Alani de la Cruz Flores, como coordinadora de su despacho, sino que también admitió haber incorporado anteriormente a un amigo suyo del colegio.

Ambas designaciones generan fuertes cuestionamientos, ya que evidenciarían un patrón de favorecimiento personal que podría configurar delitos penales. La especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, advirtió que estas conductas pueden acarrear serias consecuencias.

“Pareciera que todo gira alrededor de su hijo. El amigo de su hijo, la enamorada de su hijo. Tal vez el próximo sea el suegro del hijo. Entonces, los peruanos estamos supeditados a los intereses del hijo de la congresista y eso es un delito”, señaló en entrevista con Willax.

De acuerdo con Yaya, la congresista podría ser investigada por tráfico de influencias y negociación incompatible, ambos delitos contemplados en el Código Penal. Las sanciones, de confirmarse la responsabilidad, van desde penas privativas de libertad hasta la inhabilitación para ejercer función pública.

La especialista también precisó que las responsabilidades podrían extenderse al personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que validó los contratos sin cuestionar los evidentes vínculos familiares.

“El hecho que la congresista haya puesto interés en la contratación de la señorita podría, no solo revelarnos que ha cometido el delito de tráfico de influencias ante la persona que autorizó la contratación. Podría también haber cometido el delito de negociación incompatible con el cargo o aprovechamiento indebido”, explicó.

En paralelo, la parlamentaria también podría enfrentar una investigación en la Comisión de Ética del Congreso, que iniciaría una investigación no solo por las contrataciones irregulares, sino también por el polémico episodio en el que amenazó a una periodista de Willax.

Kira Alcarraz amenaza a periodista

El problema legal que afrontaría la congresista viene acompañado de un bochornoso episodio: Su violenta reacción contra la periodista de Willax, Marycielo del Castillo, quien le pidió explicaciones sobre la contratación de la pareja de su hijo.

Lejos de responder con argumentos, Alcarraz optó por una amenaza directa. “Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, expresó frente a las cámaras. Cuando la reportera insistió en su consulta, la parlamentaria elevó aún más el tono: “Sí, te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada mi amor, porque si lo estuviera te estamparía contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva mi amor”.

El incidente, registrado en video, fue ampliamente difundido en redes sociales, donde políticos, periodistas y ciudadanos exigieron sanciones ejemplares. El periodista Carlos Villarreal, de RPP, escribió: “Como es posible que la congresista Kira Alcarraz amenace de esa manera a una periodista. Puede no gustarle el tema o la pregunta, pero esa reacción es inaceptable. Qué vergüenza dan ciertos parlamentarios”.

De confirmarse las irregularidades, Alcarraz enfrentaría una nueva investigación penal. Además, el Congreso sumaría otro vergonzoso capítulo de nombramientos a dedo y por favores personales.

Kira Alcarraz responde con burla amenaza a periodista

