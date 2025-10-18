Sujeto mató a su hijastra y dejó al borde de la muerte al enamorado en Yurimaguas

Sujeto mató a su hijastra y dejó al borde de la muerte al enamorado de esta en Yurimaguas| Facebook

Una adolescente de 17 años murió víctima de un ataque con arma blanca, y su pareja permanece hospitalizada, tras un hecho que conmocionó a Yurimaguas. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al principal sospechoso, quien fue identificado como el padrastro de la joven.

El crimen ocurrió en la escalinata ubicada al costado del hotel Río Huallaga, donde la menor y su acompañante se encontraban reunidos. De acuerdo con la información preliminar, consignaron que el hombre, dedicado a la venta de churros en el mercado central de Yurimaguas, sorprendió a la pareja y atacó primero al joven, quien resultó con heridas graves, antes de agredir a la adolescente.

La joven perdió la vida como consecuencia de las lesiones recibidas, mientras su pareja fue trasladada de urgencia al hospital Santa Gema.

Capturan a padrastro

De acuerdo con medios locales, la captura del presunto autor se produjo en la intersección de las calles Arica y José Riera, minutos después del ataque. Los policías lograron incautar el cuchillo que habría sido utilizado.

Fuentes policiales informaron que en el operativo participaron varios agentes, quienes actuaron tras recibir el reporte de vecinos que alertaron por la actitud violenta del agresor algunas horas antes.

Vecinos y familiares de la víctima se congregaron frente a la comisaría para exigir justicia y una investigación exhaustiva sobre el caso.

“Él ya la había amenazado, que la mataría y no hicieron nada. Tiene varias denuncias de violación, lo detienen y lo dejan libre”, señala una persona cercana a los medios locales.

De esta manera, las personas cercanas señalan que la menor de edad fue víctima de violencia sexual desde los 10 años. Tanto la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público deberán continuar con la investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo este ataque y que se haga justicia.

Por otro lado, las cámaras de seguridad de la primera cuadra de la calle Arica, en Yurimaguas, registraron al presunto autor del crimen cuando llegó al lugar con ropa deportiva y luego se retiró con calma tras atacar a su hijastra y al joven que la acompañaba.

El caso ha generado indignación en la región, ya que las investigaciones señalan que el padrastro de la víctima habría actuado por celos al no aceptar la relación de la adolescente.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico nacional y gratuito, activo las 24 horas del día, que ofrece orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social.

El Chat 100 es una plataforma virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que ofrece consejería confidencial y acompañamiento especializado a través de internet.

El número 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP) es la línea de emergencias para reportar situaciones de peligro inminente, violencia o delitos en curso. El personal policial está habilitado para acudir de inmediato al lugar de los hechos y brindar protección a las víctimas.