Perú

Sujeto mató a su hijastra y dejó al borde de la muerte al enamorado en Yurimaguas

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al padrastro, quien tenía un arma blanca con el cual habría atacado a los jóvenes. Asimismo, vecinos indignados señalaron que la adolescente era víctima de violación sexual desde los 10 años

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Sujeto mató a su hijastra
Sujeto mató a su hijastra y dejó al borde de la muerte al enamorado de esta en Yurimaguas| Facebook

Una adolescente de 17 años murió víctima de un ataque con arma blanca, y su pareja permanece hospitalizada, tras un hecho que conmocionó a Yurimaguas. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al principal sospechoso, quien fue identificado como el padrastro de la joven.

El crimen ocurrió en la escalinata ubicada al costado del hotel Río Huallaga, donde la menor y su acompañante se encontraban reunidos. De acuerdo con la información preliminar, consignaron que el hombre, dedicado a la venta de churros en el mercado central de Yurimaguas, sorprendió a la pareja y atacó primero al joven, quien resultó con heridas graves, antes de agredir a la adolescente.

La joven perdió la vida como consecuencia de las lesiones recibidas, mientras su pareja fue trasladada de urgencia al hospital Santa Gema.

Detienen al presunto autor del
Detienen al presunto autor del crimen de una menor en Yurimaguas, la ciudad exige respuestas| Facebook

Capturan a padrastro

De acuerdo con medios locales, la captura del presunto autor se produjo en la intersección de las calles Arica y José Riera, minutos después del ataque. Los policías lograron incautar el cuchillo que habría sido utilizado.

Fuentes policiales informaron que en el operativo participaron varios agentes, quienes actuaron tras recibir el reporte de vecinos que alertaron por la actitud violenta del agresor algunas horas antes.

Vecinos y familiares de la víctima se congregaron frente a la comisaría para exigir justicia y una investigación exhaustiva sobre el caso.

“Él ya la había amenazado, que la mataría y no hicieron nada. Tiene varias denuncias de violación, lo detienen y lo dejan libre”, señala una persona cercana a los medios locales.

Marcha en contra de la
Marcha en contra de la violencia contra la mujer previo al 25N| María Alejandra Gonzales/Infobae Perú

De esta manera, las personas cercanas señalan que la menor de edad fue víctima de violencia sexual desde los 10 años. Tanto la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público deberán continuar con la investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo este ataque y que se haga justicia.

Por otro lado, las cámaras de seguridad de la primera cuadra de la calle Arica, en Yurimaguas, registraron al presunto autor del crimen cuando llegó al lugar con ropa deportiva y luego se retiró con calma tras atacar a su hijastra y al joven que la acompañaba.

El caso ha generado indignación en la región, ya que las investigaciones señalan que el padrastro de la víctima habría actuado por celos al no aceptar la relación de la adolescente.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio telefónico nacional y gratuito, activo las 24 horas del día, que ofrece orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social.

El Chat 100 es una plataforma virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que ofrece consejería confidencial y acompañamiento especializado a través de internet.

El número 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP) es la línea de emergencias para reportar situaciones de peligro inminente, violencia o delitos en curso. El personal policial está habilitado para acudir de inmediato al lugar de los hechos y brindar protección a las víctimas.

Temas Relacionados

Yurimaguasperu-noticiasViolencia contra la mujerFeminicidios en Perú

Más Noticias

Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero sí Venezuela y Ecuador

El Miss Grand International 2025 definirá a su ganadora hoy, cuando las luces del MGI Hall en Bangkok se enciendan a las 7:00 horas. El certamen podrá seguirse en vivo por GrandTV en YouTube y las redes oficiales del evento

Miss Grand internacional 2025, final

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

El equipo dirigido por Paco Hervás choca con el vigente campeón argentino en su evento de presentación. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Indecopi podría demandar a empresas para que ‘reparen’ a consumidores afectados por infracciones

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que faculta a la entidad a promover la interposición de demandas judiciales de indemnización por daños y perjuicios

Indecopi podría demandar a empresas

Perú sigue siendo el rey del ‘oro azul’: Ahora arándanos apuntan a Japón, Nueva Zelanda y Vietnam

En sus primeros días, Vladimir Cuno Salcedo, el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, emitió algunas palabras sobre el arándano peruano

Perú sigue siendo el rey

Luego de la tragedia del Real Plaza, Intercorp ya contruye nuevo centro comercial en Trujillo

Inretail apostará con el Plaza Center Murgia en Trujillo. Como se recuerda, en febrero ocurrió un accidente fatal en el Real Plaza que tenía la marca en la región

Luego de la tragedia del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ dicta detención por 7

PJ dicta detención por 7 días contra Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Alfredo Barnechea califica de “incidente” atentado contra Agua Marina y cuestionó vacancia de Dina Boluarte

Presidente José Jerí dispone sesión permanente del Consejo de Ministros

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand internacional 2025, final

Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela y Colombia siguen en carrera

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

DEPORTES

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano HOY: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Gimnasia HOY: canal tv online del duelo por la ‘Noche de las Pumas’ 2025/2026