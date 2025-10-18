Perú

Embajada de Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana en estado vegetal tras accidente en Orlando

Miluska Paucar y su padre recibieron el permiso especial que les permitirá viajar a Florida para acompañar a Lourdes Pariona, una mujer ayacuchana que trabajaba como cocinera en Disney y permanece internada tras ser atropellada camino a su empleo

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Peruana en Estados Unidos sufre accidente y queda con muerte cerebral y familia pide ayuda | Latina TV

La Embajada de Estados Unidos en Lima otorgó la visa humanitaria a Miluska Paucar y a su padre, quienes buscaban viajar a Orlando, Florida, para estar al lado de Lourdes Pariona, una peruana que permanece en estado vegetal tras ser atropellada mientras se dirigía a su trabajo. El caso fue difundido por Latina Noticias, luego de que la familia denunciara que su solicitud de visa había sido rechazada pese a la gravedad de la situación.

En una entrevista televisiva, Miluska relató que su madre había sufrido un accidente de tránsito cuando salía rumbo a su empleo en un restaurante de la cadena Disney, donde trabajaba como cocinera. Pese a los intentos médicos, la mujer quedó en estado vegetal debido a las lesiones cerebrales. La hija hizo un llamado público a la embajada para que le permitiera ingresar a Estados Unidos y acompañarla.

Lourdes Pariona: de Ayacucho a los fogones de Disney

Lourdes Pariona, de 54 años, emigró a Estados Unidos hace aproximadamente tres años con el propósito de mejorar la economía familiar. Proveniente de Ayacucho, comenzó desempeñándose en labores de limpieza y, con el tiempo, logró ascender hasta convertirse en chef en reconocidos restaurantes de Orlando. Su esfuerzo y talento la llevaron a integrarse al equipo culinario de Disney, donde era apreciada por sus compañeros.

Hija de peeruana grave en Estados Unidos cuenta que Cancillería no los apoya | Latina TV

Su familia explicó que la madrugada del accidente, Lourdes se desplazaba a su centro de trabajo cuando fue atropellada por un vehículo cuyo conductor aún no ha sido identificado. El impacto le causó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades. Días después, los médicos informaron que su condición era irreversible.

La negativa inicial y la respuesta diplomática

Tras el accidente, la familia Paucar-Pariona gestionó una visa humanitaria para poder viajar a Estados Unidos, pero la solicitud fue rechazada. Miluska, en declaraciones a la prensa, manifestó su desesperación al no poder ver a su madre. “Solo queremos estar con ella, no pedimos nada más”, expresó durante una entrevista transmitida por Latina.

La difusión del caso generó una ola de solidaridad en redes sociales y una amplia cobertura mediática. Horas después de que la historia se hiciera pública, la Embajada de Estados Unidos revisó nuevamente la solicitud y decidió aprobar las visas por razones humanitarias, permitiendo que Miluska y su padre pudieran viajar a Orlando. La joven mostró ante cámaras el documento aprobado y agradeció a los periodistas por visibilizar su caso.

Familia viajará a Orlando para acompañarla

Familiares de Lourdes Pariona agradecieron a la prensa y a la Embajada de EE. UU. por permitirles viajar a acompañarla en este difícil momento. TikTok: Latina Noticias

Con las visas ya en sus manos, Miluska y su padre iniciaron los preparativos para su viaje a Florida, con el fin de acompañar a Lourdes en el hospital donde permanece internada. La familia expresó su gratitud hacia los ciudadanos que apoyaron la difusión y hacia las autoridades que atendieron el pedido con urgencia.

En los próximos días, se espera que ambos lleguen a Orlando para reunirse con allegados y recibir información médica actualizada sobre el estado de Lourdes. Su entorno cercano confía en que la presencia de sus familiares pueda brindarle tranquilidad en medio de un cuadro clínico complicado.

Temas Relacionados

Estados Unidosperuana en Estados Unidosperuanos en el extranjerocancilleríaperu-noticias

Más Noticias

Se filtró que Néstor Gorosito firmó su renovación con Alianza Lima: ¿Por qué no lo hacen oficial?

Talía Azcárate reveló que ‘Pipo’ ya habría concretado su permanencia en Matute, y habría una cláusula para cortar el vínculo si es que no se logra el objetivo al final de temporada

Se filtró que Néstor Gorosito

Afiliados AFP que quieran retirar un monto mayor podrán solicitar en enero 2026

Retiro AFP en enero no solo podrá dar chance a sacar descuentos que se hagan en noviembre, diciembre y enero, sino que se aplicará una UIT más alta. Revisa el cronograma

Afiliados AFP que quieran retirar

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

El líder de Renovación Popular y precandidato presidencial hizo mención a la muerte de Eduardo Ruiz, artista conocido como Trvko

Rafael López Aliaga calificó de

280 sanciones por informalidad en el transporte público de Lima y Callao durante las primeras semanas de octubre

Conductores sin licencia, combis sin SOAT y vehículos con más de 100 mil soles en multas circularon con total impunidad en zonas clave

280 sanciones por informalidad en

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

El exalcalde de Lima mencionó que le pidió disculpas al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de varias discusiones sobre el tren Lima -Chosica

Rafael López Aliaga asegura que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga calificó de

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez confiesa

Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”