Embajada de Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana en estado vegetal tras accidente en Orlando

La Embajada de Estados Unidos en Lima otorgó la visa humanitaria a Miluska Paucar y a su padre, quienes buscaban viajar a Orlando, Florida, para estar al lado de Lourdes Pariona, una peruana que permanece en estado vegetal tras ser atropellada mientras se dirigía a su trabajo. El caso fue difundido por Latina Noticias, luego de que la familia denunciara que su solicitud de visa había sido rechazada pese a la gravedad de la situación.

En una entrevista televisiva, Miluska relató que su madre había sufrido un accidente de tránsito cuando salía rumbo a su empleo en un restaurante de la cadena Disney, donde trabajaba como cocinera. Pese a los intentos médicos, la mujer quedó en estado vegetal debido a las lesiones cerebrales. La hija hizo un llamado público a la embajada para que le permitiera ingresar a Estados Unidos y acompañarla.

Lourdes Pariona: de Ayacucho a los fogones de Disney

Lourdes Pariona, de 54 años, emigró a Estados Unidos hace aproximadamente tres años con el propósito de mejorar la economía familiar. Proveniente de Ayacucho, comenzó desempeñándose en labores de limpieza y, con el tiempo, logró ascender hasta convertirse en chef en reconocidos restaurantes de Orlando. Su esfuerzo y talento la llevaron a integrarse al equipo culinario de Disney, donde era apreciada por sus compañeros.

Su familia explicó que la madrugada del accidente, Lourdes se desplazaba a su centro de trabajo cuando fue atropellada por un vehículo cuyo conductor aún no ha sido identificado. El impacto le causó una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades. Días después, los médicos informaron que su condición era irreversible.

La negativa inicial y la respuesta diplomática

Tras el accidente, la familia Paucar-Pariona gestionó una visa humanitaria para poder viajar a Estados Unidos, pero la solicitud fue rechazada. Miluska, en declaraciones a la prensa, manifestó su desesperación al no poder ver a su madre. “Solo queremos estar con ella, no pedimos nada más”, expresó durante una entrevista transmitida por Latina.

La difusión del caso generó una ola de solidaridad en redes sociales y una amplia cobertura mediática. Horas después de que la historia se hiciera pública, la Embajada de Estados Unidos revisó nuevamente la solicitud y decidió aprobar las visas por razones humanitarias, permitiendo que Miluska y su padre pudieran viajar a Orlando. La joven mostró ante cámaras el documento aprobado y agradeció a los periodistas por visibilizar su caso.

Familia viajará a Orlando para acompañarla

Con las visas ya en sus manos, Miluska y su padre iniciaron los preparativos para su viaje a Florida, con el fin de acompañar a Lourdes en el hospital donde permanece internada. La familia expresó su gratitud hacia los ciudadanos que apoyaron la difusión y hacia las autoridades que atendieron el pedido con urgencia.

En los próximos días, se espera que ambos lleguen a Orlando para reunirse con allegados y recibir información médica actualizada sobre el estado de Lourdes. Su entorno cercano confía en que la presencia de sus familiares pueda brindarle tranquilidad en medio de un cuadro clínico complicado.