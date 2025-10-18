Perú

Detienen a tres policías acusados de cobrar coimas bajo amenaza de sembrar a intervenidos

La Fiscalía de la Nación también allanó sus viviendas y comisarías ubicadas en Independencia, Cercado de Lima, Carabayllo y Comas

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Detienen a tres policías acusados
Detienen a tres policías acusados de cobrar coimas bajo amenaza de sembrar objetos ilícitos| Fiscalía

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte informó que tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos acusados de exigir dinero a un ciudadano bajo amenaza de incriminarlo con objetos ilícitos.

Según explicó la Fiscalía, la intervención policial se realizó en los distritos de Independencia, Cercado de Lima, Carabayllo y Comas, donde los agentes abordaron al conductor y lo presionaron tras amenazarlo con incriminarlo falsamente y multarlo por manejo en estado de ebriedad.

De esta manera, la víctima retiró el dinero solicitado en un cajero bajo la supervisión de los uniformados. La operación, encabezada por el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez, incluyó allanamientos en las dependencias policiales y domicilios de los investigados. En la División Policial Norte 2, personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Lima Norte detuvo al alférez Zamora.

Además, se incautaron su celular y objetos personales. En Comas, la fiscal adjunta Anita Monteza y efectivos de Dircocor allanaron la residencia del suboficial Quispe, donde lograron su captura y el decomiso de dispositivos electrónicos.

Detienen a tres policías acusados
Detienen a tres policías acusados de cobrar coimas bajo amenaza de sembrar objetos ilícitos| Fiscalía

En el Cercado de Lima, los fiscales adjuntos provinciales Aníbal Muñoz OlivaresyWendy Lozano Palomares ordenaron la detención del suboficial Jaimes dentro de la Unidad de Servicios Especiales de Asalto, donde también le decomisaron un alcoholímetro.

¿Cómo fue la intervención bajo amenaza?

Según la tesis fiscal, los policías ahora detenidos identificaban a sus víctimas realizando intervenciones en la vía pública. En el caso investigado, el agraviado fue interceptado mientras conducía un vehículo, momento en el que los agentes le advirtieron sobre la posible imposición de una infracción vehicular.

Es así como utilizaban su autoridad para amenazar al ciudadano con fabricar pruebas en su contra. Le advirtieron que podrían “sembrarle” objetos ilícitos y acusarlo de haber cometido faltas graves, como conducir en estado de ebriedad, para justificar una sanción.

Detienen a tres policías acusados
Detienen a tres policías acusados de cobrar coimas bajo amenaza de sembrar objetos ilícitos| Fiscalía

Ante la presión ejercida, el conductor fue obligado a retirar S/ 490 de un cajero automático y entregar ese monto a los policías. Durante esa acción, los efectivos acompañaron y supervisaron a la víctima para asegurarse de recibir el dinero.

Este patrón de actuación fue revelado en el marco de la investigación fiscal, que permitió la detención y allanamiento de los domicilios de los agentes.

¿En qué casos puedo denunciar?

Puedes realizar las denuncias ante el Ministerio del Interior por conductas indebidas realizadas por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) o por servidores civiles de la institución. Entre las faltas sancionables se encuentran el trato irrespetuoso al público, la actuación negligente, la demora injustificada de trámites o la negativa a recibir denuncias.

Otras infracciones consideradas graves incluyen el consumo de alcohol o drogas en horarios de servicio, el abuso de autoridad y la omisión de auxilio a personas que lo requieran.

Las quejas pueden realizarse de forma segura a través de la plataforma virtual del ministerio, minutos después de observar o experimentar una conducta indebida. Además, quienes hayan presentado una denuncia pueden realizar el seguimiento del expediente mediante el sistema de consultas en línea.

Temas Relacionados

Policía Nacional del PerúCoimasFiscalía de la Naciónperu-noticias

Más Noticias

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano sostendrá su segunda pelea y esta vez se enfrentará al tiktoker colombiano JH de la Cruz. Sigue todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano buscará traer el título a casa cuando se mida con el tiktoker colombiano en el quinto combate de la velada. Conoce los horarios para seguirlo

A qué hora comienza el

Adrián Ugarriza destaca en la Premier League de Israel: responde con goles a su titularidad en el Ironi Kiryat Shmona

El atacante con pasado en los tres equipos más populares de Perú mantiene una impensada racha positiva en su primera experiencia jugando en Europa. Titular y goleador

Adrián Ugarriza destaca en la

Multan a negocio peruano por vender sables de luz ilegales de Star Wars comercializados como “Space Wars”

El Indecopi sancionó a la empresa con 2,58 UIT. La resolución del instituto advierte sobre las consecuencias legales de comercializar productos que vulneran los derechos de autor

Multan a negocio peruano por

Gianluca Lapadula sostiene su tendencia goleadora con Spezia en derrota con Cesena por la Serie B 2025/26

Por más que ‘Il Peruviano’ apareció nuevamente como goleador de los suyos, fue incapaz de contribuir con un resultado favorable por la octava fecha del ascenso de Italia

Gianluca Lapadula sostiene su tendencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí cargó el

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Mayer, su papel en

Gustavo Mayer, su papel en ‘El Cuarto de Verónica’, por qué no regresaría a la conducción de magazines y su opinión de la coyuntura nacional

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro salió temporalmente del aire tras su participación en la marcha de la Generación Z

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

Giuliana Rengifo confiesa que temía hacerse un chequeo por los antecedentes de cáncer en su familia: “Con miedo, pero lo hice”

Magaly lamenta situación de la hija de Christian Domínguez y recomienda ayuda profesional: “No hay que castigar a los hijos con el silencio”

DEPORTES

Gianluca Lapadula sostiene su tendencia

Gianluca Lapadula sostiene su tendencia goleadora con Spezia en derrota con Cesena por la Serie B 2025/26

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Se filtró que Néstor Gorosito firmó su renovación con Alianza Lima: ¿Por qué no lo hacen oficial?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada