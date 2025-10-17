Mininter y PNP se contradicen tras la muerte de manifestante Eduardo Ruiz a manos de un policía

El asesinato se dio en inmediaciones de la Plaza Francia. Foto: Twitter

La muerte de Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del 15 de octubre reveló diferencias públicas entre el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) respecto a la presencia y actuación de sus agentes en la Plaza Francia, escenario central del crimen.

Las protestas en el centro de Lima culminaron con el fallecimiento del joven de 32 años y pusieron en primer plano la coordinación del operativo policial.

Horas después de los hechos, el titular del Mininter, Vicente Tiburcio, declaró a RPP Noticias que “no hubo presencia de efectivos policiales” en el lugar del deceso, identificado como Plaza Francia.

El ministro también negó cualquier participación del Grupo Terna, destacando que “se rechazan categóricamente las imputaciones… contra la Policía Nacional”. A su juicio, el despliegue se concentró en puntos distintos al lugar exacto del suceso, como la avenida Abancay, el Parque Universitario o Colmena.

“En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho, no hubo presencia de efectivos policiales”, en referencia a la muerte de Eduardo Ruiz.

Sostuvo además que no existieron provocaciones de parte de la PNP hacia los manifestantes y que las estrategias aplicadas respondieron a hechos de flagrancia.

Datos ofrecidos por el Mininter mencionan que 22 civiles y 89 policías terminaron heridos durante las manifestaciones, además de 11 detenidos, cifras que fueron verificadas por la propia institución.

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, deslinda responsabilidad de la PNP con la muerte de un manifestante| RPP Noticias

PNP confirma a un policía como autor del disparo

Menos de 12 horas después de las declaraciones del Mininter, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, proporcionó la versión oficial de la institución policial.

Durante una rueda de prensa, Arriola confirmó que el disparo mortal partió del arma del suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal (Dirincri).

La identificación del agente fue posible tras la revisión de imágenes obtenidas a través del sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima.

“Con la ayuda fundamental y trascendental de una institución como lo es la Municipalidad de Lima… se ha podido establecer la identidad de la persona que efectuó el disparo”, señaló Arriola.

“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna”, afirmó Arriola. Esta nueva información contrastó con la postura previa del Mininter y puso en relieve la aparición de versiones oficiales en disputa.

El comandante informó de la detención de Magallanes, quien permanece bajo investigación a cargo de la División de Homicidios y de la fiscalía penal común al considerarse un “hecho totalmente aislado del planeamiento policial”. Se confirmó además que otro policía, identificado en las imágenes, también fue detenido por su posible intervención.

Arriola subrayó que la Policía Nacional adoptó medidas inmediatas, incluyendo la separación del cargo de los generales responsables del operativo, para garantizar transparencia en la investigación.

Al finalizar su declaración, ofreció disculpas públicas a la familia de Ruiz: “La policía reitera las condolencias… Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, expresó.