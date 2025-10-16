Pleno del Congreso EN VIVO: José Jerí llegó al Parlamento en medio de la tensión por fallecido y heridos en las protestas

El presidente interino de Perú, José Jerí, llegó esta mañana al Congreso de la República, donde se espera que emita un mensaje dirigido a la representación nacional tras los incidentes registrados en las calles de Lima durante la denominada Marcha Nacional y en medio de una moción de censura que se viene impulsando en el Parlamento.
En la jornada previa, miles de manifestantes, encabezados por colectivos juveniles y representantes sindicales, protagonizaron disturbios a las afueras del Parlamento. Los hechos dejaron un saldo de al menos una persona fallecida y más de un centenar de heridos, según informó Infobae Perú.
La protesta, convocada principalmente por el grupo Generación Z, surgió una semana después de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. La movilización avanzó desde diversos puntos del centro histórico hasta concentrarse frente al Palacio Legislativo. Los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) incluyeron el uso de gases lacrimógenos, piedras y fuegos artificiales, lo que agravó la tensión en la capital.
El escenario político en Perú podría modificarse si el Congreso censura al presidente interino José Jerí. Tras una eventual censura que implique el impedimento del presidente en ejercicio, la Constitución establece que el primer vicepresidente debe asumir la jefatura del Estado.
En el contexto actual, esto posiciona a Fernando Rospigliosi como posible sucesor directo de la presidencia, mientras que Waldemar Cerrón ocuparía la presidencia del Congreso. El mandato presidencial se extendería hasta el 28 de julio de 2026, período en que también se seleccionaría un nuevo gabinete.
El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito Sarmiento, indicó a Infobae Perú que hasta el momento tienen entre 14 y 15 firmas para la censura del presidente José Jerí, pero que necesita 21 para presentar la moción. “Es importante también juntar más firmas. Eso lo vamos a ver en el curso de las, de las siguientes horas, ahorita”, comentó.
La sorpresiva llegada de José Jerí al Parlamento se produce en un contexto marcado por reclamos sociales y denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial. El mensaje que dirija ante la representación nacional será seguido con atención tanto por la clase política como por los sectores movilizados.
El presidente Jerí llegó acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
La sesión del Pleno del Congreso se inició a las 10 de la mañana y el debate parlamentario mantiene la atención en torno a una eventual moción de censura contra José Jerí. Legisladores de diversas bancadas han recolectado firmas para promover la vacancia de la Mesa Directiva del Congreso, actualmente presidida por Jerí tras asumir el cargo el 10 de octubre.
La Defensoría del Pueblo registró la atención médica de 102 personas heridas, entre ellas 24 civiles y 78 policías. La cifra se eleva a al menos 176 afectados si se consideran otras fuentes independientes, incluyendo periodistas presentes en la cobertura.
El fallecido fue identificado como Eduardo Ruiz Sanz, cuya muerte ocurrió por impacto de bala en las inmediaciones de la Plaza Francia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que el disparo habría sido realizado por un efectivo policial vestido de civil.
Durante la mañana de hoy, el Congreso lamentó el deceso de Ruiz Sanz y emitió un comunicado solicitando una investigación rápida, independiente y transparente sobre las circunstancias del hecho. La reacción institucional incluyó el pedido de identificación de todos los responsables de los hechos de violencia.
Desde el Ejecutivo, José Jerí expresó pesar por la muerte y aseguró en su red social que “las investigaciones deben determinar las responsabilidades”.
Los colectivos anunciaron que continuarán las movilizaciones en los próximos días. La protesta indefinida exige acciones inmediatas frente al deterioro de la seguridad ciudadana y el crecimiento de mafias dedicadas a la extorsión y otros delitos. “No hay un plan de seguridad desde el Estado”, declaró Amanda Meza, una de las manifestantes.