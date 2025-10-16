Pleno del Congreso EN VIVO: José Jerí llegó al Parlamento en medio de la tensión por fallecido y heridos en las protestas

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El presidente interino de Perú, José Jerí, llegó esta mañana al Congreso de la República, donde se espera que emita un mensaje dirigido a la representación nacional tras los incidentes registrados en las calles de Lima durante la denominada Marcha Nacional y en medio de una moción de censura que se viene impulsando en el Parlamento.

En la jornada previa, miles de manifestantes, encabezados por colectivos juveniles y representantes sindicales, protagonizaron disturbios a las afueras del Parlamento. Los hechos dejaron un saldo de al menos una persona fallecida y más de un centenar de heridos, según informó Infobae Perú.

La protesta, convocada principalmente por el grupo Generación Z, surgió una semana después de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. La movilización avanzó desde diversos puntos del centro histórico hasta concentrarse frente al Palacio Legislativo. Los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) incluyeron el uso de gases lacrimógenos, piedras y fuegos artificiales, lo que agravó la tensión en la capital.