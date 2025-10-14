Reniec: Hasta hoy, 14 de octubre, se podrá cambiar de domiclio en el DNI para definir local de votación 2026

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Hoy martes 14 de octubre vence el plazo para actualizar la información del Documento Nacional de Identidad con miras a las elecciones 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advierte que solo de esta manera se podrá cambiar el domiclio y así definir el local de votación más cercano en los comicios.

Las oficinas centrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima Metropolitana atenderán hasta la medianoche para facilitar los trámites de miles de ciudadanos. Esta jornada busca evitar que peruanos deban desplazarse a largas distancias durante el próximo proceso electoral general.

Iván Torres Chávez, asesor de la Jefatura Nacional del Reniec, explicó que las sedes de mayor afluencia permanecerán abiertas con horario ampliado y destacó que la actualización oportuna de los datos del DNI puede evitar inconvenientes para quienes hayan cambiado de domicilio, evitando así la necesidad de regresar a su lugar de registro anterior para emitir el voto.

“Supongamos que una persona vivía en Huancayo, pero se mudó a Lima. No hizo la actualización respectiva y el día de las elecciones tendrá que viajar a Huancayo para que pueda emitir su voto. Esto es uno de los miles de casos que podría suceder si las personas no se acercan a brindar su información actualizada mañana que es el último día”, subrayó en conversación con Andina.

Reniec no ampliará vigencia de DNI vencidos.

Lista de sedes y servicios habilitados

De acuerdo con Agencia Andina, los puntos de atención de Reniec que funcionarán hasta la medianoche de este 14 de octubre en Lima Metropolitana son:

Avenida Nicolás de Piérola n.° 545 (costado del exhotel Crillón, a media cuadra de la avenida Tacna)

Avenida Ernesto Diez Canseco 230 (Miraflores)

Avenida San Luis 1673 (San Borja)

Calle Los Andes 486 (Independencia)

Jirón Talara 130 (Jesús María)

Las personas mayores de edad que soliciten por primera vez el DNI electrónico 3.0 deberán pagar 30 soles, mientras que para menores de edad la tarifa es 16 soles, siempre de forma presencial en las oficinas designadas. Aquellos que ya posean el DNI electrónico pueden realizar la renovación por 41 soles (código 00525) o el duplicado por 33 soles (código 00522) sin necesidad de acudir físicamente.

Según datos del Reniec, hasta el momento 27 millones de peruanos se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales de 2026. No obstante, persiste un grupo importante que necesita completar la actualización de datos antes del cierre del padrón.

Jóvenes continúan con DNI amarillo

Durante elecciones municipales anteriores, Reniec corrigió cerca de 50 mil domicilios en los DNI. “Esto significa colocar el domicilio anterior que declaró el ciudadano. Modificar estos datos es un proceso amplio, pero que se hace porque se busca tener la información más clara posible”, explicó Torres Chávez en declaraciones recogidas por Agencia Andina.

El funcionario también alertó que alrededor de 100 mil jóvenes mantienen vigente el DNI amarillo, correspondiente a menores, a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad. Esto,advirtió, puede provocar restricciones adicionales en el ejercicio del derecho ciudadano al voto en 2026.