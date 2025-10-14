Perú

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa: perfil y antecedentes del nuevo titular del Mindef

Asume el cargo en reemplazo de Walter Astudillo, quien ocupó el cargo desde el 13 de febrero del 2023. Se despide tras la vacancia de Dina Boluarte y la renovación del gabinete ministerial por parte del presidente José Jerí

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
César Díaz Peche jura como nuevo ministro de Defensa del gobierno de José Jerí. Tv Perú

Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí dio a conocer a su primer gabinete ministerial, liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda. Entre los que juraron por servir a la patria, se encuentra el nuevo titular del Ministerio de Defensa, César Díaz, quien reemplazará en el cargo a Walter Astudillo.

El nuevo ministro de Defensa no es ajeno a la controversia. En 2023, su nombre fue noticia tras haber sido uno de los primeros generales de división del Ejército Peruano condenados por la justicia militar-policial.

La sentencia inicial, emitida por la Sala Suprema de Guerra, lo halló responsable del delito de “Exceso en el Ejercicio del Mando”, junto a su colega Luis Enrique Arroyo Sánchez, y les impuso tres años de prisión, además de una multa e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El caso se originó en Loreto, cuando ambos oficiales, al mando de la Quinta División del Ejército, ordenaron entregar varios motores fuera de borda a un civil para su mantenimiento, sin contar con el informe técnico correspondiente.

Las investigaciones revelaron que dichos motores ya se encontraban en buen estado cuando fueron transferidos por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), lo que generó sospechas de un manejo irregular de bienes estatales.

Sin embargo, tras varios meses de apelaciones, la Sala Suprema del Fuero Militar Policial revisó el proceso y decidió absolver a Díaz Peche de todos los cargos, anulando la sentencia anterior.

El tribunal argumentó que no existían pruebas suficientes para confirmar una conducta dolosa ni un perjuicio concreto al Estado.

César Díaz se convirtió en
César Díaz se convirtió en el nuevo ministro de Defensa.

Hoja de vida

El reciente nombramiento de César Díaz Peche como titular del Ministerio de Defensa marca un giro en la estrategia del gobierno de José Jerí Oré, quien, según declaraciones de Ana Zegarra, vocera de Somos Perú, ha priorizado la designación de figuras con “la capacidad técnica” necesaria para encabezar los ministerios.

Díaz Peche, general retirado del Ejército del Perú, cuenta con una trayectoria consolidada en operaciones militares y en inteligencia estratégica.

La experiencia de Díaz Peche se forjó en el Comando Especial del VRAEM, donde participó en diversas operaciones orientadas a combatir movimientos insurgentes en la región.

Su perfil se caracteriza por un conocimiento profundo en inteligencia militar estratégica y en la conducción de comandos operacionales, aspectos que lo distinguen dentro de la estructura castrense peruana.

Nuevo gabinete

Esta es la lista completa de los ministros que conforman el gabinete ministerial del gobierno de transición de José Jerí

PCM Ernesto Álvarez Miranda

MIDAGRI Vladimir Cuno Salcedo

MINCETUR Teresa Mera Gómez

MINDEF César Díaz Peche

MEF Denisse Miralles

MINEDU Jorge Figueroa Guzmán

MINEM Luis Enrique Bravo de la Cruz

MININTER Vicente Tiburcio

MINJUS Walter Martínez Laura

PRODUCE César Quispe Luján

RREE Hugo de Zela

MINSA Luis Quiroz Avilés

MTPE Oscar Fernández Cáceres

MTC Aldo Pietro Barrera

MVCS Wilder Sifuentes Quilcate

MIMP Sandra Gutiérrez Cuba

MINAM Miguel Ángel Espichán

MINCUL Alfredo Luna Briceño

MIDIS Lesly Shica Seguil

Temas Relacionados

MindefJosé JeríMinistrosMinisterio de DefensaCésar Díazperu-noticias

Más Noticias

Perfil de Alfredo Luna Briceño, el nuevo ministro de Cultura en el Gabinete del presidente José Jerí

El ingeniero y exviceministro de Interculturalidad asume la cartera en reemplazo de Fabricio Valencia, con el reto de fortalecer la política cultural y el diálogo con las comunidades

Perfil de Alfredo Luna Briceño,

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

A cuatro días de haber asumido el gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte, el presidente interino José Jerí tomó juramento a su primer gabinete ministerial, en el que destaca la nueva titular del Ministerio de Educación

Jorge Figueroa Guzmán jura como

Perfil de Sandra Gutiérrez, ministra de la Mujer bajo la sombra de la denuncia por violación archivada contra José Jerí

La nueva titular del MIMP inicia su gestión en medio de una mancha sobre el presidente interino, junto con un preocupante aumento de feminicidios y violencia sexual en el país

Perfil de Sandra Gutiérrez, ministra

Walter Martínez es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y antecedentes

Reemplazará en el cargo a Juan Manuel Cavero, del gabinete de Eduardo Arana, premier de la expresidenta de la República Dina Boluarte

Walter Martínez es el nuevo

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

El economista y exjefe de gabinete de la PCM es considerado hombre de confianza del expremier de Dina Boluarte. Su trayectoria incluye roles en el Banco de la Nación y el Banco Mundial

Perfil y hoja de vida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Miguel Ángel Espichán asume el Ministerio del Ambiente para el gobierno interino de José Jerí: perfil del nuevo titular del Minam

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ricky Trevitazzo devuelve la marca

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin pondera el

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”