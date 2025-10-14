César Díaz es el nuevo ministro de Defensa: perfil y antecedentes del nuevo titular del Mindef

César Díaz Peche jura como nuevo ministro de Defensa del gobierno de José Jerí. Tv Perú

Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí dio a conocer a su primer gabinete ministerial, liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda. Entre los que juraron por servir a la patria, se encuentra el nuevo titular del Ministerio de Defensa, César Díaz, quien reemplazará en el cargo a Walter Astudillo.

El nuevo ministro de Defensa no es ajeno a la controversia. En 2023, su nombre fue noticia tras haber sido uno de los primeros generales de división del Ejército Peruano condenados por la justicia militar-policial.

La sentencia inicial, emitida por la Sala Suprema de Guerra, lo halló responsable del delito de “Exceso en el Ejercicio del Mando”, junto a su colega Luis Enrique Arroyo Sánchez, y les impuso tres años de prisión, además de una multa e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El caso se originó en Loreto, cuando ambos oficiales, al mando de la Quinta División del Ejército, ordenaron entregar varios motores fuera de borda a un civil para su mantenimiento, sin contar con el informe técnico correspondiente.

Las investigaciones revelaron que dichos motores ya se encontraban en buen estado cuando fueron transferidos por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), lo que generó sospechas de un manejo irregular de bienes estatales.

Sin embargo, tras varios meses de apelaciones, la Sala Suprema del Fuero Militar Policial revisó el proceso y decidió absolver a Díaz Peche de todos los cargos, anulando la sentencia anterior.

El tribunal argumentó que no existían pruebas suficientes para confirmar una conducta dolosa ni un perjuicio concreto al Estado.

César Díaz se convirtió en el nuevo ministro de Defensa.

Hoja de vida

El reciente nombramiento de César Díaz Peche como titular del Ministerio de Defensa marca un giro en la estrategia del gobierno de José Jerí Oré, quien, según declaraciones de Ana Zegarra, vocera de Somos Perú, ha priorizado la designación de figuras con “la capacidad técnica” necesaria para encabezar los ministerios.

Díaz Peche, general retirado del Ejército del Perú, cuenta con una trayectoria consolidada en operaciones militares y en inteligencia estratégica.

La experiencia de Díaz Peche se forjó en el Comando Especial del VRAEM, donde participó en diversas operaciones orientadas a combatir movimientos insurgentes en la región.

Su perfil se caracteriza por un conocimiento profundo en inteligencia militar estratégica y en la conducción de comandos operacionales, aspectos que lo distinguen dentro de la estructura castrense peruana.

Nuevo gabinete

Esta es la lista completa de los ministros que conforman el gabinete ministerial del gobierno de transición de José Jerí

PCM Ernesto Álvarez Miranda

MIDAGRI Vladimir Cuno Salcedo

MINCETUR Teresa Mera Gómez

MINDEF César Díaz Peche

MEF Denisse Miralles

MINEDU Jorge Figueroa Guzmán

MINEM Luis Enrique Bravo de la Cruz

MININTER Vicente Tiburcio

MINJUS Walter Martínez Laura

PRODUCE César Quispe Luján

RREE Hugo de Zela

MINSA Luis Quiroz Avilés

MTPE Oscar Fernández Cáceres

MTC Aldo Pietro Barrera

MVCS Wilder Sifuentes Quilcate

MIMP Sandra Gutiérrez Cuba

MINAM Miguel Ángel Espichán

MINCUL Alfredo Luna Briceño

MIDIS Lesly Shica Seguil