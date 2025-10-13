Perú

Municipalidad de Lima declara inhabitable edificio incendiado en Barrios Altos y admite falta de acción previa por “leguleyadas”

El recientemente asumido alcalde, Renzo Reggiardo, advirtió sobre riesgo de colapso, anunció su posible demolición y pidió al Poder Judicial frenar mecanismos legales que impiden acciones municipales

Por Luis Paucar

Guardar
Renzo Reggiardo llega a la zona del incendio en Barrios Altos | Canal N

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicó este lunes que decidió declarar inhabitable el edificio donde ocurrió un nuevo incendio en la zona de Barrios Altos, al indicar que el inmueble era utilizado por personas en situación irregular.

El recientemente asumido alcalde, Renzo Reggiardo, llegó hasta el área afectada e informó que ya dio las instrucciones para cerrar y tapiar el lugar. “Me dicen que hay riesgo de que se derrumbe. Es la segunda vez (que se registra un siniestro). Vamos a pedir de forma inmediata, ya lo solicité en realidad, que se declare inhabitable el edificio”, señaló.

“Parece que hay gente de mal vivir que lo utiliza y esto está trayendo como consecuencia que nuevamente tengamos un incendio de proporciones importantes que pueda afectar la integridad física de los vecinos. Hay unas monjitas que están prácticamente colindando con esta propiedad y tenemos que protegerlas”, advirtió.

Reggiardo anunció además que, tras la evaluación técnica, se contempla la demolición de la construcción. “Estoy seguro de que vamos a tener que demolerlo, porque según me dicen, hay riesgo de que esto colapse en cualquier momento”.

Incendio en Barrios Altos: Bomberos indican que hay riesgo de colapso | Canal N

Al ser consultado sobre por qué la comuna no tomó estas acciones antes, responsabilizó a mecanismos judiciales que —según dijo— impiden ejecutar decisiones municipales. “Lamentablemente, los propietarios de los comercios informales ilegales que están en el centro y en esta zona de nuestra ciudad capital, recurren a leguleyadas, a mecanismos judiciales a través de amparos y de medidas cautelares. Siguen ocupando espacios que nosotros ya tenemos órdenes de tapiarlos, órdenes de cerrarlos, órdenes de incluso demolerlos”, explicó.

A continuación, hizo un llamado al Poder Judicial para frenar estas prácticas. “Estamos poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos, de los transeúntes, de quienes están en esta zona transitando libremente y de pronto se encuentran con un incendio de las proporciones que estamos viendo”, expresó, al indicar que se establecerá mayor vigilancia.

“Es un tema que hay que controlar, hay que tener mayor control, mayor rigurosidad, y para eso estamos nosotros en la Municipalidad de Lima”, indicó.

Finalmente, anunció que la Gerencia de Control de Riesgo de Desastres coordina las acciones inmediatas. “Va a estar pendiente de que primero controlemos el incendio, que controlemos este desastre y luego ya tomar las medidas que acabo de manifestar, que vamos a ser muy rígidos y muy estrictos en el cumplimiento de lo que acabo de disponer”, concluyó.

Incendio en almacén ubicado en Barrios Altos del Centro de Lima | Canal N

Panorama

Poco después de las 15:30, una columna de humo surgió en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada, en las inmediaciones del hospital Dos de Mayo. Residentes y personas que pasaban por la zona dieron aviso sobre un incendio en un predio de material noble.

El Cuerpo General de Bomberos envió al menos 12 unidades y alertó sobre el alto riesgo de colapso que presenta la estructura, además de daños concentrados en el tercer piso, un área ya afectada por incendios anteriores. Las paredes tienen grietas y orificios que se agravaron tras el último siniestro, por lo que solo se puede intervenir desde fuera.

No se registraron heridos ni víctimas, aunque el ingreso al inmueble sigue prohibido ante la inestabilidad del lugar. La Policía Nacional y el personal de Defensa Civil acordonaron varias cuadras y prohibieron el paso por el peligro de desprendimientos.

Temas Relacionados

Incendio en Barrios Altosperu-noticiasMunicipalidad de LimaMMLRenzo ReggiardoCercado de Lima

Más Noticias

José Jerí responde al paro nacional y aplaza la presentación de ministros al 20 de octubre: “No quiero un gabinete de escritorio”

El mandatario interino reconoció el descontento social y anunció que la presentación de su plancha ministerial se postergará para conformar un equipo con perfil proactivo

José Jerí responde al paro

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no tiene ‘humo blanco’ en la eleción de su nuevo Gabinete de Estado, cuyos integrantes iniciarán la tensa labor de su gobierno de transición

Gabinete de José Jerí EN

Derrame de petróleo paraliza el tránsito en la Vía de Evitamiento a la altura del puente Rayito de Sol

El incidente generó la intervención de los bomberos y personal de limpieza, que trabajan para retirar el material y evitar nuevos accidentes

Derrame de petróleo paraliza el

¿Suspenderán las clases escolares este 15 de octubre por el paro y marcha anunciados? Lo que se sabe

Mientras algunos transportistas confirman su participación en la paralización, otros respaldan el diálogo con el Ejecutivo, generando incertidumbre sobre el impacto de la medida

¿Suspenderán las clases escolares este

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

El equipo dirigido por Óscar Villegas quiere seguir en la positiva y ahora chocará con un siempre peligroso elenco ruso. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí responde al paro

José Jerí responde al paro nacional y aplaza la presentación de ministros al 20 de octubre: “No quiero un gabinete de escritorio”

Gabinete de José Jerí EN VIVO: últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: PJ otorga medida cautelar y ordena reposición en un plazo de cinco días

José Luna acusa a Rafael López Aliaga de falsificar firma de Luis Castañeda Lossio para ‘robarle’ el partido “mientras luchaba por su vida”

Rafael López Aliaga oficializa su renuncia: “Quise esquivar (la postulación), pero las personas que contacté me dijeron que no”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello asegura que

María Pía Copello asegura que no participará de marcha este miércoles 15 de octubre: “Usaron mis imágenes para confundir”

Gloria Estefan sorprende al rendir homenaje a Gian Marco en el Tiny Desk: “Es un poeta increíble”

Hugo García e Isabella Ladera confirman su romance: “Mi novia es increíble”

¿Quién es Micaela Belmont, la actriz que se casó en la aristocracia española?

Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating logró con el triunfo de Pedro Infante?

DEPORTES

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Rusia: partido amistoso en Moscú por fecha FIFA 2025

Carlos Zambrano se defendió con todo de sus críticos en el fútbol: “¡Cállense la boca! En mi cabeza soy el mejor”

Carlos Zambrano mantiene incomodidad por la discutida salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Sé lo que pasó”

A qué hora juega Colombia vs Canadá en Perú: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025