Municipalidad de Lima declara inhabitable edificio incendiado en Barrios Altos y admite falta de acción previa por “leguleyadas”

Renzo Reggiardo llega a la zona del incendio en Barrios Altos | Canal N

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comunicó este lunes que decidió declarar inhabitable el edificio donde ocurrió un nuevo incendio en la zona de Barrios Altos, al indicar que el inmueble era utilizado por personas en situación irregular.

El recientemente asumido alcalde, Renzo Reggiardo, llegó hasta el área afectada e informó que ya dio las instrucciones para cerrar y tapiar el lugar. “Me dicen que hay riesgo de que se derrumbe. Es la segunda vez (que se registra un siniestro). Vamos a pedir de forma inmediata, ya lo solicité en realidad, que se declare inhabitable el edificio”, señaló.

“Parece que hay gente de mal vivir que lo utiliza y esto está trayendo como consecuencia que nuevamente tengamos un incendio de proporciones importantes que pueda afectar la integridad física de los vecinos. Hay unas monjitas que están prácticamente colindando con esta propiedad y tenemos que protegerlas”, advirtió.

Reggiardo anunció además que, tras la evaluación técnica, se contempla la demolición de la construcción. “Estoy seguro de que vamos a tener que demolerlo, porque según me dicen, hay riesgo de que esto colapse en cualquier momento”.

Incendio en Barrios Altos: Bomberos indican que hay riesgo de colapso | Canal N

Al ser consultado sobre por qué la comuna no tomó estas acciones antes, responsabilizó a mecanismos judiciales que —según dijo— impiden ejecutar decisiones municipales. “Lamentablemente, los propietarios de los comercios informales ilegales que están en el centro y en esta zona de nuestra ciudad capital, recurren a leguleyadas, a mecanismos judiciales a través de amparos y de medidas cautelares. Siguen ocupando espacios que nosotros ya tenemos órdenes de tapiarlos, órdenes de cerrarlos, órdenes de incluso demolerlos”, explicó.

A continuación, hizo un llamado al Poder Judicial para frenar estas prácticas. “Estamos poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos, de los transeúntes, de quienes están en esta zona transitando libremente y de pronto se encuentran con un incendio de las proporciones que estamos viendo”, expresó, al indicar que se establecerá mayor vigilancia.

“Es un tema que hay que controlar, hay que tener mayor control, mayor rigurosidad, y para eso estamos nosotros en la Municipalidad de Lima”, indicó.

Finalmente, anunció que la Gerencia de Control de Riesgo de Desastres coordina las acciones inmediatas. “Va a estar pendiente de que primero controlemos el incendio, que controlemos este desastre y luego ya tomar las medidas que acabo de manifestar, que vamos a ser muy rígidos y muy estrictos en el cumplimiento de lo que acabo de disponer”, concluyó.

Incendio en almacén ubicado en Barrios Altos del Centro de Lima | Canal N

Panorama

Poco después de las 15:30, una columna de humo surgió en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada, en las inmediaciones del hospital Dos de Mayo. Residentes y personas que pasaban por la zona dieron aviso sobre un incendio en un predio de material noble.

El Cuerpo General de Bomberos envió al menos 12 unidades y alertó sobre el alto riesgo de colapso que presenta la estructura, además de daños concentrados en el tercer piso, un área ya afectada por incendios anteriores. Las paredes tienen grietas y orificios que se agravaron tras el último siniestro, por lo que solo se puede intervenir desde fuera.

No se registraron heridos ni víctimas, aunque el ingreso al inmueble sigue prohibido ante la inestabilidad del lugar. La Policía Nacional y el personal de Defensa Civil acordonaron varias cuadras y prohibieron el paso por el peligro de desprendimientos.