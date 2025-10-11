Francisco Sagasti sobre gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle tranquilidad a la ciudadanía”

Francisco Sagasti sobre el gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle a la ciudadanía tranquilidad”

El expresidente Francisco Sagasti compartió un pronunciamiento dirigido al gobierno de José Jerí y al Congreso de la República, en el que advierte que, pese al reciente recambio presidencial, la inseguridad y la desconfianza en las autoridades continúan afectando a la población peruana. El exmandatario difundió su mensaje a través de redes sociales, donde llamó a la ciudadanía a mantener la calma, la ecuanimidad y enfocar el debate político en el bien común del país.

En su declaración, Sagasti señaló que el cambio de presidente no representa una solución definitiva si se conservan las normas y prácticas que han conducido al país a una situación de inseguridad y desorden.

El ex jefe de Estado criticó lo que denomina “el interés mezquino y el desprecio a la ciudadanía” exhibidos por ciertos integrantes del Congreso y el Ejecutivo. Considera la actual coyuntura como “una oportunidad para enmendar el rumbo y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad, la confianza y la esperanza”.

Presidente José Jerí recibe honores en el patio de Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)

Entre las recomendaciones dirigidas al nuevo presidente de la República, Sagasti pidió la conformación de un gabinete compuesto solo por personas intachables, con experiencia, capacidad de gestión y un compromiso claro con el diálogo democrático e inclusivo. Subrayó la necesidad de que el gabinete actúe con urgencia para atender la inseguridad ciudadana. Para ello, sugirió la renovación de personal en las fuerzas del orden, con el objetivo de combatir la corrupción interna y recuperar la confianza pública.

El mensaje también incluyó un llamado a revisar y modificar las leyes y prácticas que obstaculizan el combate a la inseguridad y la gobernabilidad. El expresidente instó al Ejecutivo y al Congreso a priorizar la transparencia, el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos, a fin de lograr condiciones favorables para el desarrollo y la estabilidad nacional.

Francisco Sagasti finalizó su pronunciamiento señalando que nueve meses son insuficientes para revertir por completo la situación actual, pero sí permiten avanzar hacia objetivos mínimos que puedan devolver la expectativa ciudadana en las instituciones y en el proceso de transición. “Espero que el nuevo gobierno escuche los reclamos y demandas ciudadanas”, concluyó.

José Jerí toma juramento como presidente de la Nación en el Congreso de la República. Congreso TV

Importancia del próximo gabinete

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que la designación del nuevo gabinete ministerial por parte de José Jerí será clave para garantizar la estabilidad política y atraer inversiones a Perú. En declaraciones recientes, el representante del sector empresarial señaló que la conformación de un equipo técnico y competente resulta determinante para superar la crisis actual y recuperar la confianza de los agentes económicos.

Zapata subrayó la necesidad de establecer “reglas de juego claras” para enfrentar los desafíos más urgentes, como la violencia, el crimen organizado y la delincuencia, factores que inciden directamente en las decisiones de los inversionistas. En este contexto, remarcó que los puestos estratégicos, como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía, deben estar en manos de figuras técnicas que transmitan seguridad y confianza.

El dirigente empresarial instó a respaldar el inicio de la gestión de José Jerí a través del diálogo y la construcción de consensos, fundamentales para reducir la inestabilidad política y evitar sobresaltos durante el periodo de transición previa a las elecciones. Finalmente, manifestó la disposición de la Confiep para presentar propuestas que contribuyan a la recuperación económica y el fortalecimiento institucional del país.