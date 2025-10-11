Perú

Francisco Sagasti sobre gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle tranquilidad a la ciudadanía”

El ex jefe de Estado criticó lo que denomina “el interés mezquino y el desprecio a la ciudadanía” exhibidos por ciertos integrantes del Congreso y el Ejecutivo

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Francisco Sagasti sobre el gobierno
Francisco Sagasti sobre el gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle a la ciudadanía tranquilidad”

El expresidente Francisco Sagasti compartió un pronunciamiento dirigido al gobierno de José Jerí y al Congreso de la República, en el que advierte que, pese al reciente recambio presidencial, la inseguridad y la desconfianza en las autoridades continúan afectando a la población peruana. El exmandatario difundió su mensaje a través de redes sociales, donde llamó a la ciudadanía a mantener la calma, la ecuanimidad y enfocar el debate político en el bien común del país.

En su declaración, Sagasti señaló que el cambio de presidente no representa una solución definitiva si se conservan las normas y prácticas que han conducido al país a una situación de inseguridad y desorden.

El ex jefe de Estado criticó lo que denomina “el interés mezquino y el desprecio a la ciudadanía” exhibidos por ciertos integrantes del Congreso y el Ejecutivo. Considera la actual coyuntura como “una oportunidad para enmendar el rumbo y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad, la confianza y la esperanza”.

Presidente José Jerí recibe honores en el patio de Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)

Entre las recomendaciones dirigidas al nuevo presidente de la República, Sagasti pidió la conformación de un gabinete compuesto solo por personas intachables, con experiencia, capacidad de gestión y un compromiso claro con el diálogo democrático e inclusivo. Subrayó la necesidad de que el gabinete actúe con urgencia para atender la inseguridad ciudadana. Para ello, sugirió la renovación de personal en las fuerzas del orden, con el objetivo de combatir la corrupción interna y recuperar la confianza pública.

El mensaje también incluyó un llamado a revisar y modificar las leyes y prácticas que obstaculizan el combate a la inseguridad y la gobernabilidad. El expresidente instó al Ejecutivo y al Congreso a priorizar la transparencia, el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos, a fin de lograr condiciones favorables para el desarrollo y la estabilidad nacional.

Francisco Sagasti finalizó su pronunciamiento señalando que nueve meses son insuficientes para revertir por completo la situación actual, pero sí permiten avanzar hacia objetivos mínimos que puedan devolver la expectativa ciudadana en las instituciones y en el proceso de transición. “Espero que el nuevo gobierno escuche los reclamos y demandas ciudadanas”, concluyó.

José Jerí toma juramento como presidente de la Nación en el Congreso de la República. Congreso TV

Importancia del próximo gabinete

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, afirmó que la designación del nuevo gabinete ministerial por parte de José Jerí será clave para garantizar la estabilidad política y atraer inversiones a Perú. En declaraciones recientes, el representante del sector empresarial señaló que la conformación de un equipo técnico y competente resulta determinante para superar la crisis actual y recuperar la confianza de los agentes económicos.

Zapata subrayó la necesidad de establecer “reglas de juego claras” para enfrentar los desafíos más urgentes, como la violencia, el crimen organizado y la delincuencia, factores que inciden directamente en las decisiones de los inversionistas. En este contexto, remarcó que los puestos estratégicos, como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía, deben estar en manos de figuras técnicas que transmitan seguridad y confianza.

El dirigente empresarial instó a respaldar el inicio de la gestión de José Jerí a través del diálogo y la construcción de consensos, fundamentales para reducir la inestabilidad política y evitar sobresaltos durante el periodo de transición previa a las elecciones. Finalmente, manifestó la disposición de la Confiep para presentar propuestas que contribuyan a la recuperación económica y el fortalecimiento institucional del país.

Temas Relacionados

José JeríFrancisco SagastiGobiernoCongresoVacanciaperu-politica

Más Noticias

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

En conversación con Infobae Perú, la actriz y activista de 50 años afirma que hoy se siente más libre que nunca: sin miedo a los juicios, sin necesidad de cumplir estándares y con la convicción de que cada mujer tiene el poder de definir su propio valor.

Eva Longoria conversó con Infobae

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz regresa con su

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

El grupo liderado por Nina Persson incluirá clásicos como “Lovefool” y “My Favourite Game” en una noche dedicada a los seguidores peruanos, quienes contarán con descuentos especiales en la preventa de entradas

The Cardigans confirma su primer

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: todo lo que debes saber del ejercicio nocturno del 13 de octubre organizado por el Indeci

El simulacro estará enfocado en fortalecer la preparación de las familias para saber cómo actuar ante un sismo u otro tipo de desastre

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025:

Vuelos de Latam desde y hacia Cusco serán cancelados: ¿Por qué y desde cuándo?

Latam Airlines emitió un comunicado donde anuncia la cancelación de vuelos y comunica las opciones que tendrán los pasajeros que ya han comprado pasajes

Vuelos de Latam desde y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vacancia presidencial en Perú: el

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a tres mandatarios en una década

Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

Censo 2025 en la recta final: quedan más de dos millones de viviendas por registrar

Andrés Hurtado seguirá en prisión: PJ ratifica la vigencia de su prisión preventiva

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

ENTRETENIMIENTO

Eva Longoria conversó con Infobae

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

Grasse Becerra es acusada de no pagar el taxi y ella se defiende: “El señor me estaba llevando a otro lado”

Maju Mantilla abandona la casa donde vivía con Gustavo Salcedo tras conciliación, pero “él se queda con sus hijos”

DEPORTES

“No puedes tener una jugadora

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Manuel Barreto reveló la reacción de los jugadores peruanos tras derrota ante Chile y elogió a Felipe Chávez: “Tiene mucha calidad”