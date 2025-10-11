Perú

Fin de año con retiro AFP, CTS y gratificación consolidaría ventas retail por S/50 mil millones en 2025

Tres montos se entregan estos último meses del año e irán a inyectarse al consumo de la campaña por Navidad y fin de año de este año

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

El retiro de AFP impulsaría el consumo en el país a fines de este 2025. - Crédito Andina

Cerca del jueves 20 de noviembre se estará empezando a llegar los depósitos de los primeros afiliados que reciban su retiro AFP (los primeros que hagan la solicitud) y para el miércoles 17 de diciembre, ya todos los afiliados que hubieran pedido AFP recibirán su primera UIT; justo antes de Navidad.

Pero ese no será el único monto que irá justo para inyectarse al consumo que hagan los millones de peruanos en las fiestas de fin de año, sino que en la quincena de noviembre ya se habrá depositado el monto por CTS a los trabajadores formales, el cual se puede sacar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Ambos montos que se cobran en los últimos meses del año se juntarán así con la entrega de gratificaciones también, que se pagan hasta el 15 de diciembre, haciendo que el sector de ventas en retail superé las expectativas que tenían para este año. Según un reporte semanal de Scotiabank, esto hará que las ventas del sector lleguen en el 2025 a S/50 mil millones.

Todos los afiliados podrán sacar su AFP, hasta el monto de 4 UIT (S/21 mil 400). - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Octavo retiro AFP impulsará ventas

Según un informe de Scotiabank, las ventas minoristas del cuarto trimestre de este año superarían las proyecciones establecidas a comienzos de este año, favorecidas principalmente por el octavo retiro de fondos de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

“Para el cuarto trimestre de este año, si bien inicialmente se preveía que el crecimiento de las ventas retail estaría por debajo de la proyección anual, tomando en cuenta el alto crecimiento de las ventas en el último bimestre del 2024, ahora se considera que esta desaceleración no sería tan acentuada”, opinó el analista de sectores no primarios de la entidad financiera, Carlos Asmat de la Cruz. 

Asimimo, este representante explicó que la mejor previsión considera la reciente aprobación del octavo retiro de fondos previsionales dado que una parte de estos montos que podrán sacar los afiliados sería destinada al consumo. Estos desembolsos estarían depositándose también en diciembre, un mes clave, que representa alrededor del 11% de las ventas anuales del sector minorista.

La entrega de la CTS y la gratificación también llega en los últimos meses del año. - Crédito Andina

¿Cómo van las ventas?

Además, para el tercer trimestre de este año, Scotiabank proyecta un incremento en las ventas retail dado que las transacciones de agosto y setiembre habrían vuelto a crecer. “Ello considerando el normal desarrollo de la temporada de invierno -impulsando demanda de prendas en tiendas por departamento-, la gradual reducción del tipo de cambio, menores presiones inflacionarias -en especial alimentos- y por un efecto base -bajo crecimiento interanual en igual periodo del 2024”, apuntó.

Así, frente a estos escenarios, Scotiabank proyecta que las ventas retail superarían los S/50 mil millones, creciendo poco más de 4% al cierre del 2025. Pero Asmat señala también que habría un cierto sesgo al alza, dada la mayor liquidez que se espera para diciembre, sobre todo, por el retiro AFP. “El resultado del 2025 estaría por encima del crecimiento que proyectamos para el sector comercio en su conjunto (3.3%)”, agregó.  

Pero también a estos se sumarían factores que han venido impulsando el sector en los últimos meses, como la recuperación del empleo formal privado, menores presiones inflacionarias, condiciones climáticas normales, mayor número de locales de ventas (como supermercados) y la apreciación del sol frente al dólar.

