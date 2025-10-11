Perú

Cerca 30 encapuchados ingresaron de forma violenta al mercado de flores del Rímac: destruyeron puestos y se enfrentaron a comerciantes

Los comerciantes reportaron que, durante el ataque, hubo disparos y episodios de tensión e incertidumbre, lo que incrementó el temor entre quienes se encontraban en el recinto

Por Alejandro Aguilar

30 encapuchados ingresaron violentamente al mercado de flores del Rimac: destruyeron puestos y se enfrentaron a comerciantes (Créditos: Exitosa)

Un violento enfrentamiento se registró en las inmediaciones del mercado de Flores Uniflor durante la medianoche de este sábado, luego que un grupo de aproximadamente 30 personas ingresaron de manera repentina y causaron destrozos en los puestos de venta, lo que derivó en choques directos con los comerciantes que ocupan el recinto.

Según relataron los testigos a Exitosa, los atacantes irrumpieron por la puerta principal y comenzaron a destruir la infraestructura, lo que desencadenó momentos de tensión e incertidumbre.

Los propios comerciantes informaron que habrían escuchado disparos durante el altercado, lo que aumentó el temor entre quienes permanecían en el lugar.

Las cámaras de videovigilancia captaron
Las cámaras de videovigilancia captaron el ingreso del grupo agresor y la destrucción de la infraestructura, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú y el despliegue de seguridad en la zona - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

“Han venido acá a querernos sacar del puesto. Yo soy trabajadora y tengo hijos. Nosotros hemos estado tranquilos acá”, señaló una trabajadora ante el citad medio.

El abogado de los comerciantes, Harry Bander, declaró que la propiedad del mercado habría sido vendida y que la medida de fuerza respondía a un intento de desalojar al grupo que mantiene la administración de los locales.

“Intentaron tomar por asalto el mercado, ya existe un historial de denuncias previas desde el 17 de septiembre, fecha en que el lugar sufrió un incendio. Además, el 25 de septiembre se registró otro ataque similar, con balaceras y personas heridas. Actualmente, hay denuncias en la fiscalía por usurpación, tentativa de homicidio y uso ilegal de armas”, explicó el letrado.

Los policías llegaron para resguardar
Los policías llegaron para resguardar la zona - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Las cámaras de videovigilancia ubicadas en el mercado registraron el ingreso del grupo y la destrucción de los bienes, confirmando la magnitud de los daños materiales. Ante la gravedad de los hechos, un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para resguardar la zona y disuadir nuevos intentos de conflicto.

En respuesta, los comerciantes permanecen atrincherados dentro del mercado y utilizan los restos de vitrinas y otros enseres para bloquear los accesos y garantizar su seguridad.

La investigación sigue en curso y la vigilancia se mantiene activa en el perímetro del mercado de flores Uniflor para evitar que se repita una situación similar.

Incidentes en el mercado Unifor

Un incendio de grandes proporciones se registró en septiembre pasado en el mercado de Flores Uniflor, afectando más de 30 puestos y provocando caos entre los comerciantes, quienes intentaron rescatar su mercadería bajo riesgo y temor entre los vecinos del sector. Según los vendedores, el fuego ocurrió pocas horas después de que la Municipalidad del Rímac clausurara varios locales del mercado por presuntas irregularidades.

Los comerciantes denunciaron que la autoridad municipal no les permitió retirar su mercadería con suficiente antelación, lo que dejó la mayor parte de los productos bajo llave en los puestos cerrados. Muchos de ellos habían realizado inversiones considerables en flores y accesorios ante la llegada de la campaña de la temporada.

Desde la comuna justificaron la medida por problemas de seguridad y carencias técnicas en la infraestructura, mientras los vendedores acusan a las autoridades de buscar favorecer a terceros mediante la gestión de los mercados del distrito.

