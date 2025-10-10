Entre leyendas y procesiones: así vive Ica la Festividad del Señor de Luren, Patrimonio Cultural de la Nación

Ica se viste de morado: la devoción al Señor de Luren vuelve a unir fe, historia y tradición. (Foto: Agencia Andina)

La llegada de octubre convierte a Ica en un escenario teñido de morado, donde miles de fieles expresan su devoción al Señor de Luren a través de rituales y procesiones. Estas prácticas han perdurado a lo largo del tiempo, consolidándose como parte fundamental de la identidad local. Esta festividad, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, representa uno de los pilares más sólidos del tejido cultural y social de la región.

El culto al Señor de Luren remonta sus orígenes al siglo XVI. En 1556, el encomendero Nicolás de Ribera el Viejo ordenó la construcción de una ermita en la encomienda de Hurin Ika, con el propósito de difundir la doctrina católica entre los indígenas. En sus inicios, la ermita albergó una pequeña imagen deteriorada de Cristo crucificado, que fue pronto reemplazada por una talla de tamaño natural, adquirida por Fray Francisco de Madrigal en el convento de Los Descalzos de Lima.

El traslado de esta imagen a Ica, iniciado el 25 de enero de 1570, dio lugar a una de las leyendas más profundas de la tradición local: el arriero encargado perdió a la mula que la transportaba y, tras buscarla, la encontró en un paraje con la imagen aún sobre ella. Este suceso se interpretó como una señal divina y motivó la construcción de la iglesia del Señor de Luren en ese mismo lugar.

Devoción y herencia: Ica celebra la Festividad del Señor de Luren, símbolo de su identidad espiritual. (Foto: Agencia Andina)

Origen, leyendas y fusión cultural

Durante la primera evangelización, la orden franciscana organizaba procesiones con la imagen cada Jueves Santo durante la Semana Santa. Con el tiempo, la imagen comenzó a salir también en octubre, coincidiendo con antiguos rituales indígenas que celebraban la llegada del agua durante el plenilunio de ese mes. Esta confluencia entre la tradición católica y las celebraciones prehispánicas en honor a las fuerzas de la naturaleza revela la profunda fusión cultural que caracteriza la festividad. Las ceremonias ancestrales dedicadas al agua, elemento divino para los pueblos originarios, constituyen antecedentes directos de la actual devoción al Señor de Luren.

A lo largo de los siglos, la imagen ha sido protagonista de múltiples relatos milagrosos. Uno de los episodios más recordados se relaciona con el terremoto que devastó Ica en 2007. Aunque la iglesia fue destruida, la talla del Señor de Luren permaneció intacta, lo que fortaleció la fe de los devotos en su poder y protección. “Durante el terremoto que afectó Ica en 2007, la iglesia que la acogía quedó destruida, pero la imagen no sufrió daño alguno”, explicaron autoridades eclesiásticas.

La festividad y el culto al Señor de Luren se han consolidado como referentes de identidad y cohesión para los habitantes de Ica. La transmisión de esta devoción de generación en generación y su capacidad de articular a la comunidad han convertido la celebración en un eje central de la vida local. El 1 de octubre de 2015, el Ministerio de Cultura declaró la Festividad del Señor de Luren y sus procesiones como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial Nº 145-2015-VMPCIC-MC, reconociendo su valor simbólico y social.

El Señor de Luren: la fe que sobrevive al tiempo, los terremotos y las generaciones en Ica. (Foto: Agencia Andina)

Programa de actividades y desarrollo de la festividad

El programa religioso para 2025 destaca por la magnitud y el fervor con los que se vive la fiesta. Entre el 9 y el 18 de octubre, el sacerdote Wilson Darío Ossa Betancur dirigirá las novenas, que incluyen el rezo del Santo Rosario y la Novena al Señor de Luren a las 18:45, seguido de la Santa Misa a las 19:30 en el Santuario de Luren. El domingo 19 de octubre, considerado Día de Fiesta del Señor Crucificado de Luren, la Misa Central será celebrada al mediodía bajo la presidencia de monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de la Diócesis de Ica.

El lunes 20 de octubre, la Bajada Solemne de la sagrada imagen comenzará a las 7:00, permitiendo la veneración de los fieles desde las 8:00 hasta las 12:00. Esa misma noche, a las 19:00, iniciará el primer recorrido procesional por las calles del centro de Ica. El martes 21, tras concluir el recorrido, se celebrará la Solemne Eucaristía a las 11:00 en honor al Señor Crucificado de Luren, para luego devolver la imagen a su santuario.

Las celebraciones continuarán del 23 al 25 de octubre con el rezo del Santo Rosario y el Triduo al Señor de Luren a las 18:45 y la Santa Misa a las 19:30. El domingo 26 de octubre, la Solemne Eucaristía se celebrará a las 12:00. A continuación, iniciará el segundo recorrido procesional a las 13:00, con el retorno de la imagen al santuario previsto para las 20:00.

La devoción al Cristo moreno de Ica, surgida en el siglo XVI, se renueva con fervor en una festividad que une historia, religión y comunidad. (Foto: Agencia Andina)

Organizaciones y proyección de la festividad

La organización de la festividad está a cargo de la Comunidad de Padres Carmelitas Descalzos, la Hermandad del Señor Crucificado de Luren, los Gremios de Novenantes y los miembros de la Parroquia Santiago de Luren-Santuario del Señor de Luren. La participación activa de estas agrupaciones garantiza la continuidad de la tradición y la cohesión de la comunidad. “La Hermandad del Señor Crucificado de Luren y las demás organizaciones de devotos desempeñan un rol fundamental en la celebración, ya que su participación asegura la continuidad de esta tradición religiosa”, explicó un representante de la hermandad.

La Festividad del Señor de Luren, además de convocar a la población local, atrae a devotos de distintas regiones del Perú y del extranjero, reforzando su papel como símbolo de identidad y pertenencia. La llegada masiva de visitantes año tras año subraya su aporte a la cultura local y fortalece el sentimiento de comunidad. “Esta festividad congrega no solo a la comunidad iqueña, sino también a devotos procedentes de otras partes del país e incluso de fuera, lo que resalta su enorme valor para la identidad cultural”, señalaron representantes de la organización.

Más que una tradición religiosa, la festividad representa la continuidad de una memoria colectiva que fusiona la herencia indígena y la fe cristiana. (Foto: Agencia Andina)

La devoción, las leyendas vivas y la profunda fusión cultural convierten a la Festividad del Señor de Luren en uno de los principales referentes religiosos y sociales de Ica, proyectándose como un elemento central de su memoria colectiva.