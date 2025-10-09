Perú

Dirigente vecinal que denunciaba tráfico de terrenos en Puerto Maldonado fue asesinada de siete disparos por sicario de 17 años

El ataque ocurrió en pleno día, cuando la víctima almorzaba con su familia; al notar la presencia de su agresor, intentó refugiarse detrás de un mostrador, pero fue alcanzada por los disparos

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Dirigente que denunciaba tráfico de terrenos es asesinada por sicario de 17 años. Fuente: Ocurre Ahora

Una dirigente vecinal de Puerto Maldonado, Irasema Vizcarra Valdez, de 36 años, fue asesinada mientras almorzaba, en un hecho que generó conmoción regional. Reconocida por su lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de terrenos y su compromiso con la comunidad, Vizcarra encabezaba la defensa vecinal en la zona.

El ataque tuvo lugar en un local céntrico donde compartía un almuerzo con su familia y una amiga. Testigos relataron que un joven sicario, de solo 17 años, ingresó armado y disparó directamente contra Vizcarra, quien intentó protegerse detrás de un mostrador. El episodio desató un pánico inmediato entre los comensales.

Familiares y vecinos describieron los últimos momentos de la dirigente con horror. “Escucho como, como cohetes, dije: ‘¿Alguna fiesta que será?’ Me aproximo y una vecina dice: ‘¡A la irá, a la irá!’. Dejo mi moto y entro al hotel. Mi hija ya estaba allá lloviendo sangre”, afirmó su padre, en diálogo con Ocurre Ahora de ATV. La escena dejó una profunda impresión en quienes presenciaron los hechos.

Cámaras de seguridad registran el crimen en Puerto Maldonado

El sicario, acompañado de un cómplice en motocicleta, disparó siete veces contra Vizcarra Valdez, alcanzándola en varias ocasiones mientras intentaba escapar. Los disparos impactaron principalmente en la cabeza, lo que provocó la muerte inmediata de la dirigente, de acuerdo con Panamericana Televisión.

Dirigente vecinal que denunciaba tráfico
Dirigente vecinal que denunciaba tráfico de terrenos es asesinada por un adolescente en Puerto Maldonado Foto: Composición Infobae Perú

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron cuando el agresor ingresó corriendo, apuntó a la víctima y abrió fuego sin pronunciar palabra. Vizcarra trató de resguardarse detrás de la recepción, pero fue alcanzada y asesinada a sangre fría. Los videos exhiben la frialdad del atacante y el temor que se apoderó del establecimiento.

Después de los disparos, la confusión y el pánico dominaron el local. Vecinos y comensales trasladaron a Vizcarra rápidamente al Hospital Santa Rosa, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Este crimen revela la peligrosidad del tráfico de terrenos y la vulnerabilidad de los líderes comunitarios ante mafias organizadas en la ciudad.

Defensora de vecinos muere tras recibir amenazas por denunciar tráfico de terrenos

Irasema Vizcarra Valdez, de 36 años, era conocida en Puerto Maldonado por su labor como dirigente vecinal y defensora de los derechos de los residentes contra las mafias inmobiliarias. Su tarea principal consistía en organizar a los vecinos para detener la usurpación y venta ilegal de terrenos.

Participaba activamente en denuncias públicas y procesos legales para resguardar a su comunidad. Vecinos destacan su tenacidad y dedicación en la defensa vecinal. El crimen constituye un golpe importante para la comunidad local, que ahora se enfrenta a un clima de temor tras este ataque.

El padre de la dirigente
El padre de la dirigente asesinada relató con dolor los últimos momentos de su hija. Foto: Composición Infobae Perú

Vizcarra había recibido amenazas debido a su activismo. La violencia que segó su vida ilustra los riesgos constantes que sufren los líderes comunitarios cuando desafían a grupos criminales que operan en la región. Su muerte genera un llamado urgente a reforzar la protección de quienes defienden los derechos vecinales.

Capturan a sicario de 17 años tras asesinato de dirigente vecinal

El joven de 17 años responsable del asesinato de Vizcarra fue capturado gracias a la rápida reacción de los vecinos que lo retuvieron cuando intentaba huir junto a su cómplice en motocicleta. La policía, de acuerdo con Panamericana Televisión, llegó al lugar poco después y realizó la detención.

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional ejecutaron un plan cerco y mantienen al joven bajo custodia, mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y buscan esclarecer cómo obtuvo el arma así como la posible participación de otros involucrados en el crimen.

Sicario adolescente fue capturado herido
Sicario adolescente fue capturado herido tras asesinar a la dirigente vecinal en Puerto Maldonado. Foto: Composición Infobae Perú

El caso provocó alarma en Puerto Maldonado y en la región de Madre de Dios. Vecinos y autoridades coinciden en la urgencia de reforzar la protección de dirigentes vecinales y prevenir hechos violentos relacionados con el tráfico de terrenos, una problemática que sigue poniendo en jaque a la comunidad local.

Este asesinato revela además la creciente participación de menores de edad en crímenes violentos, lo que provoca preocupación entre especialistas en seguridad ciudadana. Las autoridades locales han prometido intensificar los operativos contra el tráfico de terrenos y la violencia organizada en la región.

Temas Relacionados

Tráfico de terrenos Puerto Maldonado Madre de Dios Dirigente vecinal Mafias inmobiliarias Policía Nacional Sicariatoperu-noticias

Más Noticias

Perú crecería un 3,3% en 2025, un punto porcentual más que el promedio de Latinoamérica, de acuerdo a Moody’s

La consultora proyecta que Perú liderará el desempeño regional junto a Argentina, gracias a la baja inflación, el repunte del cobre y mayores niveles de inversión pública

Perú crecería un 3,3% en

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 8 de octubre de 2025

Como cada miércoles, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4363

Resultados del Gana Diario: números

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Autoridades y gremios del sector se reunirán este jueves 9 de octubre en una mesa de trabajo tras crisis de seguridad

Ejecutivo y Legislativo citan en

Se registró un temblor de magnitud 4.1 en Loreto

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un temblor de

Avanza la renovación vial en Lima Norte: entregan primera etapa de la rehabilitación integral de la avenida Túpac Amaru

El proyecto incluye la remodelación de 60 paraderos, nuevas rampas peatonales y áreas verdes, con el fin de mejorar la seguridad y accesibilidad de los peatones en una de las avenidas más transitadas de la capital

Avanza la renovación vial en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo y Legislativo citan en

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo también grababa las

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi: “Encontré un montón de chats”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan a Lima para grabar el reality ‘Los Tinelli’ y lanzar un nuevo producto

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Flavia López para que ingrese al Top 20 del certamen?

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

DEPORTES

Falleció Miguel Ángel Russo tras

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”