Dirigente vecinal que denunciaba tráfico de terrenos en Puerto Maldonado fue asesinada de siete disparos por sicario de 17 años

Dirigente que denunciaba tráfico de terrenos es asesinada por sicario de 17 años. Fuente: Ocurre Ahora

Una dirigente vecinal de Puerto Maldonado, Irasema Vizcarra Valdez, de 36 años, fue asesinada mientras almorzaba, en un hecho que generó conmoción regional. Reconocida por su lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de terrenos y su compromiso con la comunidad, Vizcarra encabezaba la defensa vecinal en la zona.

El ataque tuvo lugar en un local céntrico donde compartía un almuerzo con su familia y una amiga. Testigos relataron que un joven sicario, de solo 17 años, ingresó armado y disparó directamente contra Vizcarra, quien intentó protegerse detrás de un mostrador. El episodio desató un pánico inmediato entre los comensales.

Familiares y vecinos describieron los últimos momentos de la dirigente con horror. “Escucho como, como cohetes, dije: ‘¿Alguna fiesta que será?’ Me aproximo y una vecina dice: ‘¡A la irá, a la irá!’. Dejo mi moto y entro al hotel. Mi hija ya estaba allá lloviendo sangre”, afirmó su padre, en diálogo con Ocurre Ahora de ATV. La escena dejó una profunda impresión en quienes presenciaron los hechos.

Cámaras de seguridad registran el crimen en Puerto Maldonado

El sicario, acompañado de un cómplice en motocicleta, disparó siete veces contra Vizcarra Valdez, alcanzándola en varias ocasiones mientras intentaba escapar. Los disparos impactaron principalmente en la cabeza, lo que provocó la muerte inmediata de la dirigente, de acuerdo con Panamericana Televisión.

Dirigente vecinal que denunciaba tráfico de terrenos es asesinada por un adolescente en Puerto Maldonado Foto: Composición Infobae Perú

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron cuando el agresor ingresó corriendo, apuntó a la víctima y abrió fuego sin pronunciar palabra. Vizcarra trató de resguardarse detrás de la recepción, pero fue alcanzada y asesinada a sangre fría. Los videos exhiben la frialdad del atacante y el temor que se apoderó del establecimiento.

Después de los disparos, la confusión y el pánico dominaron el local. Vecinos y comensales trasladaron a Vizcarra rápidamente al Hospital Santa Rosa, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Este crimen revela la peligrosidad del tráfico de terrenos y la vulnerabilidad de los líderes comunitarios ante mafias organizadas en la ciudad.

Defensora de vecinos muere tras recibir amenazas por denunciar tráfico de terrenos

Irasema Vizcarra Valdez, de 36 años, era conocida en Puerto Maldonado por su labor como dirigente vecinal y defensora de los derechos de los residentes contra las mafias inmobiliarias. Su tarea principal consistía en organizar a los vecinos para detener la usurpación y venta ilegal de terrenos.

Participaba activamente en denuncias públicas y procesos legales para resguardar a su comunidad. Vecinos destacan su tenacidad y dedicación en la defensa vecinal. El crimen constituye un golpe importante para la comunidad local, que ahora se enfrenta a un clima de temor tras este ataque.

El padre de la dirigente asesinada relató con dolor los últimos momentos de su hija. Foto: Composición Infobae Perú

Vizcarra había recibido amenazas debido a su activismo. La violencia que segó su vida ilustra los riesgos constantes que sufren los líderes comunitarios cuando desafían a grupos criminales que operan en la región. Su muerte genera un llamado urgente a reforzar la protección de quienes defienden los derechos vecinales.

Capturan a sicario de 17 años tras asesinato de dirigente vecinal

El joven de 17 años responsable del asesinato de Vizcarra fue capturado gracias a la rápida reacción de los vecinos que lo retuvieron cuando intentaba huir junto a su cómplice en motocicleta. La policía, de acuerdo con Panamericana Televisión, llegó al lugar poco después y realizó la detención.

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional ejecutaron un plan cerco y mantienen al joven bajo custodia, mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y buscan esclarecer cómo obtuvo el arma así como la posible participación de otros involucrados en el crimen.

Sicario adolescente fue capturado herido tras asesinar a la dirigente vecinal en Puerto Maldonado. Foto: Composición Infobae Perú

El caso provocó alarma en Puerto Maldonado y en la región de Madre de Dios. Vecinos y autoridades coinciden en la urgencia de reforzar la protección de dirigentes vecinales y prevenir hechos violentos relacionados con el tráfico de terrenos, una problemática que sigue poniendo en jaque a la comunidad local.

Este asesinato revela además la creciente participación de menores de edad en crímenes violentos, lo que provoca preocupación entre especialistas en seguridad ciudadana. Las autoridades locales han prometido intensificar los operativos contra el tráfico de terrenos y la violencia organizada en la región.