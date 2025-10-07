Retiro AFP: Si tu DNI terminado en 5, estas son las fechas exactas en las que podrás solicitar hasta 4 UIT

El octavo retiro de fondos AFP 2025 fue aprobado oficialmente y ya cuenta con un cronograma definido para el registro de solicitudes. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP establecieron que el proceso seguirá el mecanismo habitual de años anteriores: las fechas de inscripción dependerán del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada afiliado. Esta organización busca evitar aglomeraciones y facilitar el trámite para los millones de peruanos habilitados.
Fechas exactas para afiliados cuyo DNI termina en 5
Si tu DNI termina en 5, tienes las siguientes fechas asignadas para registrar tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400):
- Miércoles 5 de noviembre de 2025
- Jueves 6 de noviembre de 2025
- Jueves 27 de noviembre de 2025
Además, si por algún motivo no logras presentar tu solicitud en las fechas indicadas, se habilitará un periodo adicional de “ventana libre” entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Durante esos días, podrás realizar el trámite sin restricción por último dígito del DNI.
El trámite se realiza de manera virtual, ingresando a la web oficial que la Asociación de AFP habilitará para este proceso. En la plataforma se podrá seleccionar el monto a retirar (hasta el tope de 4 UIT) y elegir la cuenta bancaria de destino para los fondos.
Procedimiento para realizar el retiro AFP 2025
Para retirar hasta S/ 21,400, el proceso es 100% digital y requiere tener a la mano:
- Documento de identidad vigente (DNI, carné de extranjería, pasaporte o permiso temporal de permanencia).
- Código de Cuenta Interbancario (CCI) de 20 dígitos a tu nombre, activo en una entidad financiera receptora de fondos AFP.
- Correo electrónico y número de celular válidos.
- Monto que deseas solicitar (puede ser parcial o el máximo permitido).
- Datos de domicilio actualizados.
Al ingresar a la plataforma, deberás registrar todos estos datos, revisar la información proporcionada y confirmar tu solicitud. El abono del primer tramo de dinero (1 UIT, hasta S/ 5,350) será depositado en tu cuenta bancaria dentro de los 30 días siguientes a la inscripción. El pago total se realizará en hasta cuatro armadas de 1 UIT cada una.
Restricciones, excepciones y puntos a considerar
- El retiro de AFP es intangible: Ningún banco o financiera podrá retener los fondos, salvo que exista orden de retención por pensión alimenticia.
- El proceso de verificación de tu AFP y saldo acumulado puede hacerse en el portal oficial Consulta de Situación Previsional SBS o comunicándote a la central de la SBS (0800-10840).
- Si no recuerdas a cuál AFP perteneces, puedes consultar también en los portales de AFP Integra, AFP Prima, AFP Habitat y AFP Profuturo.