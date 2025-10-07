Perú

Qué se celebra el 7 de octubre en el Perú: fecha clave para la memoria colectiva del Perú

Acontecimientos políticos, culturales y sociales convergen en este día, reflejando la riqueza histórica y la pluralidad de expresiones que definen al país

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La fecha reúne hechos clave
La fecha reúne hechos clave para el país, desde el nacimiento de líderes políticos hasta reconocimientos internacionales y celebraciones culturales que marcan la identidad nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de octubre reúne acontecimientos relevantes para la historia y la cultura peruana. En 1912 nació Fernando Belaúnde Terry, dos veces presidente y defensor de la democracia.

En 1959 vino al mundo Lourdes Flores Nano, abogada y referente del Partido Popular Cristiano. En 1963 se fundó Radio Programas del Perú, consolidada como la cadena radial más influyente del país. En 1992, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes como líder de Sendero Luminoso.

En 2010, Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura. Además, se celebra el Día Nacional de la Marinera, símbolo cultural peruano.

7 de octubre de 1912 — Nacimiento de Fernando Belaúnde Terry, líder democrático peruano

Fernando Belaúnde Terry nació en
Fernando Belaúnde Terry nació en 1912 y se convirtió en un líder democrático clave. Dos veces presidente, dejó un legado marcado por la descentralización y el impulso al desarrollo nacional. (El Peruano)

Fernando Belaúnde Terry nació el 7 de octubre de 1912 en Lima. Fue arquitecto, político y dos veces presidente del Perú (1963-1968 y 1980-1985).

Durante su carrera impulsó la descentralización, la construcción de carreteras y la reforma agraria, con énfasis en la educación y el desarrollo urbano.

Fue derrocado por un golpe militar en 1968 y regresó al poder tras el fin del gobierno militar en 1980. Falleció el 4 de junio de 2002 en Lima, tras una larga trayectoria marcada por la defensa de la democracia.

7 de octubre de 1959 — Lourdes Flores Nano, abogada y líder del Partido Popular Cristiano

Lourdes Flores Nano, nacida en
Lourdes Flores Nano, nacida en 1959, es una abogada y referente del Partido Popular Cristiano. Fue congresista, candidata presidencial y figura destacada en la política peruana contemporánea. (Andina)

Lourdes Flores Nano nació en Lima el 7 de octubre de 1959. Es abogada y figura clave del Partido Popular Cristiano, del cual fue presidenta. Inició su carrera como regidora de Lima y fue diputada, constituyente y congresista.

Se presentó a la presidencia en 2001 y 2006, así como a la alcaldía de Lima en 2010, sin éxito. Ha tenido un papel activo en la política peruana y también se ha visto envuelta en controversias, como los casos Odebrecht y Cataño. Reconocida como referente del centro político, combina su labor política con la docencia universitaria.

7 de octubre de 1963 — RPP inicia sus emisiones como Radio Programas del Perú

RPP comenzó a emitir el
RPP comenzó a emitir el 7 de octubre de 1963, transformándose en la radio más influyente del país. Su cobertura nacional y su enfoque en noticias marcaron un hito en la comunicación. (RPP)

Radio Programas del Perú, conocida como RPP, es una cadena radial peruana con programación centrada en noticias, deportes, salud y variados espacios.

Fue fundada por Manuel Delgado Parker y Johnny E. Lindley, y comenzó a trasmitir el 7 de octubre de 1963 en Lima.

Con los años se expandió en cobertura nacional —llegando a cerca del 97 % del país— y diversificó su oferta incluyendo canales regionales, emisoras temáticas y presencia por Internet. Actualmente forma parte del Grupo RPP, conglomerado mediático que produce radio, televisión y plataformas digitales.

7 de octubre de 1992 — Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar por su responsabilidad en los crímenes de Sendero Luminoso

Abimael Guzmán fue condenado a
Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua el 7 de octubre de 1992. El juicio a puerta cerrada simbolizó la firme respuesta del Estado frente al terrorismo de Sendero Luminoso. (Andina)

El 7 de octubre de 1992, Abimael Guzmán, líder histórico del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar “sin rostro” que lo declaró culpable de terrorismo agravado como autor intelectual de numerosos asesinatos, entre ellos masacres como Lucanamarca.

La condena se dictó poco después de su captura en septiembre de ese año. Aunque posteriormente esas sentencias militares fueron declaradas inconstitucionales y anuladas, la medida inicial marcó un punto de inflexión en la lucha del Estado peruano contra la insurgencia armada.

7 de octubre de 2010 — Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa recibió el
Mario Vargas Llosa recibió el Nobel en 2010 por su vasta obra literaria. Su reconocimiento consolidó su lugar entre los escritores más importantes de la literatura universal. (Andina)

Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura el 7 de octubre de 2010. La Academia Sueca lo reconoció por “su cartografía de las estructuras del poder y sus aceradas imágenes de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”.

Este reconocimiento reafirmó su posición como uno de los escritores más influyentes del mundo de habla hispana. Sus novelas abarcan temas sociales y políticos profundos, y su producción literaria permeó tanto la ficción como el ensayo. El Nobel coronó décadas de trabajo en las letras latinoamericanas.

7 de octubre — Día Nacional de la Marinera

La marinera, declarada Patrimonio Cultural
La marinera, declarada Patrimonio Cultural en 1986, tiene su día nacional el 7 de octubre. Es un símbolo de identidad y tradición que une al país a través de su riqueza artística. (Andina)

El 7 de octubre se celebra en Perú el Día Nacional de la Marinera, instaurado en 2012 por el Congreso en homenaje al intérprete Augusto Áscuez Villanueva.

Esta fecha se suma al 30 de enero de 1986, cuando la danza fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. La marinera, bautizada así en 1879 por Abelardo Gamarra “El Tunante” en honor a la Marina de Guerra, es símbolo de identidad y diversidad cultural.

Sus variantes reflejan la riqueza del país y, cada año, actividades y festivales la consagran como emblema de orgullo nacional.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Magaly Medina comparte Audio de Gustavo Salcedo que lo desmiente y confirma empujón a productor en el malecón: “Se cayó de cabeza”

En la emisión de Magaly TV, La Firme del 6 de octubre de 2025, la periodista presentó un revelador audio donde Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, admite haber empujado al productor Christian Rodríguez en el malecón de la Costa Verde. La conductora pidió que el material sea tomado en cuenta por la justicia

Magaly Medina comparte Audio de

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

El Jefe de la Unidad Técnica de Menores, actualmente, se ha puesto el buzo de Perú, sucediendo al último interino, para preparar un partido amistoso contra Chile, en La Florida

La firme postura de Manuel

Women CEO Perú: “Es inaceptable que cientos de policías estén asignados a reprimir protestas mientras la ciudadanía sigue desprotegida”

El pronunciamiento de la organización de mujeres empresarias subraya que el clima de inseguridad está deteriorando la confianza de los inversionistas y obstaculizando el crecimiento económico nacional

Women CEO Perú: “Es inaceptable

Magaly Medina reprocha a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó al exchico reality por negar sus raíces peruanas y calificó su actitud como “guachafísima y atorrante”

Magaly Medina reprocha a Nicola

Transformación digital impulsa a las pymes peruanas

El acceso a soluciones tecnológicas y financiamiento especializado fortalece la competitividad y la innovación en el tejido productivo del país que impulsa el 42% del PBI

Transformación digital impulsa a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reprocha a Nicola

Magaly Medina reprocha a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

Magaly Medina respaldó el paro de transportistas y exigió acción al Gobierno: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

DEPORTES

La firme postura de Manuel

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”