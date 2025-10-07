Magaly Medina comparte Audio de Gustavo Salcedo que lo desmiente y confirma empujón a productor en el malecón: “Se cayó de cabeza”

“Se cayó de cabeza”: audio confirma empujón de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del lunes 6 de octubre, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al difundir un audio exclusivo que compromete seriamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de la ex Miss Mundo Maju Mantilla. En la grabación, el empresario confiesa haber empujado al productor Christian Rodríguez, quien fue pareja de Maju y con quien mantiene un conflicto público desde hace meses.

Según el material exclusivo de Magaly TV La Firme, el incidente ocurrió en marzo de este año en el malecón de la Costa Verde, y hasta ahora Salcedo lo había negado categóricamente. En la revelación difundida en vivo, Magaly explicó que el audio fue entregado a su programa por uno de sus reporteros, a quien Salcedo relató los hechos con detalle, sin imaginar que sus propias palabras terminarían desmintiendo su versión pública.

“Lo pongo en calidad de primicia para que la justicia tome esta confesión de parte que le hizo a mi reportero, y cuenta cómo agredió el 22 de marzo al productor de Maju cuando lo encontró en el malecón”, declaró la conductora con tono firme, dejando en claro que su objetivo era contribuir al esclarecimiento del caso.

Caso Maju Mantilla: Magaly difunde confesión de Gustavo Salcedo sobre agresión en el malecón. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El material de audio expuesto por el programa muestra a Gustavo Salcedo describiendo con naturalidad cómo se produjo el encuentro y posterior empujón a Rodríguez. “Yo me voy a correr un día al malecón, siempre corro en el malecón y lo había visto a él correr, pero en horarios distintos. Un sábado me voy a correr, estaba con mis audífonos, levanto la mirada y el pata estaba a la altura de la pared”, relata al inicio. Según sus palabras, el encuentro fue fortuito, pero su reacción terminó generando una agresión con consecuencias físicas.

En el registro se escucha además la descripción precisa del momento en que se produjo el empujón: “Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro y le meto un empujón que me salió natural, la verdad. El pata no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco. El pata levantó la mirada y me vio ahí metiéndole un empujón, salió volando para atrás y se cayó de cabeza. Como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”. Estas palabras, dichas con aparente ligereza, evidencian que sí hubo una agresión física, contradiciendo las declaraciones públicas que el propio Salcedo había hecho en semanas anteriores.

Magaly, al escuchar el audio en vivo, mostró indignación y sorpresa ante la naturalidad con que el empresario relató el hecho. “Este audio lo desmiente completamente. Él dijo que nunca tocó al productor, pero aquí confiesa claramente que sí lo empujó, que lo vio caer y siguió corriendo. Eso no puede tomarse como una simple reacción impulsiva. La justicia debe escucharlo”, expresó la periodista durante su programa. Su comentario fue acompañado por imágenes del accidente y de los documentos judiciales que se han presentado en este caso.

Caso Maju Mantilla: Magaly difunde confesión de Gustavo Salcedo sobre agresión en el malecón. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El hecho ha generado repercusión no solo por la confirmación de la agresión, sino también porque Gustavo Salcedo enfrenta actualmente un proceso legal tras la denuncia de Christian Rodríguez, quien asegura haber sufrido daños físicos y psicológicos luego del ataque.

Rodríguez, exproductor de Latina televisión y expareja de Maju Mantilla, denunció que ha sido víctima de hostigamiento y amenazas desde que su relación con la exreina de belleza se hizo pública.

Por otro lado, el abogado de Gustavo Salcedo se pronunció en el programa dominical Día D, donde reconoció que hubo una confrontación, aunque intentó restar gravedad al hecho. “No estamos negando lo que ha habido (agresión), pero que el señor (Christian) diga ‘me golpearon, me han venido siguiendo, me han querido matar’, creo que el intento de victimizarse es claro y evidente”, sostuvo el letrado. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con el tono despreocupado del audio difundido por Magaly TV, La Firme, que deja poco margen para la duda.

Caso Maju Mantilla: Magaly difunde confesión de Gustavo Salcedo sobre agresión en el malecón. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Abogado de Gustavo Salcedo niega haya sido un intento de homicidio

El abogado también justificó el comportamiento de su cliente argumentando que actuó bajo una fuerte carga emocional: “El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado la vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos”. Estas palabras fueron interpretadas como una estrategia de defensa ante la evidencia cada vez más contundente.

Magaly Medina, fiel a su estilo, fue tajante al cuestionar este intento de justificar la violencia. “No hay excusa válida para la agresión. Por más dolor o enojo que uno sienta, nada te da derecho a empujar a otra persona, menos a dejarla tirada en el suelo inconsciente”, comentó. Además, hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta este nuevo material dentro de la investigación. “Este audio es una confesión de parte. Aquí no hay especulación ni edición, es su propia voz contando lo que hizo. Que la justicia actúe como corresponde”, concluyó.

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”