Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

El actor y modelo peruano sorprendió a todos durante una dinámica en el programa ‘Montse y Joe’, donde su respuesta sobre la identidad nacional generó una ola de comentarios y reflexiones en redes sociales (Unicable)

Nicola Porcella volvió a ser tendencia en redes sociales tras su paso por el programa “Montse y Joe”, emitido por Unicable. Durante una dinámica espiritual guiada por una terapeuta, el actor peruano mostró resistencia a pronunciar frases que reconocieran sus raíces peruanas.

Ante la indicación de agradecer a la tierra donde nació, Porcella afirmó que su sangre era “mexicana”, lo que provocó asombro y risas en el set.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, dividiendo opiniones sobre si el exchico reality reniega de su nacionalidad o simplemente busca cerrar un ciclo personal.

Un momento incómodo frente a las cámaras

Nicola Porcella desató controversia en México tras responder que su sangre es mexicana durante una dinámica televisiva, mostrando incomodidad al hablar de su origen peruano. (Unicable)

El actor peruano Nicola Porcella participó en un segmento del programa “Montse y Joe”, donde fue invitado a reflexionar sobre su vida y sus orígenes. En la mesa también se encontraba una terapeuta, quien lo guió a través de un ejercicio de gratitud hacia su país natal. Sin embargo, el desarrollo del diálogo sorprendió al público cuando Porcella, con una sonrisa tensa, evitó pronunciar las palabras que la especialista le pedía repetir.

La terapeuta comenzó el ejercicio solicitándole que agradezca a sus padres y a la tierra donde nació. En un momento, le pidió decir con voz firme: “Mi sangre es peruana”. Nicola respondió, sin dudar: “Mexicana”. La reacción generó un breve silencio en el estudio y luego risas nerviosas entre los presentes. La especialista insistió en que repita correctamente la frase, y Porcella, algo incómodo, accedió.

El ambiente se tornó más tenso cuando la terapeuta le pidió continuar con otra afirmación: “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”. El gesto del actor cambió por completo. “Eso me va a costar”, respondió entre risas, intentando disimular la incomodidad. Finalmente, aceptó repetir la frase, pero el público notó su resistencia.

Entre la risa y la incomodidad: la reacción en el set

“Mexicana”, dijo Nicola Porcella cuando la terapeuta le pidió reconocer su herencia peruana, en una escena que reflejó la tensión entre su identidad y su deseo de distanciarse del país. (Unicable)

La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. Mientras el público presente reía ante la espontaneidad de Porcella, las cámaras captaban una mezcla de ironía y nervios en su rostro.

La terapeuta trató de mantener el tono emocional de la dinámica. “Y dile: lo agradezco”, añadió, buscando que el invitado interiorizara el mensaje. Nicola repitió: “Oh, qué lástima… y lo agradezco”, provocando nuevas carcajadas entre los asistentes.

El intercambio continuó con nuevas frases propuestas por la especialista. “Pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”, leyó ella. Nicola, ya más relajado, respondió: “Ahora sí, para nacer en otros lugares”. El tono cambió de la incomodidad a la broma, aunque quedó claro que el tema del Perú tocaba una fibra sensible para el actor.

Al finalizar el segmento, la terapeuta señaló que Porcella mantenía un conflicto con la “madre tierra”, refiriéndose simbólicamente a su desconexión con su país de origen. “Estabas peleado con la madre naturaleza, la Pachamama”, expresó. Nicola reaccionó con un comentario entre risas: “La Pachamama, güey, de Perú”.

La frase que encendió las redes

Miles de usuarios reaccionaron al video de Nicola Porcella, generando un debate sobre su aparente rechazo a la identidad peruana y el impacto de su nueva vida en México. (Unicable)

El momento fue difundido en redes sociales y generó una ola de comentarios. La frase “mi sangre es mexicana” se volvió tendencia y desató una discusión sobre la identidad y el sentido de pertenencia. Muchos usuarios interpretaron las palabras de Porcella como un rechazo a su país natal. Otros, en cambio, defendieron al actor, argumentando que su respuesta fue una reacción espontánea ante la presión de la situación.

“Te amamos, Nico, y sabemos la tristeza por la que pasaste. Nadie tiene derecho a opinar sobre traumas ajenos”, escribió una usuaria.

No faltaron quienes criticaron su actitud. “¿Perdonar sus raíces? ¿La patria tiene la culpa de las decisiones que toma una persona?”, cuestionó un internauta. Las opiniones se dividieron entre quienes vieron una ofensa hacia el país y quienes interpretaron el gesto como parte de un proceso emocional.

Porcella, quien vive en México desde hace algunos años, ha expresado en distintas ocasiones su incomodidad con la prensa peruana por la forma en que fue tratado tras ser acusado de agresión. En diversas entrevistas mencionó que necesitaba un nuevo comienzo y que el país azteca le brindó la oportunidad de reconstruir su carrera.

Un pasado que aún pesa sobre su imagen

Lejos del Perú, Porcella intenta rehacer su trayectoria en México. Sin embargo, su relación con la prensa peruana y los escándalos del pasado aún condicionan su imagen. (Unicable)

Nicola Porcella alcanzó gran notoriedad en el Perú como figura de realities de competencia, pero su trayectoria se vio afectada tras ser involucrado en polémicas mediáticas. La exposición constante y las acusaciones en su contra lo llevaron a tomar distancia de los medios locales.

En su nueva etapa en México, ha buscado consolidarse como actor y presentador. Sin embargo, las referencias a su vida pasada siguen acompañándolo, como quedó demostrado en esta reciente aparición televisiva. Al ser invitado a reconocer su identidad peruana, las heridas del pasado parecieron resurgir.

Durante la charla, la terapeuta le dijo: “Tienes que agradecerle a tu madre y al país que te dio la vida. Si rechazas tu sangre, rechazas a tus padres”. Porcella respondió: “No, yo sí tengo miedo al éxito, porque ya, pues, cuando lo vives… No sé qué vendría a ser éxito”. La especialista replicó: “El hecho de que estés vivo ya es un éxito. Siéntete exitoso para que el miedo no te traspase”.

Sus palabras dieron al encuentro un cierre más introspectivo. El actor no negó el peso emocional que lo vincula a su país, pero su respuesta evidenció que todavía asocia al Perú con una etapa difícil de su historia personal.