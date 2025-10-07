Perú

Magaly Medina respaldó el paro de transportistas y exigió acción al Gobierno: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”

En la reciente emisión de Magaly TV, La Firme del 6 de octubre de 2025, la conductora dedicó un emotivo mensaje al país tras el paro nacional de transportistas, respaldando su reclamo y cuestionando duramente la falta de acción del Gobierno frente al crecimiento de la delincuencia

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Los peruanos no merecemos vivir con miedo”: Magaly Medina lanza fuerte mensaje durante el paro de transportistas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la apertura de su programa, Magaly Medina dejó de lado por unos minutos las noticias del espectáculo para expresar su preocupación como ciudadana ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. La periodista se mostró empática con los transportistas que acataron un paro nacional este 6 de octubre, el cual, según se ha anunciado, continuará durante el martes 7 debido a la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

Antes de empezar el programa y meternos de lleno a las noticias del espectáculo, tenemos desde aquí, como ciudadanos a pie, que solidarizarnos con este paro de transportistas y, sobre todo, sumarnos a ese gran reclamo ciudadano por nuestra seguridad”, dijo Magaly con un tono firme, mirando directamente a la cámara.

La conductora explicó que más allá de las molestias generadas por la paralización, este tipo de protestas reflejan la desesperación de millones de peruanos que se sienten desprotegidos frente al avance del crimen.

Magaly Medina: “Defendamos el derecho
Magaly Medina: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con visible indignación, Magaly Medina criticó que los peruanos tengan que salir a trabajar cada día “sin saber si regresarán a sus casas sanos y salvos o si regresarán en un ataúd”.

Para ella, este contexto no solo afecta a los choferes o cobradores del transporte público, sino también a los “bodegueros, emprendedores, pequeños comerciantes y padres de familia” que viven con el temor constante de ser víctimas de la violencia.

Los peruanos no merecemos vivir con miedo. Los peruanos no merecemos trabajar con miedo. Los peruanos nos merecemos mejores autoridades y un gobierno no débil”, enfatizó. La presentadora reclamó con fuerza un liderazgo decidido y comprometido con la seguridad pública, advirtiendo que el país “necesita un gobierno valiente que defienda y proteja a su gente”.

Magaly Medina: “Defendamos el derecho
Magaly Medina: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En otro momento, Magaly recordó los recientes casos de extorsiones y asesinatos que vienen afectando a trabajadores del transporte y comerciantes en diferentes regiones del país. Para ella, estas situaciones son el reflejo del abandono del Estado y de la incapacidad de las instituciones para frenar la delincuencia.

No puede ser que tengamos una jefa de gobierno que diga ante esta inseguridad que no debemos contestar los WhatsApp amenazadores. Es de chiste, realmente”, comentó, refiriéndose al mensaje que la presidenta habría dado días atrás, minimizando el impacto de las amenazas que reciben los ciudadanos.

Magaly Medina: “Defendamos el derecho
Magaly Medina: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora lamentó que el Gobierno haya dejado a los peruanos “a libre albedrío”, expuestos a la violencia cotidiana sin protección real. “Un gobierno que deja la seguridad ciudadana impune es un gobierno que no protege, y más bien alienta la violencia”, sentenció. Su discurso, cargado de indignación, fue recibido con aplausos por parte del público en el set, reflejando un sentir compartido por miles de ciudadanos que padecen a diario el mismo temor.

En su editorial improvisado, Magaly Medina señaló que la protesta de los transportistas no es solo una medida gremial, sino “una especie de llamado de auxilio de los peruanos de a pie”.

Según expresó, el hecho de que un sector tan numeroso haya decidido detener sus actividades debe interpretarse como un mensaje urgente al Gobierno: el país necesita acciones concretas, no simples declaraciones.

Magaly Medina: “Defendamos el derecho
Magaly Medina: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ellos estaban marchando hacia el Congreso, poniendo sus esperanzas en estos servidores públicos que lo único que hacen muchas veces es trabajar para sus arcas privadas”, cuestionó con dureza. Sus palabras reflejaron la desconfianza generalizada hacia el Parlamento y la frustración de una ciudadanía que se siente ignorada por las autoridades.

Hacia el final de su mensaje, la periodista insistió en que es momento de que las autoridades “hagan algo real” para frenar la ola delictiva. “Tenemos una presidenta a cargo del país que, por lo visto, tampoco puede tomar decisiones grandes y acabar con esta inseguridad. Es el colmo cómo vivimos”, afirmó con indignación. Luego, extendió su solidaridad con todos los peruanos que viven día a día siendo extorsionados, asesinados y perdiendo la vida por salir a trabajar.

Magaly Medina: “Defendamos el derecho
Magaly Medina: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Su intervención culminó con una frase contundente: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”, acompañada de un breve silencio antes de continuar con el programa habitual. El público, visiblemente conmovido, respondió con aplausos, mientras en redes sociales se multiplicaban los comentarios que apoyaban su postura.

Con este pronunciamiento, Magaly Medina se suma a las voces que reclaman soluciones inmediatas ante una crisis de inseguridad que parece no tener fin. Su mensaje, directo y emocional, trascendió el ámbito del entretenimiento para convertirse en un llamado ciudadano. En medio del paro nacional de transportistas, sus palabras reflejan el sentir de miles de peruanos que hoy exigen vivir sin miedo y con un Estado que realmente los proteja.

Temas Relacionados

Magaly MedinaParo nacional de transportistasInseguridad ciudadanaGobierno de PerúExtorsión en Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Más de 10 mil casos de violencia escolar en 2025: experto afirma que la prevención empieza en el hogar

El reto está en promover una cultura de paz desde los primeros años de vida tanto en el hogar como en la escuela

Más de 10 mil casos

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Manuel Barreto zanja el asunto

Paro de transportistas: gremios acuerdan levantar la medida para el martes 7 de octubre tras reunirse con Dina Boluarte y ministros

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afectó a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obligó a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas: gremios acuerdan

Retiro AFP 2025: Si tu DNI termina en 4, estas son las fechas claves para solicitar hasta S/21,400

Aunque el link para iniciar el trámite estará habilitado desde el 21 de octubre, no todos podrán acceder ese día, ya que el ingreso será escalonado y dependerá del último dígito del documento de identidad

Retiro AFP 2025: Si tu

En diez días, programadores y artistas de todo el Perú transformaron el patrimonio cultural en videojuegos con identidad nacional

La “Patrimonio Game Jam” marcó un nuevo capítulo en la unión entre cultura y tecnología. En solo diez días, jóvenes de diversas regiones crearon videojuegos basados en las tradiciones peruanas, impulsados por la DAFO del Ministerio de Cultura

En diez días, programadores y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella niega sus raíces

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Manuel Barreto zanja el asunto

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico