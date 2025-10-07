Magaly Medina respaldó el paro de transportistas y exigió acción al Gobierno: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”

“Los peruanos no merecemos vivir con miedo”: Magaly Medina lanza fuerte mensaje durante el paro de transportistas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la apertura de su programa, Magaly Medina dejó de lado por unos minutos las noticias del espectáculo para expresar su preocupación como ciudadana ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. La periodista se mostró empática con los transportistas que acataron un paro nacional este 6 de octubre, el cual, según se ha anunciado, continuará durante el martes 7 debido a la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

“Antes de empezar el programa y meternos de lleno a las noticias del espectáculo, tenemos desde aquí, como ciudadanos a pie, que solidarizarnos con este paro de transportistas y, sobre todo, sumarnos a ese gran reclamo ciudadano por nuestra seguridad”, dijo Magaly con un tono firme, mirando directamente a la cámara.

La conductora explicó que más allá de las molestias generadas por la paralización, este tipo de protestas reflejan la desesperación de millones de peruanos que se sienten desprotegidos frente al avance del crimen.

Con visible indignación, Magaly Medina criticó que los peruanos tengan que salir a trabajar cada día “sin saber si regresarán a sus casas sanos y salvos o si regresarán en un ataúd”.

Para ella, este contexto no solo afecta a los choferes o cobradores del transporte público, sino también a los “bodegueros, emprendedores, pequeños comerciantes y padres de familia” que viven con el temor constante de ser víctimas de la violencia.

“Los peruanos no merecemos vivir con miedo. Los peruanos no merecemos trabajar con miedo. Los peruanos nos merecemos mejores autoridades y un gobierno no débil”, enfatizó. La presentadora reclamó con fuerza un liderazgo decidido y comprometido con la seguridad pública, advirtiendo que el país “necesita un gobierno valiente que defienda y proteja a su gente”.

En otro momento, Magaly recordó los recientes casos de extorsiones y asesinatos que vienen afectando a trabajadores del transporte y comerciantes en diferentes regiones del país. Para ella, estas situaciones son el reflejo del abandono del Estado y de la incapacidad de las instituciones para frenar la delincuencia.

“No puede ser que tengamos una jefa de gobierno que diga ante esta inseguridad que no debemos contestar los WhatsApp amenazadores. Es de chiste, realmente”, comentó, refiriéndose al mensaje que la presidenta habría dado días atrás, minimizando el impacto de las amenazas que reciben los ciudadanos.

La conductora lamentó que el Gobierno haya dejado a los peruanos “a libre albedrío”, expuestos a la violencia cotidiana sin protección real. “Un gobierno que deja la seguridad ciudadana impune es un gobierno que no protege, y más bien alienta la violencia”, sentenció. Su discurso, cargado de indignación, fue recibido con aplausos por parte del público en el set, reflejando un sentir compartido por miles de ciudadanos que padecen a diario el mismo temor.

En su editorial improvisado, Magaly Medina señaló que la protesta de los transportistas no es solo una medida gremial, sino “una especie de llamado de auxilio de los peruanos de a pie”.

Según expresó, el hecho de que un sector tan numeroso haya decidido detener sus actividades debe interpretarse como un mensaje urgente al Gobierno: el país necesita acciones concretas, no simples declaraciones.

“Ellos estaban marchando hacia el Congreso, poniendo sus esperanzas en estos servidores públicos que lo único que hacen muchas veces es trabajar para sus arcas privadas”, cuestionó con dureza. Sus palabras reflejaron la desconfianza generalizada hacia el Parlamento y la frustración de una ciudadanía que se siente ignorada por las autoridades.

Hacia el final de su mensaje, la periodista insistió en que es momento de que las autoridades “hagan algo real” para frenar la ola delictiva. “Tenemos una presidenta a cargo del país que, por lo visto, tampoco puede tomar decisiones grandes y acabar con esta inseguridad. Es el colmo cómo vivimos”, afirmó con indignación. Luego, extendió su solidaridad con todos los peruanos que viven día a día siendo extorsionados, asesinados y perdiendo la vida por salir a trabajar.

Su intervención culminó con una frase contundente: “Defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”, acompañada de un breve silencio antes de continuar con el programa habitual. El público, visiblemente conmovido, respondió con aplausos, mientras en redes sociales se multiplicaban los comentarios que apoyaban su postura.

Con este pronunciamiento, Magaly Medina se suma a las voces que reclaman soluciones inmediatas ante una crisis de inseguridad que parece no tener fin. Su mensaje, directo y emocional, trascendió el ámbito del entretenimiento para convertirse en un llamado ciudadano. En medio del paro nacional de transportistas, sus palabras reflejan el sentir de miles de peruanos que hoy exigen vivir sin miedo y con un Estado que realmente los proteja.