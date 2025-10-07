Extorsionadores suben a bus y amenazan chofer para enviar mensaje a transportistas en VES: “Te vamos a matar”

Extorsionadores suben a bus y amenazan chofer para enviar mensaje a transportistas| Panamericana

Panamericana pone al descubierto el modus operandi de presuntos extorsionadores que subieron a un bus en la ruta hacia Villa El Salvador y obligaron al conductor, bajo amenaza, a transmitir un mensaje a través de un grupo de Transportistas fueron nuevamente blanco de amenazas en Lima. Un nuevo audio difundido por el noticiero depone al descubierto el modus operandi de presuntos extorsionadores que subieron a un bus en la ruta haciay obligaron al conductor, bajo amenaza, a transmitir un mensaje a través de un grupo de WhatsApp utilizado por choferes.

En la grabación, uno de los conductores relata que, durante su recorrido, un hombre armado lo interceptó dentro del vehículo y lo forzó a enviar un mensaje de advertencia al resto de transportistas.

El audio contiene la voz del delincuente advirtiendo que quienes no “se alineen” con los representantes del grupo criminal —identificados como ‘Mascarita’ y ‘José Luis’— serán atacados.

“Te vamos a matar. Te vas a quedar tirado acá. No te queremos oír. ¿Tienes familia o no?“, se escucha en el audio.

El clima de tensión y preocupación entre los conductores se intensificó cuando el extorsionador ordenó que todos los miembros del grupo de WhatsApp acaten las exigencias, precisando que si no lo hacían, podrían convertirse en víctimas de atentados en cualquier momento y lugar.

“Hay que ponerse en línea”, repitió el conductor amenazado, transmitiendo las exigencias del presunto sicario a sus compañeros. En el grupo, utilizado habitualmente para alertar sobre operativos policiales y la presencia de fiscalizadores, circuló el mensaje como advertencia inmediata.

Mensaje de la presidenta Dina Boluarte

La ola de extorsiones y amenazas mantiene en alerta al gremio de transportistas, mientras conductores exigen mayor protección ante el incremento de hechos violentos. A pesar de ello, el último lunes 6 de octubre, la presidenta Dina Boluarte, quien pidió a los choferes no abrir mensajes ni contestar llamadas de número desconocido para evitar ser extorsionados.

Sin embargo, la situación de los choferes es distinta, debido a que no es la única modalidad que usas las organizaciones para obtener dinero ilícito. Por ello, los afectados mencionados que no existen medidas concretas que ayuden a disminuir estos delitos.

“Quiero llamar a los señores de transporte a una reflexión, si bien es cierto que es el sector que está más afectado con las extorsiones, y los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele como gobierno”, manifestó a los medios de comunicación.

Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

Estas declaraciones generaron indignación a muchos sectores que continuaron con la protesta. Este martes, en la madrugada, choferes durmieron en sus buses de San Juan de Lurigancho indicado que no levantarán el paro hasta que cuenten con una solución luego de que dirigentes se reúnan con el Ejecutivo.

Canales de ayuda para denunciar extorsión

Si eres víctima de extorsión o conoces a alguien que esté pasando por esta situación puedes comunicarte a los siguientes canales.

Línea 1818

Celular 942 841 978

También puedes acercarte a la comisaría de tu distrito o al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) más cercano para presentar tu denuncia.

No compartas información personal, familiar ni financiera en redes sociales.

Configura tus redes como privadas y acepta solo a personas de confianza.

Evita publicar datos sobre tu trabajo, puesto o lugar de estudio.

Mantén la calma: no negocies ni entregues dinero a los delincuentes.