Paro de transportistas: ministro del Interior afirma que la protesta lo sorprende porque “ayer nos han aplaudido”

Un nuevo paro de transportistas ha sido convocado para mañana, lunes 6 de octubre, y el anuncio del dirigente de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, ha tomado por sorpresa al ministro del Interior, Carlos Malaver; quien afirmó que la decisión adoptada por el gremio se toma luego de que integrantes del sector de transporte urbano “nos han aplaudido, han felicitado la acción que está realizando la Policía”.

“Estamos atentos a las noticias y nos sorprende (...) por intermedio de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento del anuncio de un paro de motores por parte del gremio de transportes”, indicó en conversación con RPP.

Malaver afirmó que ayer se reunió con representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y altos mandos policiales, así como con dieciséis representantes de diversos gremios de transporte, incluido Martín Ojeda. Según el ministro, en el encuentro se discutieron mecanismos para proteger la identidad de quienes denuncian delitos y se acordaron acciones rápidas para mejorar la seguridad, aunque también se mencionó la posibilidad de adoptar una medida como la anunciada.

Ministro cuestiona motivaciones del paro de transportistas

Al anunciar la decisión de hacer un paro, Ojeda afirmó que estaba motivado porel asesinato de un conductor de transporte público en San Juan de Miraflores, identificado como Daniel José Cedeño Alfonso, de la empresa Lipetsa, mejor conocida como ‘El Triángulo’.

Sin embargo, el ministro Malaver incidió en que se trataba de un ciudadano venezolano y que los motivos detrás de su asesinato no serían extorsivos, sino que se trataría de un tema personal que involucra a la esposa de la víctima

“(...) La víctima es de nacionalidad venezolana (...) Cinco casquillos impactaron en su cuerpo. Es lo que se ha encontrado. Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa, de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio. Es por eso que no podemos aventurarnos (...) el gerente de operaciones de la empresa indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo. Entonces, fue lo que le dije al, al gremio que se presentaron el día de ayer (...) que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente puede ser como un tema de carácter extorsivo”, indicó Malaver sin aportar pruebas que relacionen el asesinato con la pareja de la víctima.

El ministro también cuestionó la rapidez con la que se adoptó la medida y sobre la intención del gremio de transportes de parar 24 horas por cada asesinato que se produzca contra uno de sus miembros. “No pueden, así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores”, expresó Malaver en RPP.

Añadió que el gobierno ha intensificado las acciones policiales, incluyendo la captura reciente de un adolescente implicado en otro ataque a un conductor, y que se han implementado proyectos normativos para regular la venta de armas y combatir la extorsión.