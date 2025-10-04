Perú

Migraciones: ¿Cómo actualizar mis datos desde el extranjero de manera digital?

La entidad migratoria detalla los pasos, documentos y condiciones imprescindibles para residentes que buscan mantener sus registros oficiales a través de internet

La Superintendencia Nacional de Migraciones exige a los ciudadanos extranjeros residentes actualizar sus datos personales de manera digital tras cambios como nombre, apellido, estado civil, domicilio, pasaporte, firma, fotografía o huellas digitales. Según informó la agencia estatal Andina en su reciente comunicación, esta disposición aplica a quienes cuentan con Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) vigentes.

El proceso digital se realiza a través de la Agencia Digital de Migraciones, disponible en todo momento, lo que permite a los usuarios realizar el trámite desde cualquier ubicación, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. Andina detalló que no actualizar la información implica una multa equivalente al 1 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada mes de retraso.

Requisitos para actualizar datos desde el extranjero

Ciudadanos residentes en el extranjero deben presentar ciertos documentos según la situación que motive el trámite.

  • Formulario gratuito para la actualización de datos.
  • Indicación del número de recibo y la fecha de pago correspondientes al derecho de trámite.
  • Copia simple del pasaporte o documento de viaje vigente.

¿Cómo actualizar mis datos en Migraciones desde el extranjero?

  • Para iniciar el trámite, debes efectuar un pago de S/ 20.20 mediante el código 07561 en cualquier sede del Banco de la Nación o utilizando la plataforma digital Págalo.pe. Es necesario conservar el comprobante de pago para registrarlo durante el procedimiento en la Agencia Digital.
  • Una vez ingresado el sistema, el usuario selecciona el tipo de documento, introduce los datos personales y escoge la opción de actualización.
  • En el portal https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe solicita el registro del recibo de pago, la información a modificar y la presentación de los documentos pertinentes.
  • Después de enviar la solicitud, el sistema genera un número de expediente, con el cual es posible hacer seguimiento del estado del trámite desde la misma plataforma.
  • En un plazo máximo de tres días hábilesMigraciones envía una notificación mediante el buzón electrónico con la fecha y hora para recogerlo.
Casos particulares

  • Estado civil:
    • Si el ciudadano está casado con un peruano, debe presentar el acta o partida de matrimonio con una vigencia mínima de 90 días, si fue emitida en Perú, o de 180 días si fue registrada en un consulado peruano y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.).
    • Si el matrimonio fue con un extranjero, se requiere el acta o partida de matrimonio con una vigencia no menor a 180 días, y legalización en consulado peruano y RR.EE. o apostilla.
  • Actualización por divorcio:
    • En caso de divorcio, si el matrimonio se realizó en Perú, se debe entregar el acta o partida con la anotación de disolución. Si el matrimonio se celebró en el extranjero, el documento debe contener la anotación de la sentencia de divorcio y cumplir con los requisitos de legalización o apostilla.
  • Actualización por viudez:
    • Se pide la partida de defunción o un documento equivalente del cónyuge fallecido.
  • Cambio de domicilio:
    • Presentar copia simple del documento que acredite la titularidad del inmueble o del contrato de arrendamiento de la vivienda.
  • Cambio o actualización del documento de viaje:
    • Mostrar el documento original y presentar la copia simple al momento de realizar el trámite.

