Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Kira Alcarraz culpa a periodista por haberla provocado: "No me retracto"

Kira Alcarraz, congresista de Podemos Perú, justificó la violenta reacción que tuvo contra una periodista de Willax, quien la cuestionó por la contratación de la novia de su hijo como coordinadora de su despacho.

En una entrevista con Enrique Montenegro, de PBO, Alcarraz Agüero afirmó que la reportera la provocó al difamarla y se negó a retractarse, alegando que no había hecho nada malo

“¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? (...) No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo. He respondido según lo que ella me ha dicho. Ella me provocó, yo le contesté. Hay una acción, una reacción”, señaló.

Respecto a la contratación de la enamorada de su hijo, Diana Alani de la Cruz Flores, la parlamentaria aseguró que no existió ninguna irregularidad.“Mi hijo se habla con todo mi personal”, exclamó.

Además de la entrevista, la congresista difundió un video en su cuenta personal de Instagram, en el que se burla del comentario agresivo que hizo sobre “estampar” contra la pared a la periodista que la increpó.

En las imágenes, Alcarraz aparece acompañada de otras mujeres arengando una frase frecuentemente usada en las marchas del 8 de marzo:“Tocan a una, tocan a todas... Si no, lo estampamos”.

Podemos Perú, bancada de José Luna, no se pronunció sobre el nuevo escándalo que involucra a una de sus congresistas.

Posibles sanciones para Kira Alcarraz

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelarse que habría beneficiado con empleos en el Congreso a personas vinculadas directamente con su hijo. La legisladora reconoció haber contratado a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja sentimental de su hijo, como coordinadora de su despacho, y admitió además haber incorporado previamente a un amigo del joven, excompañero suyo del colegio.

Estas revelaciones desataron fuertes críticas y sospechas de nepotismo y uso indebido de influencias, lo que podría derivar en sanciones penales. La especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, sostuvo que las acciones de la parlamentaria podrían configurar delitos tipificados en el Código Penal.

La parlamentaria reveló haber contratado a más personas cercanas a su hijo. Foto: captura Willax

“Pareciera que todo gira alrededor de su hijo. El amigo de su hijo, la enamorada de su hijo. Tal vez el próximo sea el suegro del hijo. Entonces, los peruanos estamos supeditados a los intereses del hijo de la congresista y eso es un delito”, afirmó en declaraciones a Willax.

Yaya explicó que la congresista podría ser investigada por tráfico de influencias y negociación incompatible, delitos castigados con penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, advirtió que la responsabilidad también recaería sobre el personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que avaló las contrataciones pese a los evidentes lazos familiares.

“El hecho que la congresista haya puesto interés en la contratación de la señorita podría, no solo revelarnos que ha cometido el delito de tráfico de influencias ante la persona que autorizó la contratación. Podría también haber cometido el delito de negociación incompatible con el cargo o aprovechamiento indebido”, agregó la experta.

En paralelo, Alcarraz enfrentaría un proceso en la Comisión de Ética del Congreso, que podría abrir una investigación no solo por las presuntas contrataciones irregulares, sino también por el reciente episodio en el que amenazó a una periodista de Willax.