Kira Alcarraz abandonó el Congreso casi todo marzo para pasear por la India: huyó enfurecida cuando reportero le consultó por su viaje

Fuente: Cuarto Poder

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, se ausentó de sus funciones parlamentarias y dejó de lado su semana de representación para viajar a la India, donde hizo turismo, según imágenes inéditas difundidas este domingo por el programa Cuarto Poder.

El dominical informó que, mientras otros legisladores regresaban a sus funciones el 1 de marzo, tras el receso de enero y febrero, Alcarraz alegó una enfermedad y solicitó una “licencia personal”, lo que la dejó fuera de su escaño durante casi todo el mes de marzo.

Después de licencia por enfermedad, cambió a una “licencia personal” (L.P.), un recurso que le habría permitido ausentarse sin perder parte de su sueldo. La congresista no participó en la votación sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, ni estuvo presente en la moción de censura contra el exministro Juan José Santiváñez.

Según su récord migratorio, dejó el país entre el 9 y el 28 de marzo, lo que implica que estuvo alejada de sus funciones y de su escaño parlamentario durante 19 días.

Durante su estancia en la India, Alcarraz fue captada realizando actividades turísticas, lo que generó cuestionamientos sobre el verdadero motivo de su viaje

En cuanto a la semana de representación, que debía realizarse entre el 24 y el 28 de marzo, Alcarraz solicitó licencia por tres días (del 24 al 26) “por asuntos particulares” y pidió ser exonerada de la asignación correspondiente a esos días. Aunque aún estaba obligada a cumplir funciones el 27 y 28, no solicitó exoneración, a pesar de encontrarse fuera del país.

“De los cinco días de la semana de representación, hay dos días en los que ha recibido dinero, según el informe, y no los ha destinado a la representación, sino a hacer turismo en el extranjero. Eso es una infracción constitucional y un delito de peculado de uso”, señaló Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios, al programa dominical.

Durante su estancia en la India, la congresista se mostró paseando en camello o posando frente al Taj Mahal, y compartió una captura de pantalla con un mensaje que decía: “Cuando tu crush sabe que estás en problemas y te dice ‘no estás sola’”, tomada en el aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel.

Cuando un reportero intentó consultarle sobre su viaje, la legisladora reaccionó molesta. “Mira, no te voy a hablar. Retírate. No te voy a hablar”, dijo antes de cerrar la puerta de su camioneta, valorada en 27 mil dólares. Anteriormente, la parlamentaria había sido blindada por la Comisión de Ética frente a una denuncia por presunto intercambio de favores.

Comunicado de Kira Alcarraz

Descargos

Antes de la emisión del informe, la legisladora difundió un mensaje en el que explicó que el año pasado postuló a una beca financiada por la Embajada de la India para un curso de ‘Gestión de Emprendimientos’, realizado entre el 12 y el 25 de marzo de este año.

“Esta beca ha cubierto los pasajes y la estadía de cuatro peruanas en la ciudad de Ahmedabad, India. Este curso me ha permitido obtener importantes herramientas de gestión de experiencias exitosas en dicho país, con la finalidad de poder replicar la información en los sectores nacionales que lo requieran, en especial en los sectores vulnerables con los que vengo trabajando”, señaló.

Añadió que, durante su estadía, cumplió con sus responsabilidades como congresista, se contactó con las comisiones correspondientes y solicitó licencia cuando no pudo participar. “Mi persona no oculta nada y siempre he sido reconocida por mi sinceridad y transparencia, por lo que con esta franqueza me he permitido colgar fotos de viaje en mi Facebook personal”, dijo.

“No voy a avalar faltas de respeto de un periodista que me acosa con un micrófono, sin las formas y educación que toda persona merece. No he querido declarar a una prensa que ya sabe cómo quiere sacar un reportaje maniatado, que no ayuda a mejorar la situación del país y que no investiga adecuadamente”, concluyó.