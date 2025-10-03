Perú

Planean eliminar uso obligatorio de distintivos en cascos y chalecos para motociclistas

Desde el Congreso de la República se plantea una reforma que busca retirar la identificación obligatoria de placas en los chalecos y cascos, apostando por sistemas electrónicos y calcomanías para la vigilancia e identificación de motociclistas en el país

Un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República propone eliminar la obligatoriedad de portar distintivos con número de placa en los cascos y chalecos de conductores y pasajeros de motocicletas.

La iniciativa, liderada por la congresista Kira Alcarraz Agüero de Podemos Perú, plantea una actualización normativa orientada a modificar el Decreto Legislativo 1216, conocido por regular medidas de seguridad ciudadana en tránsito y transporte.

Nuevas reglas para motociclistas

El Proyecto de Ley N.º 12641/2025-CR, ingresado el 1 de octubre a través de la plataforma institucional del Parlamento, establece que los conductores de motocicletas deberán seguir utilizando cascos de seguridad homologados conforme a especificaciones técnicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

También exige chalecos con elementos reflectantes de alta visibilidad, enfocados en la prevención de accidentes y mejora de la visibilidad nocturna.

No obstante, la propuesta elimina la exigencia de portar el número de placa en chalecos y cascos, sustituyéndolo por el uso progresivo de nuevos sistemas electrónicos de identificación vehicular.

Entre las medidas propuestas figura la instalación de calcomanías holográficas de seguridad en la parte frontal del vehículo, cada una con un código QR vinculado al Registro de Propiedad Vehicular.

La norma plantea la incorporación gradual de etiquetas electrónicas (RFID) y otros dispositivos de identificación remota, aplicables de acuerdo con el cronograma y especificaciones que establezca el MTC

De aprobarse, la cartera de Transportes trabajará junto al Ministerio del Interior (Mininter) para definir el calendario de implementación, así como los mecanismos de fiscalización mediante sistemas inteligentes de videovigilancia.

“El MTC, en coordinación con el Mininter, establecerá las especificaciones técnicas, plazos y condiciones para la implementación progresiva de los sistemas electrónicos de identificación, así como las medidas complementarias de control y fiscalización”, señala el proyecto presentado por la congresista.

Tiempos de entrada en vigor y características técnicas

Sobre el calendario de exigibilidad, la calcomanía holográfica de seguridad sería obligatoria a los 60 días hábiles tras publicarse el reglamento correspondiente. Para los sistemas de identificación electrónica remota (RFID), la obligación iniciaría a los 180 días hábiles, siguiendo un despliegue progresivo según tipo de vehículo y región.

En paralelo, el MTC amplió hasta el 20 de diciembre la entrada en vigencia de algunas disposiciones relacionadas con cascos, chalecos y restricción de ciertos accesorios, de acuerdo con la Resolución Directoral N.º 0018-2025-MTC/18.

Respecto al diseño de los chalecos, la normativa detalla que la prenda debe carecer de mangas, cubrir desde el tronco hasta al menos 50 milímetros bajo la cintura y ajustarse por los laterales o al frente.

El color no podrá ser verde fosforescente, reservado para la Policía Nacional del Perú. En cuanto a los cascos de seguridad, estos deberán ser homologados y apropiados en talla, según las dimensiones de cabeza y rostro de cada usuario.

La propuesta exime del uso de chaleco a niños y adolescentes menores de 16 años. El debate legislativo continuará en el Congreso, mientras entidades como el MTC preparan la implementación de los cambios sugeridos para la seguridad del transporte en motocicleta en el país.

