Colombia

Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

La cantante colombiana sorprendió durante su concierto en Guadalajara al dedicar una interpretación especial a William Mebarak, celebrando sus 94 años

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
William Mebarak cumplió 94 años
William Mebarak cumplió 94 años y la colombiana le dedicó sombras desde México - crédito @shakira.updates_/Instagram

La artista Shakira convirtió su presentación en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, en un homenaje familiar que conmovió a miles de fanáticos asistentes al tercer concierto de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Guadalajara.

Durante la noche, la cantante dedicó Sombras, tema original de Javier Solís, a su padre, William Mebarak Chadid, como parte de la celebración de sus 94 años. Acompañada por el Mariachi Gamamil, Shakira sorprendió a los asistentes cuando interrumpió la secuencia habitual del espectáculo para realizar este tributo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su presentación en el
Durante su presentación en el estadio de Zapopán, en Jalisco, la colombiana sorprendió al dedicarle una canciómn a su padre - crédito @shakira/Instagram

“Ha sobrevivido todo y me ha dado todo”, expresó la artista, visiblemente emocionada, antes de iniciar la interpretación. El gesto provocó una larga y calurosa ovación en el estadio, cuyas imágenes y clips rápidamente inundaron plataformas digitales.

La conexión de la intérprete de temas como Monotonía, Moscas en la casa y Music Sessions No. 53 con el público mexicano encontró un punto alto durante este momento, en el que, además de enmarcar la importancia de su padre en su vida, la intérprete compartió el escenario con los músicos de mariachi y agradeció la compañía de sus padres, presentes esa noche entre los asistentes.

“Abrazos!”, exclamó sobre el escenario, generando nuevas muestras de apoyo y admiración del público congregado en el recinto de Zapopan. Las palabras de agradecimiento y cariño hacia William Mebarak trascendieron el espectáculo presencial.

Horas después del concierto, la barranquillera utilizó su cuenta oficial en X para enviar un mensaje público: “Gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos hacia mi padre, mi más grande ejemplo de resiliencia, y mi mejor amigo ❤️“.

Estas declaraciones reforzaron el carácter íntimo y familiar del homenaje, generando miles de interacciones entre sus seguidores en redes sociales y consolidando uno de los episodios más resonantes de su estadía en México.

La importancia de este tributo se evidencia no solo en la historia personal de la artista, también en el contexto reciente de salud de su padre, que ha atravesado dificultades físicas en el último año. La inclusión de Sombras, canción que pertenece al repertorio tradicional mexicano, constituyó uno de los elementos más comentados del evento.

La interpretación de clásicos locales por parte de la cantante colombiana ha tomado especial relevancia en esta etapa de su gira. Durante los conciertos realizados en México, Shakira ha buscado integrar aspectos culturales del país anfitrión, conectando con el público a través de canciones emblemáticas acompañadas de mariachi, formato que remite a los grandes íconos de la música popular mexicana.

La dedicatoria al padre de Shakira en Zapopan se suma a otro episodio similar vivido días previos en la Ciudad de México, como quedó registrado en redes sociales.

En esa oportunidad, la cantante adaptó parte de su show para dedicar canciones y palabras a su progenitor, generando también una respuesta emotiva por parte de los asistentes y de la comunidad digital que sigue sus movimientos artísticos y familiares de cerca.

El 'Volúmen 2' de la
El 'Volúmen 2' de la gira de Shakira inició con una velada a tono mexicano (Ocesa)

Durante estas presentaciones, la artista ha hecho referencia a la presencia de sus padres en el público y al orgullo que significa para ella compartir escenarios tan importantes mientras su familia la acompaña.

“Se sentiría muy orgulloso”, expresó en su primera actuación en la capital mexicana, reavivando en cada fecha el lazo entre la vida personal y su despliegue artístico en escenarios internacionales.

Con la suma de más de 48.000 espectadores en la presentación de Guadalajara y con el lanzamiento de esta nueva etapa de su gira, la cantante confirma el impacto que su música y sus gestos personales generan en diferentes países.

La gira mundial Las mujeres ya no lloran contempla presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa durante los próximos meses, anticipando nuevos encuentros donde los homenajes y la fusión cultural seguirán siendo parte del espectáculo, según ha anticipado el entorno de la artista.

Temas Relacionados

ShakiraWilliam MebarakCumpleaños William MebarakSombrasLas mujeres ya no lloran World TourColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

La expresión del niño volvió a tomar relevancia tras la clasificación directa de la selección Colombia al Mundial 2026

Papá de Dayro Moreno aclaró

Resultados del Sinuano Día de este domingo 7 de septiembre

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día de

Ofensiva en Buenaventura resultó en el hallazgo de importante arsenal y la desmovilización de alias Mariana González

La Armada desplegó dos operaciones en el Bajo Calima que resultaron en la entrega voluntaria de una presunta integrante de la columna móvil Wilson González y la ubicación de un escondite con fusiles, proveedores y munición

Ofensiva en Buenaventura resultó en

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán

El cuadro turco busca dar un golpe en el mercado europeo contratando a uno de los directores técnicos más exitosos de la última década

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón,

Un vehículo fue arrastrado por una quebrada en Santander dejando cuatro muertos y uno desaparecido

La emergencia ocurrió entre los municipios de Galán y Palmar, provocando que la corriente arrastrara el carro que transportaba cinco personas

Un vehículo fue arrastrado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Papá de Dayro Moreno aclaró

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

La tierna reacción de Thiago, el hijo mayor de Cintia Cossio y Jhoan López, al conocer a su nuevo hermanito

Sara Uribe mostró el radical cambio que está haciendo en su cuerpo para no dejar rastro de su pasado: “Me cansé”

Así fue como Emilio Estefan convirtió a Shakira en estrella mundial con ayuda de su esposa: hasta le enseñó a hablar inglés

Así suena ‘Inevitable’ de Shakira en versión vallenato: este fue el homenaje que Elder Dayán le hizo a ‘la Loba’ en vivo

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Deportivo Cali: los dirigidos por Alberto Gamero se enfrentan a un cuadro Escarlata en crisis

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

Esta será la millonada que facturará la Federación Colombiana de Fútbol por la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026