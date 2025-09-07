Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

William Mebarak cumplió 94 años y la colombiana le dedicó sombras desde México - crédito @shakira.updates_/Instagram

La artista Shakira convirtió su presentación en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, en un homenaje familiar que conmovió a miles de fanáticos asistentes al tercer concierto de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Guadalajara.

Durante la noche, la cantante dedicó Sombras, tema original de Javier Solís, a su padre, William Mebarak Chadid, como parte de la celebración de sus 94 años. Acompañada por el Mariachi Gamamil, Shakira sorprendió a los asistentes cuando interrumpió la secuencia habitual del espectáculo para realizar este tributo.

“Ha sobrevivido todo y me ha dado todo”, expresó la artista, visiblemente emocionada, antes de iniciar la interpretación. El gesto provocó una larga y calurosa ovación en el estadio, cuyas imágenes y clips rápidamente inundaron plataformas digitales.

La conexión de la intérprete de temas como Monotonía, Moscas en la casa y Music Sessions No. 53 con el público mexicano encontró un punto alto durante este momento, en el que, además de enmarcar la importancia de su padre en su vida, la intérprete compartió el escenario con los músicos de mariachi y agradeció la compañía de sus padres, presentes esa noche entre los asistentes.

“Abrazos!”, exclamó sobre el escenario, generando nuevas muestras de apoyo y admiración del público congregado en el recinto de Zapopan. Las palabras de agradecimiento y cariño hacia William Mebarak trascendieron el espectáculo presencial.

Horas después del concierto, la barranquillera utilizó su cuenta oficial en X para enviar un mensaje público: “Gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos hacia mi padre, mi más grande ejemplo de resiliencia, y mi mejor amigo ❤️“.

Estas declaraciones reforzaron el carácter íntimo y familiar del homenaje, generando miles de interacciones entre sus seguidores en redes sociales y consolidando uno de los episodios más resonantes de su estadía en México.

La importancia de este tributo se evidencia no solo en la historia personal de la artista, también en el contexto reciente de salud de su padre, que ha atravesado dificultades físicas en el último año. La inclusión de Sombras, canción que pertenece al repertorio tradicional mexicano, constituyó uno de los elementos más comentados del evento.

La interpretación de clásicos locales por parte de la cantante colombiana ha tomado especial relevancia en esta etapa de su gira. Durante los conciertos realizados en México, Shakira ha buscado integrar aspectos culturales del país anfitrión, conectando con el público a través de canciones emblemáticas acompañadas de mariachi, formato que remite a los grandes íconos de la música popular mexicana.

La dedicatoria al padre de Shakira en Zapopan se suma a otro episodio similar vivido días previos en la Ciudad de México, como quedó registrado en redes sociales.

En esa oportunidad, la cantante adaptó parte de su show para dedicar canciones y palabras a su progenitor, generando también una respuesta emotiva por parte de los asistentes y de la comunidad digital que sigue sus movimientos artísticos y familiares de cerca.

El 'Volúmen 2' de la gira de Shakira inició con una velada a tono mexicano (Ocesa)

Durante estas presentaciones, la artista ha hecho referencia a la presencia de sus padres en el público y al orgullo que significa para ella compartir escenarios tan importantes mientras su familia la acompaña.

“Se sentiría muy orgulloso”, expresó en su primera actuación en la capital mexicana, reavivando en cada fecha el lazo entre la vida personal y su despliegue artístico en escenarios internacionales.

Con la suma de más de 48.000 espectadores en la presentación de Guadalajara y con el lanzamiento de esta nueva etapa de su gira, la cantante confirma el impacto que su música y sus gestos personales generan en diferentes países.

La gira mundial Las mujeres ya no lloran contempla presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa durante los próximos meses, anticipando nuevos encuentros donde los homenajes y la fusión cultural seguirán siendo parte del espectáculo, según ha anticipado el entorno de la artista.