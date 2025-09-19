Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

La barranquillera lo dejó todo en su última fecha en el estadio de la capital mexicana, ante más de 60.000 espectadores - crédito cortesía Ocesa

El estadio GNP Seguros de Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la música latina durante doce noches a lo largo de 2025, en las que Shakira logró un récord histórico al reunir a 780.000 personas alrededor de su música y su espectáculo como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.

La colombiana concretó en la noche del 18 de septiembre de 2025 una marca sin precedentes en la industria musical del país: cada una de las 12 presentaciones congregó a 65.000 asistentes, superando cualquier registro previo de conciertos consecutivos en el recinto conocido tradicionalmente como el Foro Sol.

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”, expresó la cantante al iniciar esta última función, visiblemente emocionada.

Tal y como la propia cantante anticipó, habría algunos añadidos especiales para celebrar el hito de 12 conciertos en una misma gira, en el GNP Seguros. Entre ellos se incluyó la presencia de Danna como invitada especial para interpretar Soltera junto a la colombiana, así como la participación del Mariachi Gama 1000, que acompañó a la estrella en varias de las fechas del recinto.

El repertorio incluyó éxitos como La fuerte, Girl like me, Las de la intuición o Estoy aquí, que pusieron a bailar a los asistentes desde el inicio. La puesta en escena deslumbró con luces, fuegos artificiales y pantallas gigantes, creando una atmósfera envolvente.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el tributo particular que rindió Shakira a la música mexicana, cuando decidió interpretar Sombras nada más, tema inmortalizado por Javier Solís y que cantó acompañada del Mariachi Gama 1000.

La artista también compartió reflexiones personales, abordando los desafíos de los últimos años y transmitiendo un mensaje de empoderamiento femenino. “Como dice el lema de este estadio, ‘Vivir es increíble’, especialmente vivir lo que se vive aquí en tierras mexicanas. Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, afirmó durante la velada, visiblemente conmovida por la respuesta de los asistentes.

En un momento de sinceridad, la cantante abordó las dificultades personales que marcaron los últimos años, desde su ruptura con Gerard Piqué que sirvió como el concepto que impulsó su LP Las mujeres ya no lloran.

“Ustedes saben que mi vida no ha sido fácil los dos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva, nadie. Lo que sí sé es que nosotras las mujeres cuando nos caemos, resulta que nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más resilientes”, compartió ante el público, reforzando el mensaje central de su gira.

Luego de estas palabras, el espectáculo prosiguió alternando entre momentos conmovedores como Acróstico y otros más bailables como Copa vacía, La bicicleta, La tortura y Hips don’t lie, mientras la energía colectiva hacía vibrar la estructura del estadio. En Chantaje, Shakira decidió mostrarse lo más cercana posible al público cantando desde el camerino, mientras que el cierre llegó con BZRP Music Sessions #53 y una ronda de fuegos pirotécnicos.

La barranquillera dará cierre a su paso por México el próximo 24 de septiembre con un concierto en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz, seguido de una presentación en Central Park como parte del Global Citizen Festival 2025. Tras unas semanas de descanso, la cantante proseguirá su gira en Suramérica desde finales de octubre hasta diciembre, con fechas en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, país con el que dará cierre a su 2025.