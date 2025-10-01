Retiro AFP 2025: Si mi DNI termina en 1, ¿en qué fechas puedo hacer mi solicitud y cuándo me depositarían?

Fechas claves si tu DNI termina en 1. | Fotocomposición: Infobae Perú

El cronograma oficial para el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya fue publicado y establece fechas escalonadas para la presentación de solicitudes. Siguiendo la dinámica de procesos anteriores, el registro se realiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada afiliado, una modalidad definida por la Asociación de AFP y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El proceso de inscripción para el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.400 por persona, inicia el 21 de octubre de 2025, pero no todos podrán realizar el trámite dicho día. De acuerdo con la Asociación de AFP, los solicitantes cuyo DNI termina en 1 cuentan con las siguientes fechas asignadas para registrar su pedido:

Viernes 24 de octubre de 2025

Lunes 27 de octubre de 2025

Viernes 21 de noviembre de 2025

Además, existe una ventana adicional denominada “ventana libre”, entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, periodo en el cual cualquier afiliado que no gestionó su solicitud en la fase inicial podrá completarla sin restricción de fecha, conservando el derecho al retiro extraordinario.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

¿Cuándo me depositarían?

De acuerdo a un cálculo hecho por Infobae, las fechas de pago para afiliados cuyo documento termina en 1 estarían definidas de la siguiente manera:

Si la solicitud se presenta el viernes 24 de octubre , la transferencia de la primera UIT se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025 .

Si el trámite se registra el lunes 27 de octubre , el depósito de la primera UIT ocurrirá el miércoles 26 de noviembre de 2025 .

Para quienes realicen el pedido el viernes 21 de noviembre, el pago inicial de la primera UIT se concretará el domingo 21 de diciembre de 2025.

Esta modalidad escalonada, que distingue fechas de inscripción según el dígito del DNI y luego permite un periodo de acceso libre, optimiza los recursos tecnológicos y humanos del sistema. La experiencia de retiros anteriores evidenció que el modelo por números de documento posibilita una reducción notoria en las demoras y facilita la atención, tanto en las plataformas virtuales como en las oficinas de las AFP.

Depósito AFP deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días.

¿Cuándo se abonan las siguientes armadas del retiro AFP y cómo consultar el estado de mi solicitud?

El desembolso del octavo retiro AFP no se concreta en un solo pago, sino en armadas sucesivas. Una vez realizado el primer depósito correspondiente a la primera Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la ley establece que los siguientes abonos se efectúan con intervalos de 30 días calendario entre cada uno, hasta completar el monto total o el límite que haya definido el afiliado.

Las armadas siguientes se depositan en la misma cuenta bancaria registrada inicialmente. Por lo general, el cronograma previsto indica que, tras la transferencia inicial, los abonos de la segunda, tercera y cuarta UIT se acreditan mensualmente, de acuerdo a la fecha de aceptación de la solicitud.